【大阪府茨木市】株式会社エイチ・アイ・エス、一般社団法人茨木市観光協会、茨木市、茨木商工会議所で観光振興及び地域活性化に関する4者連携協定を締結

茨木市

大阪府茨木市は、令和8年5月1日に、株式会社エイチ・アイ・エス（東京都新宿区西新宿6-13-１、代表取締役社長 澤田 秀太）、一般社団法人茨木市観光協会（大阪府茨木市太田東芝町1-1、会長 原田 強）、茨木商工会議所（大阪府茨木市岩倉町2-150、会頭 栗尾 尚孝）と観光振興及び地域活性化に関する4者連携協定を締結しました。

昨年3月「ダムパークいばきた」内に日本最長となる全長420mの歩行者専用吊り橋等が設置されたアクティビティパーク「GRAVITATE OSAKA」がオープンしたことを契機に、本市の観光施策をより効果的に推進するため、今年4月に、株式会社エイチ・アイ・エスから一般社団法人茨木市観光協会へ2名の人材派遣を行っています。本協定の締結によって、各者の持つ知見、資源、ネットワークを最大限に活用しながら緊密に連携し、単独ではなし得ない相乗効果を生み出すことで、さらなる交流人口の拡大と地域経済の持続的な発展につなげていきます。

■協定名称

観光振興及び地域活性化に関する4者連携協定

■協定相手方

株式会社エイチ・アイ・エス、一般社団法人茨木市観光協会、茨木市、茨木商工会議所

■取組内容（予定）

（1） 新たな観光コンテンツ・旅行商品の共同開発

（2） 市内にある観光資源の魅力発信とプロモーション強化

（3） 地域事業者との連携強化と観光振興への参画促進

（4） 地域特産品等の開発支援

■協定締結式概要

日時 令和8年5月1日(金曜日)、午後2時から

場所 茨木市役所南館3階防災会議室

内容 締結式、写真撮影

出席者 株式会社エイチ・アイ・エス：関西営業本部長 岸本 康之

一般社団法人茨木市観光協会：会長 原田 強

茨木市：茨木市長 福岡 洋一

茨木商工会議所：会頭 栗尾 尚孝

■株式会社エイチ・アイ・エス：岸本康之関西営業本部長コメント

HISが長年培ってきた「旅」の企画・造成ノウハウを最大限に活かし、茨木市が秘める豊かな歴史、文化、自然、そして都市の魅力と結びつけることで、新たな旅の形を創造できると確信しております。茨木市ならではの体験価値の高いコンテンツを共創しながら、地域経済の活性化と持続可能な観光まちづくりに貢献してまいります。

■一般社団法人茨木市観光協会：原田強会長コメント

観光協会として、これまでも地域に根差した観光振興に取り組んでまいりましたが、今回の4者連携により、その活動が大きく加速することを期待しています。地域住民の皆様、事業者の皆様と共に、訪れる方々が心から楽しめる環境を育み、茨木市ならではの観光地づくりを進めてまいります。

■茨木市：福岡洋一市長コメント

この度、強力なパートナーの皆様と、共に茨木市の観光振興に取り組めることを大変心強く思います。それぞれの専門性とネットワークを活かし、茨木市の知られざる魅力を発掘し、広く発信することで、地域経済の活性化、さらには市民の皆様のシビックプライド向上にも繋がることを期待しています。

■茨木商工会議所：栗尾尚孝会頭コメント

地域経済の発展には、観光振興が不可欠です。本協定を通じて、地元中小企業や商店が観光需要を取り込み、新たなビジネスチャンスを創出できるよう、商工会議所として全面的に支援してまいります。茨木市の地域資源を活かした商品開発やサービス向上に力を入れ、地域全体で観光を盛り上げていきたいと考えております。

【本件に関する問合先】

くらし産業環境部産業振興課 電話：072-620-1620