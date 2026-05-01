『俺だけレベルアップな件 展』5月2日より一般チケット販売開始、水篠旬のレベルアップを体感せよ！

株式会社Moat Experience

『俺だけレベルアップな件』展は、4月11日(土)12時に開始した先行販売において、「スーパーパス＋VIP限定グッズBOX」が記録的な販売を達成！世界中のファンから熱い関心をお寄せいただき、来る5月2日(土)12時より待望の一般チケット販売を開始いたします。

さらに、今回の一般販売開始を記念して、本作の日本語版コミックスを刊行する「株式会社KADOKAWA」と、日本限定コラボレーションが追加決定！『俺だけレベルアップな件』のファンの皆様に、展示会をよりお楽しみいただける特典を提供する予定です。

1｜チケット一般販売及び展示会概要

5月2日（土）12時より「チケットぴあ」をはじめとする主要プレイガイド4社にて、どなたでも展示会チケットをご購入いただけます。

■ 一般販売チケット情報

販売名称：一般販売前売券

販売期間：2026年5月2日(土) 正午 ～ 会期終了時まで

販売サイト : 以下

- 楽天チケット https://r10.to/sololeveling-exhibit- チケットぴあ https://w.pia.jp/t/sololeveling-ex/- ローチケ https://l-tike.com/event/mevent/?mid=779685- アソビュー https://www.asoview.com/base/164279/

※各販売サイトにより販売条件が異なる場合がございます。

【チケット料金】 （税込）

※ 平日は日付指定、土日祝は日時指定 ／ ※ スーパーパス : 日時指定なし、優先入場※ 平日は日付指定、土日祝は日時指定 ／ ※ スーパーパス : 日時指定なし、優先入場

■ 展示会概要

本展は、世界累計143億ビューを誇るメガヒット作品『俺だけレベルアップな件』の世界観を体感できる、日本初の本格的体験型エキシビションです。

E級ハンターから最強へと成長する主人公・水篠旬（みずしの・しゅん）の軌跡を軸に、「カルテノン神殿」「二重ダンジョン」「架南島レイド」など作品を象徴する名シーンを大規模空間にリアルに再現。等身大フィギュア・迫力の映像演出・インタラクティブな体験型コンテンツを通じて、来場者は旬の「レベルアップ」の軌跡を追体験することができます。

2｜KADOKAWA刊『俺だけレベルアップな件』（日本語版コミックス）会場限定購入特典

- 展示名：『俺だけレベルアップな件 展』- 会期： 2026年7月17日（金）～ 2026年9月27日（日）- 会場： 東急プラザ渋谷 4F 特設スペース（東京都渋谷区道玄坂１丁目２-３ 渋谷フクラス 内）- 公式特設サイト： http://sololeveling-exhibition.com- 公式X（旧Twitter）： https://x.com/sololevel_exh- 公式Instagram： https://www.instagram.com/sololeveling_exhibition/- 展示会に関するお問い合わせ： help@moatexperience.com

会場にて『俺だけレベルアップな件』単行本の販売が決定いたしました！ 展示会場にて単行本をご購入いただいた方には、以下の特典をご用意しております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/179677/table/13_1_0c23c0f3011cc259f95a22f2b1c776a3.jpg?v=202605010551 ]

※物販エリアはチケットをお持ちの方のみご利用いただけます。

※販売は、予告なく中止する場合がございます。

※特典は予定数量に達し次第、終了となります。

- 公式著作権：(C) Chugong / DUBU(REDICE STUDIO) / h-goon 2018 / D&C MEDIA

- 原作・著作：D&C Media

- ライセンス許諾：JBK、WAYSBE

- 主催：Moat Experience

- 共同主催：楽天、WOWOW プラス

- 協力：東急不動産（会場協力）、IMAGINATION

- チケット：楽天チケット、チケットぴあ、ローチケ、アソビュー