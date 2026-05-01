「コーポレートエグゼクティブ検定 ─ 経営の視座を学ぶ」を完全無料で全ての企業人に公開！

一般社団法人日本CFO協会

一般社団法人日本CFO協会・日本CHRO協会・日本CLO協会（以下、3協会）は、共同運営するオンラインコミュニティ「Corporate Executive Forum（CEF）」において、「ラーニング機能」を新たに追加し、生成AIを活用して開発した検定講座をリリースしたことをお知らせします。

3協会では10年以上の協会活動を通じて、国内トップクラスのCFO・CHRO・CLOによる100以上の講演録・インタビュー記事を蓄積してきました。これらのアーカイブには、教科書には載らない「経営者の判断基準」「価値観」「失敗と学び」が詰まっています。

このアーカイブに生成AIが向き合い、経営のエッセンスを抽出。試験問題と解説というかたちに変換したのが、今回の「コーポレートエグゼクティブ検定 ─ 経営の視座を学ぶ」です。

背景と課題認識

経営領域には様々な教育プログラムが存在しますが、その多くは縦割りの専門知識の習得にとどまっています。会計・財務、税務、法務、知財、労務、人事戦略などの専門知識は身についても、「部門を超えた判断ができない」「経営との視座のギャップが埋まらない」という構造的な課題は、知識量で解決できるものではありません。

専門知識がAIに代替される時代だからこそ、今必要なのは「経営者はなぜそう判断したのか」を追体験できる学び、すなわち、部門最適の知識ではなく「コーポレート全体・経営者」の視点に立った考え方・判断力です。3協会はこの課題に応える枠組みとして、ラーニング機能および検定講座を用意しました。

ラーニング機能のご紹介

ラーニング機能は、「完全無料のコーポレートビジネススクール（オンライン）」として、順次講座を追加していきます。併設するコミュニティ上で、議論や意見交換を行うこともできます。

【主な機能】

- すべてオンライン・完全無料- 習得度の可視化：学習の進捗・習熟度をダッシュボードで確認- スマホ対応：隙間時間を活用したモバイル学習- コミュニティ連携：CEF上での議論・交流機能との統合

【対象者】

コーポレート系スタッフ全般（業種・規模不問）

会計・財務、税務、法務、知財、労務、人事戦略等

「コーポレートエグゼクティブ検定 ─ 経営の視座を学ぶ」のご紹介

【特徴とコンセプト】

1）CFO、CHRO、CLO の生の声：講演録・インタビュー記事10年分のアーカイブ

2）AIによる教材化：経営のエッセンスを抽出し試験問題と解説に変換

知識中心ではなく判断力中心、部門最適ではなく全体最適のマネジメント教育。CXOの経験・感性・価値判断をすべての企業人が無料で学ぶことができます。

問題と解説例）



【受講方法】

- 日本CFO協会WEBサイト（https://www.cfo.jp/）で「マイアカウント」を取得新規会員登録：https://www.cfo.jp/MyAccount2/My_start/My_start.php- 「マイアカウント」取得後、マイページを訪問（https://www.cfo.jp/MyAccount2/index.php）- 「コミュニティサイトに登録する」バナーよりコミュニティサイトへ参加- コミュニティサイト内のメニューから「ラーニング」を選択し、「バッジ・学習プランを探す」から受講したい「学習プラン」を選択し学習を開始

ラーニング機能では、完全無料のコーポレートビジネススクール（オンライン）として、今後順次、講座を開発・追加をしてまいります。ぜひ、ご期待ください。

「Corporate Executive Forum（CEF）」について

日本CFO協会・CHRO協会・CLO協会の3協会が共同運営するオンラインコミュニティサイト。CFO・CHRO・CLOをはじめとするCXOおよびコーポレートスタッフが、経営課題の情報交換・学習・交流を行うプラットフォームとして運営されています。

今回のラーニング機能追加により、知識習得から実践的な議論まで一貫して提供できる総合的な学習・コミュニティ基盤へと進化します。

■一般社団法人日本CFO協会について：

日本CFO協会は、日本企業の経理・財務をはじめとしたグローバルな経営管理手法と倫理の高度化を目的として発足した非営利団体で、IGTA（国際財務協会連盟）、IAFEI（国際財務幹部協会連盟）に加盟が認められたわが国唯一の国際的財務教育機関です。経営・経理・財務分野で活躍するビジネスパーソンのスキル向上とキャリアアップを目的に様々な経営手法や経営技術に関する教育・サービスを提供することで、企業の財務パフォーマンスの向上を支援しています。2005年より、経済産業省経理・財務人材育成事業として「経理・財務スキル検定（FASS）」を開発・実施しています。

設立：2000年10月12日

理事長：小口 正範 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 理事長、（元三菱重工業株式会社 代表取締役副社長執行役員CFO）

所在地：東京都千代田区平河町2-7-1

活動内容：検定・資格認定/セミナー、フォーラム/出版/研究会/調査/交流会/国際会議

会員数：10,944人（個人会員1,911人 法人会員9,033人・260社）※2025年3月31日現在