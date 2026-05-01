『俺だけレベルアップな件 展』5月2日より一般チケット販売開始、水篠旬のレベルアップを体感せよ！
『俺だけレベルアップな件』展は、4月11日(土)12時に開始した先行販売において、「スーパーパス＋VIP限定グッズBOX」が記録的な販売を達成！世界中のファンから熱い関心をお寄せいただき、来る5月2日(土)12時より待望の一般チケット販売を開始いたします。
さらに、今回の一般販売開始を記念して、本作の日本語版コミックスを刊行する「株式会社KADOKAWA」と、日本限定コラボレーションが追加決定！『俺だけレベルアップな件』のファンの皆様に、展示会をよりお楽しみいただける特典を提供する予定です。
1｜チケット一般販売及び展示会概要
5月2日（土）12時より「チケットぴあ」をはじめとする主要プレイガイド4社にて、どなたでも展示会チケットをご購入いただけます。
■ 一般販売チケット情報
販売名称：一般販売前売券
販売期間：2026年5月2日(土) 正午 ～ 会期終了時まで
販売サイト : 以下
- 楽天チケット https://r10.to/sololeveling-exhibit
- チケットぴあ https://w.pia.jp/t/sololeveling-ex/
- ローチケ https://l-tike.com/event/mevent/?mid=779685
- アソビュー https://www.asoview.com/base/164279/
※各販売サイトにより販売条件が異なる場合がございます。
【チケット料金】 （税込）
※ 平日は日付指定、土日祝は日時指定 ／ ※ スーパーパス : 日時指定なし、優先入場
※ 平日は日付指定、土日祝は日時指定 ／ ※ スーパーパス : 日時指定なし、優先入場
■ 展示会概要
本展は、世界累計143億ビューを誇るメガヒット作品『俺だけレベルアップな件』の世界観を体感できる、日本初の本格的体験型エキシビションです。
E級ハンターから最強へと成長する主人公・水篠旬（みずしの・しゅん）の軌跡を軸に、「カルテノン神殿」「二重ダンジョン」「架南島レイド」など作品を象徴する名シーンを大規模空間にリアルに再現。等身大フィギュア・迫力の映像演出・インタラクティブな体験型コンテンツを通じて、来場者は旬の「レベルアップ」の軌跡を追体験することができます。
- 展示名：『俺だけレベルアップな件 展』
- 会期： 2026年7月17日（金）～ 2026年9月27日（日）
- 会場： 東急プラザ渋谷 4F 特設スペース（東京都渋谷区道玄坂１丁目２-３ 渋谷フクラス 内）
- 公式特設サイト： http://sololeveling-exhibition.com
- 公式X（旧Twitter）： https://x.com/sololevel_exh
- 公式Instagram： https://www.instagram.com/sololeveling_exhibition/
- 展示会に関するお問い合わせ： help@moatexperience.com
2｜KADOKAWA刊『俺だけレベルアップな件』（日本語版コミックス）会場限定購入特典
会場にて『俺だけレベルアップな件』単行本の販売が決定いたしました！ 展示会場にて単行本をご購入いただいた方には、以下の特典をご用意しております。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/179677/table/13_1_0c23c0f3011cc259f95a22f2b1c776a3.jpg?v=202605010551 ]
※物販エリアはチケットをお持ちの方のみご利用いただけます。
※販売は、予告なく中止する場合がございます。
※特典は予定数量に達し次第、終了となります。
- 公式著作権：(C) Chugong / DUBU(REDICE STUDIO) / h-goon 2018 / D&C MEDIA
- 原作・著作：D&C Media
- ライセンス許諾：JBK、WAYSBE
- 主催：Moat Experience
- 共同主催：楽天、WOWOW プラス
- 協力：東急不動産（会場協力）、IMAGINATION
- チケット：楽天チケット、チケットぴあ、ローチケ、アソビュー