『男性育児参画推進プログラム（愛称：育てるパパプログラム）』での「料理教室」サービス開始のお知らせ

株式会社ホームメイドクッキング

全国で料理教室を展開する株式会社ホームメイドクッキング（東京都大田区、取締役社長 吉留景子）は、『男性育児参画推進プログラム（愛称：育てるパパプログラム）』の1回目として5月24日（日）に福岡での料理教室から始動します。

■男性育児参画推進プログラム：開発の背景

政府や企業の推進により男性の育休取得率は向上していますが、取得期間中の実質的な貢献度には課題が残っています。総務省の調査（※1）によると、6歳未満の子を持つ世帯の夫の家事時間は、妻と比較して依然として極めて低い水準にあります。

当社は、このギャップが生じている背景には『知識やスキルを習得するための機会が十分に確保されていないこと』があると考え、パパたちが料理の知識とスキルを楽しく習得し、自信を持って家庭で活躍できる環境の創出を目指します。

※1 総務省 労働力人口統計室

令和３年社会生活基本調査結果における ６歳未満の子供を持つ夫（夫婦と子供の世帯）の家事関連時間の増加について

■全3回の料理教室で人気メニューを実習！1週間分（朝・昼・夜）全21食のレシピブックと全メニューの作り方を動画配信

実習メニューは豚の生姜焼き、デミグラス風チーズハンバーグ、鮭と海老のホワイトシチュー

料理教室（全3回）では夕食のメイン料理を実習。基本的な調理スキルの習得に加え、1週間分の献立作成も学べます。

・想定ターゲット

20代後半～40代前半の方を中心に、料理経験が多くない方でも取り組みやすい内容です。

・基本を重視した家庭料理

料理初心者の方でも実践できるよう、食材の下処理や出汁の取り方など家庭料理の基本となる調理技術を重視しています。

・買い物に困らない食材構成

近くのスーパーなどで手に入りやすい食材を使用し、家庭で繰り返し作りやすい献立です。

・1週間を意識した献立ストーリー

平日は日常的な家庭料理、週末はファミリー層を意識し、お子様と一緒に楽しめるメニューを取り入れています。

先生がそばにいるから疑問点はその場ですぐに解決。動画では伝わりにくい「感覚」を実習を通して実感していただけます。料理作りが「なんとなく」から「家庭で再現できるスキル」に。

参加者には「1週間分の献立（21食分）」のレシピブックをプレゼント、また全メニューの作り方動画を配信いたします。

■男性育児参画推進プログラム：構成と提供体制

『男性育児参画推進プログラム（愛称：育てるパパプログラム）』は、株式会社テノ．ホールディングス（福岡県福岡市、代表取締役社長 池内比呂子）がグループ企業で開発した男性の家事育児参画を強力に推進する企業向け研修パッケージです。本プログラムは、男性従業員の育児休業取得時に、料理教室・もく浴・離乳食の研修をワンストップで受講いただける日本初（※株式会社テノ．ホールディングス調べ）のパッケージサービスとなっております。

株式会社ホームメイドクッキングは株式会社テノ．ホールディングスのグループ企業として、料理教室の運営を担当いたします。

また、本プログラムの第一号導入企業として、株式会社ふくおかフィナンシャルグループへのサービス提供の開始が決定し、1回目として5月24日（日）にホームメイドクッキング福岡教室で料理教室を開催いたします。

●ホームメイドクッキング福岡教室

住所 福岡県福岡市中央区赤坂2-1-19 佐倉ビル2Ｆ

https://www.homemade.co.jp/sch_detail.htm?school_no=438130

■今後の展望

『男性育児参画推進プログラム（愛称：育てるパパプログラム）』は、2026年5月24日よりサービス提供を開始し、一年を通じて研修を実施いたします。

当社は株式会社テノ．ホールディングス及びグループ企業連動で、本実績をモデルケースとして、人的資本経営におけるDE&I（ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン）を推進する全国の企業へ横展開を行い、誰もが育児と仕事を両立できる社会の実現に貢献してまいります。

■株式会社ホームメイドクッキングについて

ホームメイドクッキングは1973年（昭和48年）に創業した料理教室です。発足当初は「家庭製パン研究センター」として神奈川県横浜市でスタートし、「焼きたての美味しいパンをどの家庭でもやさしく作れるようにしたい」という想いから始まりました。

全国55教室の運営をし、年間で会員をメインに、延べ約20万人が通っています。アットホームな雰囲気の中、楽しみながら料理を学べる実習中心の料理教室です。

【会社概要】

会社名 : 株式会社ホームメイドクッキング

本社 : 東京都大田区平和島6-1-1 東京流通センター センタービル5F

代表者 : 取締役社長 吉留景子

創業 : 1973年4月

資本金 : 7億円（資本準備金含む）

事業内容 : 料理教室「ホームメイドクッキング」の企画・運営、食材・食品・調理器具等の製造・販売

料理教室ホームページ https://www.homemade.co.jp/

オンラインショップ https://online.homemade.co.jp/

【株式会社テノ．ホールディングスの概要】

会社名：株式会社テノ．ホールディングス

所在地：福岡県福岡市博多区上呉服町10番10号 呉服町ビジネスセンター5F

事業内容：保育事業、介護事業、生活関連支援事業、その他（ベビーシッター、ハウスサービス 、テノスクールなど）

URL：https://www.teno.co.jp/

【株式会社ふくおかフィナンシャルグループの概要】

会社名：株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

所在地：福岡県福岡市中央区大手門一丁目8番3号

事業内容：銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理およびこれに付帯関連する業務

URL：https://www.fukuoka-fg.com/