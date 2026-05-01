LOTTE×CIAOPANIC TYPY“ひんやり製法Tee”をはじめとするコラボコレクションが登場！！

株式会社パルグループホールディングス

株式会社パル（本社：大阪市中央区道修町3-6-1 京阪神御堂筋ビル10Ｆ、代表取締役社長：小路順一）が展開する「CIAOPANIC TYPY」から誰もが知る「LOTTEのイタガム」の象徴的なデザインをアパレル・雑貨に落とし込んだLOTTE×CIAOPANIC TYPYの限定コラボコレクションが登場！！

※販売に先駆けてCIAOPANIC TYPY公式オンラインストアPALCLOSET店では

2026年５月1日(金)より先行予約販売中。(在庫が無くなり次第終了)

詳細を見る :https://www.palcloset.jp/display/article/detail/?acd=260501typ_001

COOLに夏を過ごせる【持続冷感】機能を搭載したアイテムや

「この味好きだったよね」「覚えてる？」と“あの頃”の会話が自然と弾む、なつかしさあふれるデザインを現代のトレンド要素と掛け合わせた全11型。

SからXLの幅広い展開で男女問わずお子様も着用可能。親子お揃いもお楽しみ頂けます。

【LOTTE×CIAOPANIC TYPY販売詳細】

■先行予約販売

CIAOPANIC TYPY PALCLOSET店

2026年5月1日12：00～

■本販売

2026年5月10日 10:00

■展開店舗

CIAOPANIC TYPY実店舗 公式オンラインストアPALCLOSET店 ZOZOTOWN店

SHOP LIST

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https://www.palcloset.jp/addons/pal/shoplist/?b=typy

※実店舗営業時間は各テナントの営業時間に準じます。

【CIAOPANIC TYPYとは】

チャオパニック ティピーで、毎日の『着る』を、もっと楽しく！

アメカジも、アウトドアも、ふだん着も

自分らしく、を大切にする人たちへHAPPYな服を展開するブランド。

https://www.palcloset.jp/typy/