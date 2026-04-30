「働くその先に喜びを感じられる社会を作る」をミッションに掲げる株式会社就活ラジオ（本社：富山県富山市、代表取締役：碓井 一平）は、2026年5月22日(金)18時より、人事担当者を対象に「北陸HR戦略会議」を開催いたします。

本イベントは、北陸企業の人事担当者同士が採用や人材育成の課題について本音で共有し、具体的なアクションにつなげるコミュニティ型勉強会です。2026年3月に開催した第一回に続き、継続開催となります。

参加希望の企業様はこちら：https://forms.gle/jtcwrtpsC2R4aXGt7

■深刻化する北陸の採用危機

北陸地域では、若者の都市部流出や人口減少を背景に、企業の採用活動は年々厳しさを増しています。特に富山県では、2025年12月の有効求人倍率が1.47倍と、全国で3番目の高さとなっています。

近年はインターンシップの早期化や学生の企業選択軸の変化により、「母集団形成」「志望度向上」「内定辞退」といった課題が複雑化しています。

一方で、こうした課題に対する取り組みは各社が個別に行っているケースが多く、企業同士で知見を共有する機会は限られています。

■第1回開催で見えた共通課題

2026年3月に開催した第一回では、「母集団形成」「内定辞退」「志望度向上」など、各社が抱えるリアルな課題を共有しました。

単なる情報交換にとどまらず、各社が「明日から実行する具体的なアクション」を宣言する場となり、実践につながる学びの機会となりました。

参加者からは、 ・他社のリアルな取り組みを知ることができた ・自社の課題が明確になった ・具体的な打ち手が見えた といった声が多く寄せられました。

■第2回の特徴：学生視点の「企業評価」を可視化

第2回では新たな取り組みとして、学生から見た「企業評価レポート」を各社に提供します。

本レポートでは、学生が企業に対して抱く印象や志望度、比較検討の実態などを可視化。 企業が自社だけでは把握しきれない「外部からのリアルな評価」をもとに、採用活動の課題を明確にします。

これにより、感覚的になりがちな採用改善を、より具体的かつ実行可能なアクションへと落とし込むことを目指します。

【開催概要】

名称：第一回 北陸HR戦略会議

開催日： 2026年5月22日(金)18：00～21：00

会場：D&DEPARTMENT TOYAMA（富山県富山市新総曲輪4-18 富山県民会館1F）

申し込み：https://forms.gle/jtcwrtpsC2R4aXGt7

参加費：8,000円

主催：就活ラジオ

■株式会社就活ラジオ

「働くその先に喜びを感じられる社会を作る」をミッションに掲げるスタートアップ企業です。2022年1月に富山県で創業。地方における若者の流出と企業の採用における課題解決に乗り出す。2025年3月にAIを活用し企業と学生の価値観や適性に基づいてマッチングを自動最適化するサービス「AI タレンティー」をリリース。従来の就職活動での基準になっていた「知名度」や「条件」による企業選びの文化を変え、学生の「内定」をゴールにするのではなく、入社後の定着と活躍を目指す。その他、地方大学との連携、行政のプロポーザル事業も実施。

商号：株式会社就活ラジオ 代表：碓井一平 所在地：富山県富山市上飯野20-6 設立：2022年1月11日 資本金：3,500万円（資本準備金含む） HP：https://www.shukatsuradio.com/