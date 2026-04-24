近畿大学薬学部薬用植物園（大阪府東大阪市）は、令和8年（2026年）6月20日（土）、八尾市生涯学習センター（大阪府八尾市）と共同で、「日本の森林でみかける生薬※ の基原となる薬用植物」をテーマにした講演会と薬用植物園の見学会を、地域住民の方々を対象に実施します。 ※天然由来の医薬原料。 【本件のポイント】 ●近畿大学薬学部薬用植物園が八尾市生涯学習センターと共同で、地域住民を対象に、薬用植物に関する講演会と見学会を実施 ●人が生きるために積み重ねてきた薬学の歴史を学び、自然の力強さや尊さを知ることで、自然環境保護への意識の醸成を目指す ●講演会や薬用植物園の見学会を地域に向けて実施することで、社会や地域への貢献を図る 【本件の内容】 近畿大学薬学部薬用植物園では、約380種類の薬用植物を育成しており、薬学部の講義や実習、薬学部生のサークル活動の場として活用しているほか、平日の10時から16時までは一般公開も行っています。また、地域住民を対象とした講演会や見学会も実施しています。 今回は、八尾市生涯学習センターと共同で、地域住民を対象に、「日本の森林でみかける生薬の基原となる薬用植物」をテーマにした講演会を開催します。講演会を通して、人が生きるために積み重ねてきた薬学の歴史を学ぶと同時に、自然の力強さや尊さを知ることで、自然環境保護への意識の醸成を目指します。また、講演会後には薬用植物園の自由見学会も実施します。 当園では、これらの取り組みを通じて、地域の方々に薬用植物や生薬・漢方への正しい知識を深めていただくとともに、社会や地域へ貢献する機会とします。 【開催概要】 日時 ：令和8年（2026年）6月20日（土）10：00～12：15 講演テーマ ：「日本の森林でみかける生薬の基原となる薬用植物」 場所 ：＜講演会＞ 近畿大学東大阪キャンパス アカデミックシアター 1階 ACT-116 （大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分） ＜見学会＞ 近畿大学薬学部薬用植物園 （大阪府東大阪市小若江1-9-7、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約8分） 対象 ：16歳以上の地域住民（定員30人、要事前申込、先着順） ※15歳以下は参加不可。お子様の同伴もご遠慮ください。 参加費 ：1,500円（税込） 申込方法 ：令和8年（2026年）5月1日（金）9：00から電話にて受付 ※定員に達し次第締め切り 申込・お問合せ：八尾市生涯学習センター 学習プラザ事務局 TEL（072）924-3876 開館時間 9：00～21：00（月曜休館）※月曜が祝日の場合は翌火曜が休館 【スケジュール】 10：00～11：30 講演「日本の森林でみかける生薬の基原となる薬用植物」 講師：近畿大学薬学総合研究所 教授 森川敏生 11：45～12：15 薬用植物園にて自由見学 【関連リンク】 薬学総合研究所 教授 森川敏生（モリカワトシオ） https://www.kindai.ac.jp/meikan/823-morikawa-toshio.html 薬学総合研究所 https://www.kindai.ac.jp/rd/research-center/prti/ 薬学部 https://www.kindai.ac.jp/pharmacy/