吉野家公式通販ショップに「焼サーモン」新登場　‐冷凍牛丼の具と合わせて、「牛鮭定食」をご自宅で‐

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株式会社吉野家ホールディングス

株式会社吉野家（本社：東京都中央区　代表取締役社長　成瀬哲也、以下吉野家）は、「吉野家公式通販ショップ」他ECモール店舗で、4月22日（水）10時から『焼サーモン』を発売いたします。ふっくらと焼き上げたサーモンは朝ごはんやお弁当、お茶漬け、おにぎりの具としてもおすすめです。定番の冷凍牛丼の具と合わせることで、吉野家店舗でもご好評の「牛鮭定食」をご自宅でお楽しみいただけます。



吉野家公式通販ショップ 焼サーモン https://e-shop.yoshinoya.com/shop/e/esalmon/













【商品情報】

商品名：吉野家 焼サーモン【冷凍】


内容量：約50g


【商品特長】


●レンジで温めるだけの簡単調理


●ほどよい塩味で、そのまま美味しくお召し上がりいただけます


●ふっくらした身と香ばしい焼き目が食欲をそそります


●朝食やお弁当、おにぎりの具材など、さまざまなシーンでご利用いただけます







【吉野家公式通販ショップ】販売概要

焼サーモン【冷凍】の発売を記念し、5月21日(木)10時まで送料込み価格でご提供いたします。


- 焼サーモン10切れ　3,758円(税込)
- 焼サーモン20切れ　7,516円(税込)
- 焼サーモン30切れ　11,274円(税込)
- 冷凍牛丼の具5袋・焼サーモン5切れセット　3,996円(税込)
- 冷凍牛丼の具10袋・焼サーモン10切れセット　7,992円(税込)
- 焼サーモン5切れ・から揚げ2袋セット　3,456円(税込)
- おかずセット　3,996円(税込)　(冷凍牛丼の具2袋、冷凍豚丼の具2袋、から揚げ1袋、焼サーモン5切れ)


■販売店舗

吉野家公式通販ショップ　https://e-shop.yoshinoya.com/


吉野家オフィシャルショップ　楽天市場店　　　https://www.rakuten.co.jp/yoshinoya-shop/


吉野家公式ショップ　Yahoo！ショッピング店　　https://store.shopping.yahoo.co.jp/yoshinoya-shop/


吉野家公式ショップ　dショッピング店　　　https://dshopping.docomo.ne.jp/partner/yoshinoya/


吉野家公式ショップ　auPAYマーケット店　https://wowma.jp/user/94866314