株式会社ニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡元）は、共催イベント「SAP Concur Fusion Exchange 2025 Public Deep Dive / Academic Day ～DX時代の大学経営戦略～」で登壇しますのでお知らせします。

1. イベント概要

近年、私立大学の半数以上が定員割れとなるなど、18歳人口の減少が日本の高等教育機関に大きな影響を与えています。また、世界大学ランキングでは一部のトップ校を除き、多くの大学が順位維持に苦戦しており、研究力や国際競争力の強化が急務です。限られた予算や人材の中で学生獲得と研究力向上を両立するためには、DXによる業務効率化やデータに基づく戦略的な経営判断が不可欠となっています。

Academic Dayでは、オンラインイベントで先行大学の実践事例から業務効率化・研究費管理・データ活用の進め方を学ぶ機会、リアルイベントでは少人数でお互いの課題や取り組みを共有し、解決のヒントを得る機会が提供されます。

2. 当社登壇内容

今回の登壇では「～旅費経費精算領域における精算業務の最適化～ ニーズウェルの考える大学におけるシステム導入のポイント」と題し、教育機関様における経費精算業務DX化に向けてどのようにアプローチすれば良いのか、成功事例にもとづくDX化のポイントと進め方、当社ソリューションの活用効果などを紹介しながら、詳しく解説します。

また、今回当社は、6月4日(木)に大阪、6月9日(火)に福岡で開催されるオフラインイベントにて、講演やグループディスカッションにも参加を予定しております。

イベント

株式会社先端教育事業 主催 SAP Concur Fusion Exchange 2026 Public Deep Dive 共催 「Academic Day ～DX時代の大学経営戦略～」

当社登壇

2026年5月14日(木) 15:10～15:40 ～旅費経費精算領域における精算業務の最適化～ ニーズウェルの考える大学におけるシステム導入のポイント

登壇者

ビジネスコンサルグループ グループマネージャー 引馬 秀太

開催形式

オンライン開催（無料、事前登録制）

3. 会社概要

https://www.mpd.ac.jp/lp/publicfusion-2026-academicday?utm_campaign=39553088-Fusion2026_academic&utm_source=needswell

【会社概要】 会社名：株式会社ニーズウェル 所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階 代表者：代表取締役社長 松岡 元 設立：1986年10月 URL： https://www.needswell.com/ 事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守 【報道関係資料】 IRニュース https://www.needswell.com/ir/news その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index 【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部 sales@needswell.com ​050-5357-8344（直） 【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部 ir-contact@needswell.com

■本リリースについて 本リリースに記載の内容は、株式会社ニーズウェルが当社の責任において作成したものです。 ■株式会社コンカーについて 世界最大の出張・経費管理クラウド SAP Concur の日本法人で、2010 年 10 月に設立されました。『Concur Expense（経費精算・経費管理）』・『Concur Travel（出張管理）』・『Concur Invoice（請求書管理）』を中心に企業の間接費管理の高度化と従業員の働き方改革を支援するクラウドサービス群を提供しています。 コンカーの詳細については https://www.concur.co.jp をご覧ください。 ■SAP Concur について SAP Concur は、出張、経費、請求書管理を統合したソリューションを提供する世界有数のブランドであり、これらのプロセスの簡素化と自動化を追求しています。高い評価を得ている SAP Concur のモバイルアプリは、社員の出張をサポートし、経費を自動で入力し、請求書の承認を自動化します。AI を使いリアルタイムのデータを統合、分析することで、効率的な支出管理を行うことが可能です。SAP Concur のソリューションは、手間の掛かる作業をなくし、お客様の業務効率化に貢献、最高の状態でビジネスを進めることができるようサポートします。詳細は concur.com または SAP Concur ブログをご覧ください。 SAP、SAP ロゴ、記載されているすべての SAP 製品およびサービス名はドイツにある SAP SE やその他世界各国における登録商標または商標です。またその他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の登録商標または商標です。