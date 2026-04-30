キンコーズ　地域共創を軸にイベント出店98件 ～現場でのプロダクト活用を通じ 価値創出を推進～

キンコーズ・ジャパン株式会社

キンコーズ・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：渡辺 浩基、以下 キンコーズ）は、2025年度において、地域や企業が主催するイベントに98件出店しました。前年度の65件から大きく増加し、地域活性化や子どもたちへの体験機会の提供、企業PRなど、多様な目的を持つイベントに参画しています。



出店機会の拡大に伴い、自社サービスやプロダクトを実際のイベント現場で活用・検証する取り組みも進みました。展示ツールの使いやすさや設営効率、来場者への訴求といった点について、現場での活用を通じて検証を重ねています。これらの取り組みは、各地のキンコーズ店舗が地域の特性やニーズに応じて主体的に参画する形で進められています。

キンコーズは、サステナビリティにおけるマテリアリティ（重要課題）の一つとして「地域共創」を掲げています。イベント出店を単なる販促の場としてではなく、地域や企業、来場者とともに価値を生み出す接点と捉え、取り組みを続けています。

2025年度は、企業のファミリーイベントや教育関連イベント、地域イベント、スポーツ関連イベントなど、幅広いジャンルに参画しました。印刷の仕組みを学べるワークショップや、ものづくり体験の提供を通じて、楽しさと学びの両立を目指した体験機会を提供しています。

また、地域の小学校を対象とした社会科見学の受け入れなど、未来につながる地域との関わりも広がっています。

イベント出店を通じて伝える、キンコーズならではの価値

イベントで実施したワークショップは、自社の取り組みをもとに、

印刷の仕組みや環境への配慮をテーマとして企画しています。

・ペーパークラフトおうち箱＆お絵描き体験

・オリジナルノートづくり

・似顔絵ホログラムカードづくり

・想い出カレンダーづくり

など、参加者が「つくる」体験を通じて、印刷やものづくりへの理解を深められる内容を提供しています。

また、キンコーズのイベント出店の特長は、ブースで使用するツールや装飾物をすべて自社で制作・運用している点にあります。壁面パネルや大判ポスター、各種パネル、チラシ、ノベルティグッズに至るまで、移動のしやすさや設営効率、訴求効果を踏まえた制作物を用意しています。出店そのものがプロダクトの活用シーンとなり、商品価値を具体的に伝える機会にもつながっています。

イベント現場で支持を集める紙製ディスプレイ「キューブPOP」

数ある制作物の中でも、自社スタッフから高い支持を集めているのが、紙製の組み立て型ディスプレイ「キューブPOP」です。

従来から展開していたツールですが、折りたたんで持ち運ぶことができ、手持ちでの搬入が可能です。設置すると立体的で視認性の高い展示ツールとして活用でき、段数を変更することでイベント規模に応じた展開にも対応します。限られたスペースでも情報をわかりやすく表現できる点が特長です。また、紙製のためコストが抑えらえ、繰り返し活用も可能です。イベント現場における実用性と訴求力があるツールとして活用が広がっています。

キューブPOPサービスページ

https://www.kinkos.co.jp/service/cube-pop/

キンコーズは今後も、地域や企業とともに価値を共創し、イベントというリアルな接点を通じて、社会や地域に寄り添った取り組みを広げていきます。

キンコーズのマテリアリティ

https://www.kinkos.co.jp/corporate/sustainability/

キンコーズ・ジャパン株式会社 会社概要

当社は、お客様のライフとビジネスに寄り添い、サステイナブルな社会を実現するオンデマンドソリューションサービスのサプライヤーとして様々なお客様からパートナーと認識されることを目指しています。有人接客型プリントサービスのキンコーズ及びコワーキングスペースのツクル・ワークといった店舗運営事業をはじめ、顧客の業務改善を支援するプラットフォームソリューションの開発・運用支援を行うデジタルソリューション事業、屋内外の装飾・展示会の出展向け大型インクジェット出力・加工・施工から、ショッピングモールでの販促支援室の運営、セールスプロモーションにおける企画立案・デザインなどのマーケティングサービス事業、IPコンテンツとのコレボレーションと、多岐にわたるサービスを展開しています。

会社名 ： キンコーズ・ジャパン株式会社

所在地 ： 東京都港区三田3-4-10 リーラヒジリザカ3階

代表者 ： 代表取締役社長 渡辺 浩基

設 立 ： 1991年12月24日

資本金 ： 100,000千円

従業員数： 723名（2025年9月1日現在）

URL ： https://www.kinkos.co.jp/corporate/

報道関係お問い合わせ先

キンコーズ・ジャパン株式会社

広報・サステナビリティ推進部 E-mail: koho@kinkos.co.jp

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