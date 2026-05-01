関西出身の4人組ユニット・THE FRANK VOX(フランクボックス)が、5月20日発売の『VOX LETTER 2』より新曲「君が笑ってくれるなら」を5月8日(金)に先行配信する。 グループ初の直球ラブソングとなる本作は、ケツメイシやFUNKY MONKEY BABYSらも手がけたNAOKI-Tを編曲に迎えた新境地となる一曲で、大切な人を想うひたむきな感情をまっすぐに描いた楽曲。

【メンバーコメント】

まいど！フランクボックスです！「THE・ラブソング」のお届けです！ 今までも恋愛模様を歌った曲はありましたが、ここまで真っ直ぐなラブソングははじめての試み！ みんなの反応をドキドキしながらリリース日を待っています！ 今作の「君が笑ってくれるなら」は、 大事な恋人と一緒に過ごしていれば、良いも悪いもあるし、色々あるけど、なんだかんだで 「君と笑っていられたらそれ以外、なんでもいいや」と歌った、ストレートなラブソングになっています。 カップル、夫婦、恋をしているあなたの大切な1曲になりますように！ THE FRANK VOX

【NAOKI-Tコメント】

この曲のテーマは誰しもが経験する恋の1コマを切り取ったラブソング。 聞いてくれる人の恋のBGMになってくれたら嬉しいです。 シンプルだけど素直な気持ちが綴られたサビのメッセージは、メンバー同士で気持ちを交換しているようにも個人的には思っていました。 イヤフォンからあなたが耳にする時、ライブ会場でこの曲が演奏される時、アーティストからあなたへのラブソングにも変わります。 たくさんこの曲を愛してくれたら嬉しいです！

本作を皮切りに6月からは全国25ヶ所ツアーへと突入し、ツアーファイナルは大阪城音楽堂で開催と、目標の大阪城ホールへ向けてスケールを拡大し続けている。

[楽曲詳細]

「君が笑ってくれるなら」 2026年5月8日(金)配信リリース

https://THE-FRANK-VOX.lnk.to/kimi-waratte_paps

デジタルシングル「かさぶた」好評配信中 MV：https://youtu.be/HmcfL0zcK8U

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=HmcfL0zcK8U https://the-frank-vox.lnk.to/kasabuta

ニューアルバム「VOX LETTER 2」 2026年5月20日（水）リリース TECI-1846 / 定価：\3,500（税抜価格 \3,182）

[FRANK FES 2026]

～あつまれ音楽野郎！100年先まで歌おうぜ！～ 【日程】2026年5月5日(火・祝) 【会場】東京・Shibuya GRIT 【時間】開場 16:00 / 開演 16:30 【ゲスト】シクラメン 【日程】2026年5月10日(日) 【会場】大阪・ESAKA MUSE 【時間】開場 16:00 / 開演 16:30 【ゲスト】シクラメン ＜チケット代＞ スタンディング(一般) \5,000 スタンディング(学割)\4,000 ※当日券+\500

[ツアー情報]

VOX LETTER TOUR 2026 ～あなたの街まで直送便！配達バッグパンパン便～ 6月6日（土）香川：高松Sound Space Rizin' 6月13日（土）群馬：前橋DYVER 6月14日（日）埼玉：HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3 6月27日（土）広島：LIVE VANQUISH 6月28日（日）岡山：岡山CRAZYMAMA KINGDOM 7月4日（土）静岡：LiveHouse浜松窓枠 7月5日（日）岐阜：岐阜Club-G 7月11日（土）滋賀：滋賀U★STONE 7月12日（日）三重：四日市CLUB ROOTS 9月5日（土）新潟：新潟CLUB RIVERST 9月6日（日）石川：金沢GOLD CREEK 9月19日（土）東京：Shibuya WWW 9月21日（月・祝）京都：KYOTO MUSE 9月22日（火・祝）奈良：奈良NEVER LAND 9月26日（土）宮城：仙台LIVE HOUSE enn 2nd 9月27日（日）福島：郡山PEAK ACTION 10月3日（土）兵庫：神戸VARIT. 10月10日（土）神奈川：SUPERNOVA KAWASAKI 10月11日（日）愛知：名古屋クラブクアトロ 10月17日（土）北海道：札幌CrazyMonkey 10月24日（土）栃木：HEAVEN'S ROCK Utsunomiya 2/3(VJ-4) 10月25日（日）千葉：柏PALOOZA 11月1日（日）佐賀：佐賀RAG.G 11月3日（火・祝）福岡：福岡DRUM Be-1 11月15日（日）大阪：大阪城音楽堂 チケット販売ページ：https://eplus.jp/sf/search?block=true&keyword=THE+FRANK+VOX

https://eplus.jp/sf/search?block=true&keyword=THE+FRANK+VOX

[プロフィール]

2VocalのRYO（リョウ）、YASU（ヤス）２MCのSNG（シュンゴ）、RYO-TA（リョータ）から成る、 関西出身4 人組THE FRANK VOX（フランクボックス ※略称:フラボ） ホッとするような温もりあふれる"ホッとソング"、心を熱くするような"HOTSONG"を4人の声（VOX）で音楽に乗せて届ける。 「温もり溢れる作品をTHE FRANK VOXから届けたい！」そんな想いから作詞作曲を自ら手掛け、その範囲は楽曲制作のみならず、アートワーク、映像制作など多岐に渡る。夢は大阪城ホールでの単独ライブ。

[公式サイト]

https://www.thefrankvox-official.com/ https://www.teichiku.co.jp/artist/the-frank-vox/

◆X：https://x.com/THE_FRANK_VOX ◆Instagram：https://www.instagram.com/the_frank_vox ◆YouTube：https://www.youtube.com/@thefrankvox

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