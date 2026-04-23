サブスクがつらい人へ｜Adobe Acrobat Proは買い切りできるのか？
「Adobe Acrobat Proの買い切り版ってあるの？」と気になっている方は多いのではないでしょうか。毎月・毎年のサブスク料金が積み重なって、正直ちょっと負担に感じる…そんな声もよく聞きます。
その一方で、ネット上には「永久版」「買い切りOK」といった情報も多く出回っていますが、本当に購入できるのか、それともリスクがあるのか、判断が難しいのが実情です。
この記事では、2026年時点でのAdobe Acrobat Proの買い切り版の実態や注意点、そして無駄な出費を避けるための安全な選択肢について、わかりやすく解説します。
2026年、Adobe Acrobat Proの買い切り版はまだ購入できる？
まず結論から言うと、現在「Adobe Acrobat Proの買い切り版」を新規で購入することはほぼできません。
Adobeは2024年に買い切り（永久ライセンス）版の販売を終了しており、今はサブスクリプションのみが公式の提供形態です。
では、なぜ「買い切り版」がまだ売られているのか？
ネット上では今でも「Acrobat 2020」や「CS6」など、いわゆる買い切り版が販売されているのを見かけます。ただし、これらにはいくつか注意点があります。
・すでに販売終了しており、サポートも限定的
・WindowsやmacOSのアップデートで動かなくなる可能性がある
・最新のOCRや電子署名などの機能が使えない
・セキュリティ更新が受けられない
・中古やグレーなライセンスが多く、無効化のリスクがある
つまり、「使えなくはないけど、安心して使い続けるのは難しい」というのが実情です。
では、買い切りはもう諦めるしかないのか？
というと、答えは一概にそうとも言えません。確かにAdobe純正の買い切り版はすでに提供されていませんが、買い切りで使えるPDFソフト自体は他にも存在します。
例えばPDNob PDF編集ソフトのように、「無料体験＋買い切り（永久ライセンス）」に対応したタイプであれば、サブスクのように毎年費用が発生することもなく、一度購入すれば長く使い続けることができます。
毎年の支払いに負担を感じている方や、「必要なときにしっかり使えれば十分」という方にとっては、こうした選択肢の方が現実的で使いやすいと言えるでしょう。
Adobe Acrobat Proのプランと料金（サブスクリプション）
現在、Adobe Acrobat Proはサブスクリプション形式で提供されており、用途に応じていくつかのプランが用意されています。
まず、個人向けプランは
月額：Standardプラン 1,980円
年額：Standardプラン 23,760円
→ PDF編集・変換・OCR・電子署名など、基本機能はすべて利用可能
次に、チーム（法人）向けプランは
1ユーザーあたり月額：2,860 円/月
年額：34,320 円/年
→ 複数人での利用、管理機能、共有機能などが強化
つまりAdobe Acrobat Proは、「買うソフト」ではなく、継続的に利用するサービスという位置づけです。
そのため、毎日しっかり使う人には便利ですが、使用頻度が低い場合はコストが割高に感じやすい点は押さえておきたいところです。
Acrobatの月額課金にさよなら。買い切りで使える高機能PDFソフトという選択
「Acrobat自体は悪くないけど、毎年の料金がきつい…」と感じている方は多いはずです。実際、Adobe Acrobat Proは年額で見るとそれなりの金額になり、使い続けるほど負担が積み重なっていきます。
もし「一度買えばずっと使える」「月額課金は避けたい」「でも機能は妥協したくない」と考えているなら、PDNob PDF編集ソフトはかなり現実的な選択肢です。
その一方で、ネット上には「永久版」「買い切りOK」といった情報も多く出回っていますが、本当に購入できるのか、それともリスクがあるのか、判断が難しいのが実情です。
この記事では、2026年時点でのAdobe Acrobat Proの買い切り版の実態や注意点、そして無駄な出費を避けるための安全な選択肢について、わかりやすく解説します。
2026年、Adobe Acrobat Proの買い切り版はまだ購入できる？
まず結論から言うと、現在「Adobe Acrobat Proの買い切り版」を新規で購入することはほぼできません。
Adobeは2024年に買い切り（永久ライセンス）版の販売を終了しており、今はサブスクリプションのみが公式の提供形態です。
では、なぜ「買い切り版」がまだ売られているのか？
ネット上では今でも「Acrobat 2020」や「CS6」など、いわゆる買い切り版が販売されているのを見かけます。ただし、これらにはいくつか注意点があります。
・すでに販売終了しており、サポートも限定的
・WindowsやmacOSのアップデートで動かなくなる可能性がある
・最新のOCRや電子署名などの機能が使えない
・セキュリティ更新が受けられない
・中古やグレーなライセンスが多く、無効化のリスクがある
つまり、「使えなくはないけど、安心して使い続けるのは難しい」というのが実情です。
では、買い切りはもう諦めるしかないのか？
というと、答えは一概にそうとも言えません。確かにAdobe純正の買い切り版はすでに提供されていませんが、買い切りで使えるPDFソフト自体は他にも存在します。
例えばPDNob PDF編集ソフトのように、「無料体験＋買い切り（永久ライセンス）」に対応したタイプであれば、サブスクのように毎年費用が発生することもなく、一度購入すれば長く使い続けることができます。
毎年の支払いに負担を感じている方や、「必要なときにしっかり使えれば十分」という方にとっては、こうした選択肢の方が現実的で使いやすいと言えるでしょう。
Adobe Acrobat Proのプランと料金（サブスクリプション）
現在、Adobe Acrobat Proはサブスクリプション形式で提供されており、用途に応じていくつかのプランが用意されています。
まず、個人向けプランは
月額：Standardプラン 1,980円
年額：Standardプラン 23,760円
→ PDF編集・変換・OCR・電子署名など、基本機能はすべて利用可能
次に、チーム（法人）向けプランは
1ユーザーあたり月額：2,860 円/月
年額：34,320 円/年
→ 複数人での利用、管理機能、共有機能などが強化
つまりAdobe Acrobat Proは、「買うソフト」ではなく、継続的に利用するサービスという位置づけです。
そのため、毎日しっかり使う人には便利ですが、使用頻度が低い場合はコストが割高に感じやすい点は押さえておきたいところです。
Acrobatの月額課金にさよなら。買い切りで使える高機能PDFソフトという選択
「Acrobat自体は悪くないけど、毎年の料金がきつい…」と感じている方は多いはずです。実際、Adobe Acrobat Proは年額で見るとそれなりの金額になり、使い続けるほど負担が積み重なっていきます。
もし「一度買えばずっと使える」「月額課金は避けたい」「でも機能は妥協したくない」と考えているなら、PDNob PDF編集ソフトはかなり現実的な選択肢です。