頑張る部活・スポーツチーム応援！『自分で作れるスポーツドリンク』プレゼント企画
メロディアン株式会社（本社：大阪府八尾市、社長：中西優紀雄）は、水で割って作るポーションタイプの濃縮スポーツドリンク『自分で作れるスポーツドリンク』について、この夏を盛り上げる大型企画、「自分で作れるスポーツドリンク プロジェクト2026」の1つとして、部活に打ち込む学生、スポーツを頑張る皆様を応援する「部活・スポーツチーム応援キャンペーン」を実施します。
まずは商品の良さを知っていただきたい！と思い、部活・スポーツ団体を対象に、『自分で作れるスポーツドリンク』1ケースを抽選でプレゼントします。まずは試してみたい！という方も、このキャンペーンを通じて商品を使ってみてください。皆様のご応募をお待ちしております。
部活・スポーツチーム応援キャンペーン
■『部活・スポーツチーム応援キャンペーン』 実施背景
『自分で作れるスポーツドリンク』は、ポーション1個を500～600ml程度の水に溶かすだけで、手軽にスポーツドリンクを作ることができる濃縮タイプの商品です。液体なので溶けやすい、好きな濃さで作れる、コスパが良いといった特徴から、夏場の熱中症対策、水分・ミネラル※補給をはじめ、スポーツシーンや部活動など、さまざまなシーンで活躍します。一方で、その魅力が十分に知られていないという課題がありました。部活、スポーツチームの方に、実際に商品をお試しいただきたく、本キャンペーンを実施します。
※この商品でのミネラルとは、ナトリウム・マグネシウム・カルシウム・カリウムのことです。
■応募対象
部活・スポーツチーム等の団体
■Xでの応募方法
１．メロディアンの公式Xアカウントをフォロー(https://x.com/Melodian_Family)
２．キャンペーン投稿をリポスト
３．応募フォームに回答
■Instagramでの応募方法
１．メロディアンの公式Instagramアカウントをフォロー(https://www.instagram.com/melodian_fmily/)
２．キャンペーン投稿にいいね
３．応募フォームに回答
★『部活・スポーツにかける想い』をコメントで当選確率UP
■応募締切 2026年5月22日 (金) 23:59まで
■当選賞品
自分で作れるスポーツドリンク 20個入り×1ケース（20袋）
（通常タイプ・無糖タイプどちらかお選びいただけます）
抽選でX・Instagram合計50チームにプレゼント
当選された方にはDM(ダイレクトメール)で賞品発送先登録のフォームをお送りいたします。
■注意事項
・X又はInstagramのキャンペーン投稿・応募フォームの応募条件・注意事項をご確認の上ご応募ください。
・本キャンペーンはX社、Meta Platforms, Inc.が支援、承認、運営、関与するものではありません。
■自分で作れるスポーツドリンク 概要自分で作れるスポーツドリンク サイト :
https://www.melodian.co.jp/sportdrink
自分で作れるスポーツドリンク 20個入り
自分で作れるスポーツドリンク 20個入り
名称：清涼飲料水（希釈用）
包装形態：ポーション
内容量：180ml(9ml×20個)
保存方法：常温
賞味期間：1年間
主要売場：量販店、一般小売店、ドラッグストア、通信販売
希望小売価格：864円（8%税込）
発売地域：全国
商品URL：https://www.melodian.co.jp/item/sportdrink9mlx5
自分で作れるスポーツドリンク 5個入り
自分で作れるスポーツドリンク 5個入り
名称：清涼飲料水（希釈用）
包装形態：ポーション
内容量：45ml(9ml×5個)
保存方法：常温
賞味期間：1年間
主要売場：量販店、一般小売店、ドラッグストア、通信販売
希望小売価格：216円（8%税込）
発売地域：全国
商品URL：https://www.melodian.co.jp/item/sportdrink9mlx5
自分で作れるスポーツドリンク 無糖 20個入り
自分で作れるスポーツドリンク〈無糖〉20個入り
名称：清涼飲料水（希釈用）
包装形態：ポーション
内容量：180ml(9ml×20個)
保存方法：常温
賞味期間：1年間
主要売場：量販店、一般小売店、ドラッグストア、通信販売
希望小売価格：864円（8%税込）
発売地域：全国
商品URL：https://www.melodian.co.jp/item/sportdrink_mutou
★自分で作れるスポーツドリンク プロジェクト2026を開催中！★
部活動に打ち込む学生、汗を流すアスリート、夏を全力で楽しむ人たち、そしてそれを支える家族や仲間たちへ。
プロジェクト詳細はこちら :
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000124.000036947.html
◆メロディアン公式サイト
■コーポレートサイト：https://www.melodian.co.jp/
■スペシャルサイト：https://special.melodian.co.jp/
■通信販売：https://ec.melodianhf.com/shop/product_categories/sports_drinks
◆SNSアカウント
■Instagram：https://www.instagram.com/melodian_family/
■X：https://x.com/Melodian_Family
◆メロディアンについて
「おいしさはしあわせ」「美と健康」をスローガンに、食文化を通じて人々に感動を与える企業として商品の製造・販売に取り組む会社です。昭和33年の創業以来、“新鮮さの長期保存“という命題に一貫して向き合い、ポーションタイプのコーヒーフレッシュはその代表的な商品です。「いつも先手のメロディアン」を合言葉に、今後も新しい分野の製品開発を行い、ポーション分野の先駆者・トップメーカーとしてオリジナリティを一段と高めてまいります。その他に、シロップなどポーション商品を中心に、黒酢、甘酒などの健康飲料の販売を行っています。
■社名 ：メロディアン株式会社 https://www.melodian.co.jp/
■所在地 ：大阪府八尾市旭ヶ丘1丁目33番地
■設立 ：昭和36年9月20日
■代表者 ：代表取締役社長 中西優紀雄
■資本金 ：9,850万円
■事業内容：コーヒーフレッシュ、シロップ、美と健康飲料、及びデザート等の食品製造販売、化粧品販売