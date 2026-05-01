4/21、京成電鉄の全エリアで傘のシェアリングサービス「アイカサ」を提供開始！

株式会社Nature Innovation Group

“雨の日も晴れの日も快適にハッピーに“と”使い捨て傘をゼロに“をミッションに掲げる傘のシェアリングサービス「アイカサ」を運営する株式会社Nature Innovation Group（本社：東京都新宿区、代表取締役：丸川照司、以下「アイカサ」）は、2026年4月21日より、京成本線および東成田線、京成松戸線の各駅へ「アイカサ」のレンタルスポット（傘立て）を順次設置し、京成線全エリア（一部駅を除く※）でのサービス提供を開始いたしました。

これにより、京成線をご利用のお客さまは、都内から成田空港方面、千葉・松戸エリアに至るまで、沿線全エリアの駅で「アイカサ」をご利用いただけるようになります。

※工事中および他社管理駅など一部の駅を除く。

新規設置の背景

2026年1月には京成千葉線・京成千原線などへエリアを拡大（※1）しましたが 、この度、沿線にお住まいの方や来街される方にとって、よりシームレスで安心な「雨の日の移動インフラ」となるべく、未設置であった京成松戸線および東成田線、京成本線の広範囲へ導入を拡大し、全線でアイカサがご利用いただけることとなりました。鉄道利用時の置き忘れ等による「使い捨て傘」の削減に寄与するとともに、駅を起点とした環境に優しいライフスタイルを沿線全域へ広げてまいります 。

（※1）1/28、京成電鉄の京成千葉線・京成千原線を中心に計10駅で傘シェアの「アイカサ」を提供開始！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000216.000036740.html

実施概要について

■設置開始日：2026年4月21日（火）

レンタルスポット（傘立て）の設置以降、順次、サービス提供を開始します。

サービス提供状況は「アイカサ」公式アプリよりご確認ください。

< アイカサ アプリダウンロード >(https://www.i-kasa.com/)

■レンタルスポット（傘立て）の新規設置場所- 京成本線：国府台駅～京成成田駅 など計23駅- 東成田線：東成田駅 計1駅- 京成松戸線：薬園台駅～八柱駅 など計13駅

※設置場所の詳細はアイカサロケーションマップをご覧ください。

【京成電鉄 アイカサ新規設置場所】

ご利用案内

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36740/table/219_1_e3ba15f7f38907e6e3d5f7db0e9ee9c1.jpg?v=202605010451 ]１.利用方法２.利用料金■傘のシェアリングサービス『アイカサ』について

『アイカサ』は、“雨の日も晴れの日も快適にハッピーに“と”使い捨て傘をゼロに“をミッションに2018年12月にサービスを開始した日本初の本格的な傘のシェアリングサービスです。突発的な⾬にもビニール傘をその都度購入せずに、駅や街中で丈夫でサステナブルな『アイカサ』を借り、⾬が止めば最寄りの傘スポットに傘を返却することでエコに貢献しながら手ぶらで便利に移動ができるのが特徴です。現在は、アプリ登録者数80万人を超え、東京駅や新宿駅をはじめとした都内全域と関東、関西、愛知、岡山、福岡、佐賀など12都道府県で展開し、スポット数2,000箇所以上に設置しています。

気候変動による気温上昇やゲリラ豪雨などの異常気象が増えるなか、環境負荷を減らしながら、雨の日も晴れの日も快適な社会づくりを目指していきます。

参照：環境省3R 原単位の算出方法より （https://www.env.go.jp/press/files/jp/19747.pdf）

『アイカサ』アプリの登録はこちらから：https://www.i-kasa.com/