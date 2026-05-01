ELYZA、コーポレートVIをリニューアル

株式会社ELYZA

株式会社ELYZA（代表取締役：曽根岡侑也、以下当社）は、社会的役割や事業の拡大とともに、企業としての存在意義を再定義し、コーポレートVI（ビジュアル・アイデンティティ）を刷新することをお知らせいたします。

VI刷新の背景

当社は2018年の創業以来、生成AIの中核技術である大規模言語モデル（LLM）を軸足に、「未踏の領域で、あたりまえを創る」をミッションに掲げ、先端技術の研究開発からAIソリューション提供による社会実装まで一気通貫で事業を展開してきました。2025年9月には新たにプロダクト事業を立ち上げ、自社プロダクトである「ELYZA Works」をリリースし、さらなる社会実装を進めています。

創業時に策定したコーポレートVIとともに7年半を歩み、組織規模も100名近くまで拡大しました。現在では、「研究開発」「ソリューション」「プロダクト」と3本柱が確立し、KDDIとのアライアンスを元に、先端技術を広く社会へお届けできる体制が整いました。社会からの期待が高まり、私たちの技術が与える影響範囲も大きくなってきたこのタイミングで、改めて「ELYZAとしての存在意義は何か」に向き合いました。

これからのさらなる成長に向けて、私たちのミッションを適切に体現する新たな形が必要だと考え、コーポレートVIを刷新する決断をしました。

新VIのコンセプト

新しいVIは、当社のミッションである「未踏の領域で、あたりまえを創る」を元に、「仮説と実証を繰り返し、未踏を切り拓く」をコンセプトとしてデザインしました。

シンボルは、上部に「直角の角を持つ濃い青の正方形」と、下部に「丸みのある薄い青の正方形」という2つの図形を採用しています。これらは以下の2つの領域を表現しています。

濃い青：これまで切り拓き、実証により社会に根付いた「あたりまえ」の領域

薄い青：まだ形が定まっておらず、仮説を持ってこれから切り拓く「未踏」の領域

当社がこれまで進めてきた領域で提供価値をさらに高めながらも、まだ見ぬ領域へ新たな挑戦を続けていく。そんな当社の姿勢を表現しています。

併せて、「ELYZA Works」のロゴもコーポレートロゴに準じて変更いたします。

今後の展開スケジュール

運用開始：2026年5月1日

順次切り替えを行います。変更の過程で新旧のデザインが混在する場合があります。

当社代表取締役 曽根岡侑也コメント

当社は2018年の創業以来、LLMを主軸に、先端技術を研究開発で切り拓き、社会実装を進めるところまで、一気通貫で活動をしてきました。昨年には自社プロダクトである『ELYZA Works』の提供を開始し、今まで限られた企業にだけ提供してきた弊社の技術を幅広く提供できる体制が整いました。

今回策定したVIには、私たちが大切にしている『仮説と実証』のプロセス、そして「未踏の地を切り拓き、あたりまえを創り出す」という強い意志が込められています。

この新しいVIのもと、ELYZAはこれからも研究開発と社会実装の両輪を加速させ、社会に新しい豊かさを生み出し続けることに挑戦してまいります。