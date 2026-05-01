頑張る部活・スポーツチーム応援！『自分で作れるスポーツドリンク』プレゼント企画

メロディアン株式会社

メロディアン株式会社（本社：大阪府八尾市、社長：中西優紀雄）は、水で割って作るポーションタイプの濃縮スポーツドリンク『自分で作れるスポーツドリンク』について、この夏を盛り上げる大型企画、「自分で作れるスポーツドリンク プロジェクト2026」の1つとして、部活に打ち込む学生、スポーツを頑張る皆様を応援する「部活・スポーツチーム応援キャンペーン」を実施します。

まずは商品の良さを知っていただきたい！と思い、部活・スポーツ団体を対象に、『自分で作れるスポーツドリンク』1ケースを抽選でプレゼントします。まずは試してみたい！という方も、このキャンペーンを通じて商品を使ってみてください。皆様のご応募をお待ちしております。

部活・スポーツチーム応援キャンペーン

■『部活・スポーツチーム応援キャンペーン』 実施背景

『自分で作れるスポーツドリンク』は、ポーション1個を500～600ml程度の水に溶かすだけで、手軽にスポーツドリンクを作ることができる濃縮タイプの商品です。液体なので溶けやすい、好きな濃さで作れる、コスパが良いといった特徴から、夏場の熱中症対策、水分・ミネラル※補給をはじめ、スポーツシーンや部活動など、さまざまなシーンで活躍します。一方で、その魅力が十分に知られていないという課題がありました。部活、スポーツチームの方に、実際に商品をお試しいただきたく、本キャンペーンを実施します。

※この商品でのミネラルとは、ナトリウム・マグネシウム・カルシウム・カリウムのことです。



■応募対象

部活・スポーツチーム等の団体



■Xでの応募方法

１．メロディアンの公式Xアカウントをフォロー(https://x.com/Melodian_Family)

２．キャンペーン投稿をリポスト

３．応募フォームに回答

■Instagramでの応募方法

１．メロディアンの公式Instagramアカウントをフォロー(https://www.instagram.com/melodian_fmily/)

２．キャンペーン投稿にいいね

３．応募フォームに回答

★『部活・スポーツにかける想い』をコメントで当選確率UP

■応募締切 2026年5月22日 (金) 23:59まで



■当選賞品

自分で作れるスポーツドリンク 20個入り×1ケース（20袋）

（通常タイプ・無糖タイプどちらかお選びいただけます）



抽選でX・Instagram合計50チームにプレゼント

当選された方にはDM(ダイレクトメール)で賞品発送先登録のフォームをお送りいたします。

■注意事項

・X又はInstagramのキャンペーン投稿・応募フォームの応募条件・注意事項をご確認の上ご応募ください。

・本キャンペーンはX社、Meta Platforms, Inc.が支援、承認、運営、関与するものではありません。

■自分で作れるスポーツドリンク 概要

自分で作れるスポーツドリンク サイト :https://www.melodian.co.jp/sportdrink

自分で作れるスポーツドリンク 20個入り自分で作れるスポーツドリンク 20個入り

名称：清涼飲料水（希釈用）

包装形態：ポーション

内容量：180ml(9ml×20個)

保存方法：常温

賞味期間：1年間

主要売場：量販店、一般小売店、ドラッグストア、通信販売

希望小売価格：864円（8%税込）

発売地域：全国

商品URL：https://www.melodian.co.jp/item/sportdrink9mlx5

自分で作れるスポーツドリンク 5個入り自分で作れるスポーツドリンク 5個入り

名称：清涼飲料水（希釈用）

包装形態：ポーション

内容量：45ml(9ml×5個)

保存方法：常温

賞味期間：1年間

主要売場：量販店、一般小売店、ドラッグストア、通信販売

希望小売価格：216円（8%税込）

発売地域：全国

商品URL：https://www.melodian.co.jp/item/sportdrink9mlx5

自分で作れるスポーツドリンク 無糖 20個入り自分で作れるスポーツドリンク〈無糖〉20個入り

名称：清涼飲料水（希釈用）

包装形態：ポーション

内容量：180ml(9ml×20個)

保存方法：常温

賞味期間：1年間

主要売場：量販店、一般小売店、ドラッグストア、通信販売

希望小売価格：864円（8%税込）

発売地域：全国

商品URL：https://www.melodian.co.jp/item/sportdrink_mutou

★自分で作れるスポーツドリンク プロジェクト2026を開催中！★

部活動に打ち込む学生、汗を流すアスリート、夏を全力で楽しむ人たち、そしてそれを支える家族や仲間たちへ。

プロジェクト詳細はこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000124.000036947.html

◆メロディアン公式サイト

■コーポレートサイト：https://www.melodian.co.jp/

■スペシャルサイト：https://special.melodian.co.jp/

■通信販売：https://ec.melodianhf.com/shop/product_categories/sports_drinks

◆SNSアカウント

■Instagram：https://www.instagram.com/melodian_family/

■X：https://x.com/Melodian_Family

◆メロディアンについて

「おいしさはしあわせ」「美と健康」をスローガンに、食文化を通じて人々に感動を与える企業として商品の製造・販売に取り組む会社です。昭和33年の創業以来、“新鮮さの長期保存“という命題に一貫して向き合い、ポーションタイプのコーヒーフレッシュはその代表的な商品です。「いつも先手のメロディアン」を合言葉に、今後も新しい分野の製品開発を行い、ポーション分野の先駆者・トップメーカーとしてオリジナリティを一段と高めてまいります。その他に、シロップなどポーション商品を中心に、黒酢、甘酒などの健康飲料の販売を行っています。



■社名 ：メロディアン株式会社 https://www.melodian.co.jp/

■所在地 ：大阪府八尾市旭ヶ丘1丁目33番地

■設立 ：昭和36年9月20日

■代表者 ：代表取締役社長 中西優紀雄

■資本金 ：9,850万円

■事業内容：コーヒーフレッシュ、シロップ、美と健康飲料、及びデザート等の食品製造販売、化粧品販売