国内初となる証券総合口座1,600万口座達成のお知らせ

株式会社SBI証券

株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：高村正人、以下「当社」）および証券総合口座を提供するSBIグループの証券各社は、2026年5月1日（金）時点で、「国内初となる証券総合口座1,600万口座」※1を達成しましたのでお知らせします。

2023年にSBIグループ累計1,000万口座を達成しておよそ2年半の2025年11月に国内初の1,500万口座に到達しました。1,500万口座を達成してからは5ヵ月で1,600万口座に到達しました。

当社は、2023年9月より、お客さまの取引にかかるハードルを劇的に引き下げる「ゼロ革命」の取り組みとして、「オンラインでの国内株式売買手数料※2の無料化」を皮切りに、「新NISAにおける米国個別株式（ADR含む）および海外ETF（米国・中国・韓国・シンガポール）売買手数料の無料化」、「米ドル/円のリアルタイム為替取引にかかる為替手数料※3の無料化」を展開してきました。

また、WEBサイトおよびアプリ全体のUI/UX向上にも取り組んでおり、「投信つみたてアプリ」や「外国株式取引サイト」、「金・銀・プラチナ取引サイト」のリニューアルを実施しました。加えて、資産形成の出口戦略をサポートする投資信託「定期売却サービス」の機能拡充、お客さまの資産状況をひと目で確認できる「My資産」機能やAIによるニュースまとめを実装した新たなスマートフォンアプリ「SBI証券Plus」の提供など、投資をより身近でわかりやすいものとするためのプラットフォーム提供に取り組んでいます。

国内初となる証券総合口座1,600 万口座を突破したのは、これらの取り組みがお客さまに支持された結果と考えています。

当社は、今後も「顧客中心主義」の経営理念のもと、「業界最低水準の手数料で業界最高水準のサービス」の提供に努め、個人投資家の皆さまの資産形成を全力でサポートしていきます。

※1 口座数には、SBIネオトレード証券、FOLIOの口座数を含みます。

「国内初」について、比較対象範囲は日本証券業協会の会員258社です。（2026年5月1日現在、各社公表資料等より当社調べ）

※2 オンラインでの国内株式売買手数料無料はインターネットコースまたはインターネットコース（プランC）で、電子交付サービス申込済で当社所定の電子交付設定を行っているお客さまが対象

※3 インターネットコース（プランC除く）のお客さまが対象

＜SBIグループ証券各社の証券総合口座数＞

＜金融商品取引法等に係る表示＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7957/table/909_1_c620fec552ac9ed19675cab31b9a18dd.jpg?v=202605010451 ]

＜手数料等及びリスク情報について＞

SBI証券の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

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