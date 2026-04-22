吉野家公式通販ショップに「焼サーモン」新登場　‐冷凍牛丼の具と合わせて、「牛鮭定食」をご自宅で‐

株式会社吉野家ホールディングス

株式会社吉野家（本社：東京都中央区 代表取締役社長 成瀬哲也、以下吉野家）は、「吉野家公式通販ショップ」他ECモール店舗で、4月22日（水）10時から『焼サーモン』を発売いたします。ふっくらと焼き上げたサーモンは朝ごはんやお弁当、お茶漬け、おにぎりの具としてもおすすめです。定番の冷凍牛丼の具と合わせることで、吉野家店舗でもご好評の「牛鮭定食」をご自宅でお楽しみいただけます。

吉野家公式通販ショップ 焼サーモン https://e-shop.yoshinoya.com/shop/e/esalmon/

【商品情報】

商品名：吉野家 焼サーモン【冷凍】

内容量：約50g

【商品特長】

●レンジで温めるだけの簡単調理

●ほどよい塩味で、そのまま美味しくお召し上がりいただけます

●ふっくらした身と香ばしい焼き目が食欲をそそります

●朝食やお弁当、おにぎりの具材など、さまざまなシーンでご利用いただけます

【吉野家公式通販ショップ】販売概要

焼サーモン【冷凍】の発売を記念し、5月21日(木)10時まで送料込み価格でご提供いたします。

- 焼サーモン10切れ 3,758円(税込)- 焼サーモン20切れ 7,516円(税込)- 焼サーモン30切れ 11,274円(税込)- 冷凍牛丼の具5袋・焼サーモン5切れセット 3,996円(税込)- 冷凍牛丼の具10袋・焼サーモン10切れセット 7,992円(税込)- 焼サーモン5切れ・から揚げ2袋セット 3,456円(税込)- おかずセット 3,996円(税込) (冷凍牛丼の具2袋、冷凍豚丼の具2袋、から揚げ1袋、焼サーモン5切れ)

■販売店舗

吉野家公式通販ショップ https://e-shop.yoshinoya.com/

吉野家オフィシャルショップ 楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/yoshinoya-shop/

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