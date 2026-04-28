

長崎県「推し魚」プロジェクト第2弾!! 長崎県が誇る、水揚げ量日本一の「松浦市のマアジ」に決定

長崎県は、松浦市のマアジを長崎県の「推し魚」に選定し、4月30日（木）に記念のお披露目会、及び、松浦市との連携協定締結式を開催することになりましたので、お知らせいたします。長崎県による「推し魚」の認定は、新上五島町の養殖クロマグロに次いで、第2号となります。

水揚げ量は過去60年以上の間西日本1位（北海道に次いで全国2位）、水揚げされる魚種は350種類で全国1位、“西の横綱”長崎県では、県内の優れた魅力を持つ水産物の中から、産地の「食」の魅力を全国にPRできる魚を「推し魚」に選定し、その地域での食体験が旅の目的となるよう、水産物の産地消費拡大及び地域の活性化を後押しする「推し魚プロジェクト」を進めています。

松浦市のマアジは、水揚げ量日本一で、鮮度・品質ともに全国から高い評価を受けており、「推し魚」に選定されました。



推し魚第2号松浦市マアジイラスト



松浦市のマアジ



お披露目会及び連携協定締結式の概要

【日 時】令和8年4月30日(木)15:00～16:30

【内 容】・関係者による協定書署名

・松浦市等によるプロモーション

・マアジを使った料理の試食

※16:00頃からは、報道機関等向け試食会を実施

【場 所】長崎サンプリエール(長崎市元船町2番4号)

【主な出席者】長崎県知事 平田研、松浦市長 友田吉泰 ほか

長崎県「推し魚プロジェクト」とは？

「推し魚」は、地域の飲食店やホテルなどで、その地域ならではの食の魅力を感じられるように、地域内で安定的な提供の仕組みが整った産地イチ推しの魚のことで、『長崎県「推し魚」選定委員会』で選定しています。

令和8年度までに、県内で漁獲される多種多様な魚の中から4魚種程度を選び、県と選定された市や町が連携してプロモーションを行い、「食体験を目的とした誘客」や産地消費の拡大を目指します。

・第1号：新上五島町 養殖クロマグロ

・第2号：松浦市 マアジ

長崎県「推し魚」ロゴ

松浦市産マアジの魅力

日本一のマアジの水揚げ量を誇る松浦市では、藻やプランクトン、小魚などが豊富な松浦周辺の伊万里湾で育った、クセがなく脂のりの良い湾内のアジと、対馬海流に育まれ、上質な脂がのり、引き締まった身のおいしさが特徴の湾外のアジの両方を、年間を通して味わうことができます。

また、船上ですぐに氷締めされたマアジは、鮮度を保ったまま松浦魚市場へ運ばれます。この魚市場は「HACCP」など高度な衛生条件に対応した施設として再整備されており、陸揚げから出荷まで徹底した衛生管理を行っています。

高度な衛生処理に対応した松浦魚市

日本一のマアジの産地ならではの味わい方

古くから最高のマアジが水揚げされ、食べられてきた松浦市では、刺身でも提供できる鮮度のアジを使用したアジフライで知られ、「アジフライの聖地 松浦」として全国的な知名度を高めています。

また、新鮮な刺身、塩焼き、煮つけ、すり身料理など、多彩な調理法で産地ならではの味を楽しめるのも大きな魅力です。

今後は、食を軸にした体験型コンテンツの造成など、地域の特色を生かしたプロモーションを展開していく予定です。



アジフライの聖地松浦のアジフライ



マアジの姿造り



アジ釣り体験ツアー



長崎県では、県民の皆様が地域の魅力を再認識し、もっと好きになり、誇りに思えるような長崎県のブランド価値を見つけ、それを磨き続けていきながら、国内外へ発信していくため、長崎県の総体的なブランディングに取り組んでいます。

その一環で作成したブランドロゴ・メッセージは、県内外への調査等から明らかとなった長崎県のブランド価値である「多様性⇔包容力」を具現化したものです。本県が元来持つ多様性は、人々の包容力を育て、そしてその包容力が、さらなる多様性を育んできたという、長崎県のブランド価値の本質である「人」を表現しています。

詳細は県公式HP（https://www.pref.nagasaki.jp/doc/page-744329.html）をご覧ください。