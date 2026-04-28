SKYSEA Client View・SKYDIV Desktop ClientとFast Sanitizerの連携によりダウンロードファイルを無害化
国産製品連携により、インターネット分離環境（論理分離）／シンクライアント環境におけるセキュアなファイル連携を実現
株式会社CYLLENGE（本社：大阪市北区、代表取締役：見植 直美）は、当社のファイル無害化ソリューション「Fast Sanitizer」が、Ｓｋｙ株式会社（東京本社：東京都港区 / 大阪本社：大阪市淀川区、代表取締役：大浦 淳司）が提供する「SKYSEA Client View」および「SKYDIV Desktop Client」と連携したことをお知らせします。
本連携により、インターネット分離環境（論理分離）およびシンクライアント環境で取得したファイルを無害化し、安全にダウンロード・利用できるセキュアなファイル受け渡し環境を実現します。
自治体や企業においては、インターネット分離やシンクライアント環境の導入が進む一方で、外部サイトから取得したファイルを安全に業務環境へ取り込む仕組みが課題となっています。
また近年は、VDI・SBCなどの仮想化基盤のライセンス費用や運用コストの上昇により、既存環境の継続運用や更新に課題を感じる自治体も増えています。特に、ファイルの安全な受け渡しを実現するための追加対策が必要となるケースも多く、セキュリティとコストの両立が求められています。
今回の連携により、「SKYSEA Client View」の「ブラウザ環境分離」オプションや「SKYDIV Desktop Client」のシンクライアント環境でダウンロードされたファイルを、「Fast Sanitizer」によって無害化することが可能となりました。これにより、マクロなどの潜在的な脅威を除去した安全なファイルのみを業務環境へ受け渡すことができます。
さらに、本連携は国産製品同士によるソリューション連携であり、安定したシンクライアント運用と、コストを抑えたファイル無害化対策の両立を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347379/images/bodyimage1】
これにより、以下のような効果が期待できます。
・インターネット分離環境（論理分離）／シンクライアント環境から取得したファイルの安全な業務環境への取り込み
・マクロなどの脅威を除去することによるマルウェア感染リスクの低減
・国産製品連携による安定したシンクライアント運用の実現
・「SKYSEA Client View」の「ブラウザ環境分離」オプションの環境でダウンロードされたファイルに対し、コストを抑えながら安全性を確保する無害化処理を実現
・「SKYDIV Desktop Client」の仮想化環境と無害化対策を組み合わせた効率的でコストを抑えたセキュリティ対策の実現
・自治体・企業のインターネット分離環境における安全かつ実用的なファイル活用の促進
CYLLENGEは今後も、企業・自治体の安全なファイル活用を支援するセキュリティソリューションの提供を進めてまいります。
「Fast Sanitizer」について
「Fast Sanitizer（ファスト サニタイザー）」は、ファイル内に悪意を仕込みやすいマクロ領域の除去や、PDFファイルに埋め込まれたJavaScript、画像ファイルに含まれるメタデータなどのリスク要素を削除・無害化することで、サイバー攻撃の侵入を未然に防ぐファイル無害化エンジンです。提供形態としては、APIモデル／LBOモデル／SMBモデルの3種類を用意しており、既存システムとの連携からスモールスタートまで、お客様のシステム環境や運用に応じた柔軟な導入が可能です。また、自治体・公的団体を中心に国内900以上の導入実績を有しており、高い信頼性と豊富な運用実績に裏付けられたソリューションとして、多くの現場で採用されています。
Fast Sanitizer Webサイト
https://www.fastsanitizer.jp/
「SKYSEA Client View」について
「使いやすさ」をコンセプトに、ログ管理・セキュリティ管理・デバイス管理といった「情報漏洩対策」や「IT運用管理」を支援する機能を搭載したソフトウェアです。激化するサイバー攻撃に対するエンドポイントセキュリティや、リモートワークなどの多様化する働き方を支援する機能も搭載するほか、各メーカー様の製品と連携することで各種対策をさらに強化いただける連携ソリューションも提供しています。管理するPCの台数やセキュリティポリシー、ワークスタイルなど、お客様ごとの利用環境やニーズに応じて、オンプレミスとクラウドから選べるサービスをご用意しています。また、AIを活用した機能の開発も積極的に進め、進化を続けています。
SKYSEA Client View Webサイト
https://www.skyseaclientview.net/
「SKYDIV Desktop Client」について
「SKYDIV Desktop Client」は、シンクライアント環境（仮想環境）を一元管理することで、企業・組織の安全で効率的なデータ運用をサポート。組織内のサーバーでセキュアに管理された機密データをPC上で業務利用しなければならない場合でも、シンクライアント環境を介して取り扱うことで物理端末上にデータを残さず、漏洩リスクを軽減できます。日々の運用をサポートする管理画面は、ユーザーへの仮想端末の割り当てや、各端末の利用状況の確認が簡単に行えるように、使いやすさにこだわった設計・画面構成となっています。“国産”のシンクライアントシステムとして、商品の開発、販売、サポートのすべてを国内で対応し、お客様に安心して運用いただけるよう取り組んでいます。
