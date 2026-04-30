株式会社松井色素化学工業所(所在地：京都府京都市、代表取締役社長：中島 博史)は、筆と水だけで書け、乾いても文字が消えない新しい習字用半紙「ジデェール紙」を発売しました。

「ジデェール紙」は、全く周囲を汚さず、一定期間作品として残せるうえ、従来の“乾いても消えない水習字半紙”では実現できなかった“習字をイメージさせる黒色”を実現しました。学校教育、書道教室、家庭学習、高齢者施設、インバウンド関係など、幅広い場面で活用できます。





消えない！汚れない！ちょっと不思議な半紙“ジデェール紙"





■ ジデェール紙とは

ジデェール紙は、水分に反応して発色する「アクアインジケーター技術」を用いた新しい習字教材です。墨汁を使わずに本格的な書き味を再現しながら、乾いても文字が消えないため、練習成果をそのまま保管できます。





ジデェール紙“ロゴ”





■ 製品情報

製品名 ： 水で書ける習字用半紙「ジデェール紙」

価格 ： 770円(税込)

内容 ： 10枚/袋

サイズ ： 242(幅)mm×333(奥)mm

材質 ： 紙・色素

URL ： https://www.msc-color.co.jp/zidelle-paper/

販売場所： 下記取扱い先をご参照ください。









■ 特徴

＜水だけで書ける＞

墨・硯・下敷き不要。





ジデェール紙で書いてみた





＜乾いても消えない＞

乾いても色が戻らず、書いた文字が一定期間そのまま残るため、練習成果を作品として保管できます。

※太陽や蛍光灯の光が当たるなど保管状況により字が薄くなります。消えないことを保証するものではありません。





＜習字をイメージさせる黒色を実現＞

従来の“乾いても消えない水習字半紙”の筆跡は青色のみでしたが、アクアインジケーター技術で黒色を実現。





＜汚れない＞

水の色が変わるのではなく、紙にコーティングされた色素自体に水が反応して発色するため、手や机、衣服を汚さずに習字が可能。従来の“乾いても消えない水習字半紙”の「インクが滲んで手や周囲が汚れる」という課題を解決しました。





書いたところを手で触っても汚れません





＜本格的な書き味＞

筆圧や運筆がしっかり反映。





＜教育現場に最適＞

硯で墨を磨る準備や筆や硯などを洗う片付け、墨で汚れた周辺や水捨て場の清掃といった時間を大幅削減。





＜環境にも配慮＞

墨汁の廃棄が不要。









■ 開発背景

墨を使用した習字では、小学生などの元気なお子様が手や衣服、周辺や水捨て場を汚してしまう場面が多く、保護者や教員に負担が生じていました。また従来の水書き半紙は、乾燥すると筆跡が消えてしまうため練習の成果を残せず、清書する際には墨を使わざるを得ない状況でした。そこで当社は「自分の書いた字を共有する楽しさとより手軽に書くことができる快適さをより多くの人に届けたい」という思いから、アクアインジケーター技術を応用し、手や衣服を汚さず、一定期間作品として残せる習字用半紙「ジデェール紙」を開発しました。「ジデェール紙」は従来の水習字では実現できていなかった「黒色の実現」と「紙に触れると手が汚れる」という課題を解決し、周囲を全く汚さずにより本格的な習字を楽しむことができます。









■ 本製品の展示について

本製品「ジデェール紙」は、2026年5月13日(水)～15日(金)に東京ビッグサイトで開催される「EDIX(教育総合展)東京 2026」にて展示いたします。

会場では、筆と水だけで書けるジデェール紙の体験コーナーをご用意しております。

実際の書き味や発色の持続性をその場でご確認いただけますので、ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。





展示会名 ：EDIX(教育総合展)東京 2026

会期 ：2026年5月13日(水)～5月15日(金)

会場 ：東京ビッグサイト 東1ホール

ブース番号：ST-74









■ ジデェール紙取扱い先

「ジデェール紙」で検索、もしくは下記の一覧をご参照ください。

・株式会社アーテック

https://www.artec-kk.co.jp/contact/





・ウチダス

https://www.uchidas.net/shop/g/g86131313/





・花香墨

https://iiji.base.shop/items/140794719