エプソピア楽天市場店は、ゴールデンウィーク期間中の2026年5月1日（金）から5月6日（水）まで、公式オンラインショップ（楽天市場店）にて「GW心と体をリセットフェア」を開催いたします。 フェア初日の5月1日（金）は「楽天ワンダフルデー」と連動し、店内全品が最大ポイント8倍となる特別キャンペーンを実施いたします。 ■ 「GW心と体をリセットフェア」概要 開催期間： 2026年5月1日（金）0:00 ～ 5月6日（水）23:59 店舗URL： https://www.rakuten.co.jp/happymag/ 基本特典： 期間中、店内全品ポイント5倍 【5月1日（金）限定・最大ポイント8倍の特別連動】 フェア初日の5月1日は「楽天ワンダフルデー」です。ワンダフルデーのエントリーポイントUPと本フェアの特典を組み合わせることで、1日限定で店内全品ポイント8倍となります。 ※ワンダフルデーは、エントリー後合計3,000円（税込）以上の購入でポイントが３倍になります。

「春のゆらぎ」と「5月病」に備えるお風呂時間

4月は新年度のスタートに伴う環境の変化や、激しい寒暖差がもたらす「春のゆらぎ」により、知らず知らずのうちに心身の疲れが蓄積しやすい時期です。そして連休明けに起こりやすい「5月病」対策の１つとして、毎日の「お風呂習慣」を取り入れてみませんか？

『エプソピア』とは？

『エプソピア』は、瀬戸内海産100％の完全無添加のバスソルト（塩化マグネシウム）です。 湯冷めしにくい温浴効果で血行を促進し、冷えやだるさを和らげ、心身をじんわり温め、めぐりをサポートします。 特殊製法により、風呂釜を傷める原因となる塩分（ナトリウム）を99.5%以上取り除いているため、追い焚きや残り湯の洗濯利用も可能です。肌への優しさと使い勝手の良さを両立した、忙しい現代人のためのバスアイテムです。

お問合せ先

本件のお問い合わせに関しては 下記にお願いいたします。 株式会社ＨａｐｐｙＡｄｗｏｒｄｓ https://item.rakuten.co.jp/happymag/2set-epsopia-600/ 027-384-8221