SKYDIV Desktop Client Webサイト
https://www.skydiv.jp/
配信元企業：株式会社CYLLENGE
株式会社CYLLENGE（本社：大阪市北区、代表取締役：見植 直美）は、当社のファイル無害化ソリューション「Fast Sanitizer」が、Ｓｋｙ株式会社（東京本社：東京都港区 / 大阪本社：大阪市淀川区、代表取締役：大浦 淳司）が提供する「SKYSEA Client View」および「SKYDIV Desktop Client」と連携したことをお知らせします。
本連携により、インターネット分離環境（論理分離）およびシンクライアント環境で取得したファイルを無害化し、安全にダウンロード・利用できるセキュアなファイル受け渡し環境を実現します。
自治体や企業においては、インターネット分離やシンクライアント環境の導入が進む一方で、外部サイトから取得したファイルを安全に業務環境へ取り込む仕組みが課題となっています。
また近年は、VDI・SBCなどの仮想化基盤のライセンス費用や運用コストの上昇により、既存環境の継続運用や更新に課題を感じる自治体も増えています。特に、ファイルの安全な受け渡しを実現するための追加対策が必要となるケースも多く、セキュリティとコストの両立が求められています。
今回の連携により、「SKYSEA Client View」の「ブラウザ環境分離」オプションや「SKYDIV Desktop Client」のシンクライアント環境でダウンロードされたファイルを、「Fast Sanitizer」によって無害化することが可能となりました。これにより、マクロなどの潜在的な脅威を除去した安全なファイルのみを業務環境へ受け渡すことができます。
さらに、本連携は国産製品同士によるソリューション連携であり、安定したシンクライアント運用と、コストを抑えたファイル無害化対策の両立を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347379/images/bodyimage1】
これにより、以下のような効果が期待できます。
・インターネット分離環境（論理分離）／シンクライアント環境から取得したファイルの安全な業務環境への取り込み
・マクロなどの脅威を除去することによるマルウェア感染リスクの低減
・国産製品連携による安定したシンクライアント運用の実現
・「SKYSEA Client View」の「ブラウザ環境分離」オプションの環境でダウンロードされたファイルに対し、コストを抑えながら安全性を確保する無害化処理を実現
・「SKYDIV Desktop Client」の仮想化環境と無害化対策を組み合わせた効率的でコストを抑えたセキュリティ対策の実現
・自治体・企業のインターネット分離環境における安全かつ実用的なファイル活用の促進
CYLLENGEは今後も、企業・自治体の安全なファイル活用を支援するセキュリティソリューションの提供を進めてまいります。
「Fast Sanitizer（ファスト サニタイザー）」は、ファイル内に悪意を仕込みやすいマクロ領域の除去や、PDFファイルに埋め込まれたJavaScript、画像ファイルに含まれるメタデータなどのリスク要素を削除・無害化することで、サイバー攻撃の侵入を未然に防ぐファイル無害化エンジンです。提供形態としては、APIモデル／LBOモデル／SMBモデルの3種類を用意しており、既存システムとの連携からスモールスタートまで、お客様のシステム環境や運用に応じた柔軟な導入が可能です。また、自治体・公的団体を中心に国内900以上の導入実績を有しており、高い信頼性と豊富な運用実績に裏付けられたソリューションとして、多くの現場で採用されています。
Fast Sanitizer Webサイト
https://www.fastsanitizer.jp/
「SKYSEA Client View」について
「使いやすさ」をコンセプトに、ログ管理・セキュリティ管理・デバイス管理といった「情報漏洩対策」や「IT運用管理」を支援する機能を搭載したソフトウェアです。激化するサイバー攻撃に対するエンドポイントセキュリティや、リモートワークなどの多様化する働き方を支援する機能も搭載するほか、各メーカー様の製品と連携することで各種対策をさらに強化いただける連携ソリューションも提供しています。管理するPCの台数やセキュリティポリシー、ワークスタイルなど、お客様ごとの利用環境やニーズに応じて、オンプレミスとクラウドから選べるサービスをご用意しています。また、AIを活用した機能の開発も積極的に進め、進化を続けています。
SKYSEA Client View Webサイト
https://www.skyseaclientview.net/
「SKYDIV Desktop Client」について
「SKYDIV Desktop Client」は、シンクライアント環境（仮想環境）を一元管理することで、企業・組織の安全で効率的なデータ運用をサポート。組織内のサーバーでセキュアに管理された機密データをPC上で業務利用しなければならない場合でも、シンクライアント環境を介して取り扱うことで物理端末上にデータを残さず、漏洩リスクを軽減できます。日々の運用をサポートする管理画面は、ユーザーへの仮想端末の割り当てや、各端末の利用状況の確認が簡単に行えるように、使いやすさにこだわった設計・画面構成となっています。“国産”のシンクライアントシステムとして、商品の開発、販売、サポートのすべてを国内で対応し、お客様に安心して運用いただけるよう取り組んでいます。
SKYDIV Desktop Client Webサイト
https://www.skydiv.jp/
配信元企業：株式会社CYLLENGE
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