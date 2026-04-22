DD4D BREWING × 東映「仮面ライダーアギト」コラボビール全3種同時発売！各ヒーローをイメージしたオリジナルクラフトビール

商品概要

株式会社JAPANDEMIC COMPANY(C)︎石森プロ・東映DD4D BREWINGは、東映株式会社の『仮面ライダーアギト』とコラボレーションとして、各仮面ライダーそれぞれをイメージした「ALTERING」「Generation-3」「Meta Factor」の3種類のクラフトビールを4月29日より数量限定で同時発売いたします。放送開始から25周年を迎えた『仮面ライダーアギト』新作映画の公開に合わせ、個性豊かな3人の仮面ライダーたちの特徴を、DD4D BREWINGの醸造技術で表現しました。

ALTERING（仮面ライダーアギト）商品名：「ALTERING 」

品目：ビール

ビアスタイル：Golden Ale

アルコール度数：5.0%

IBU：25

原材料：麦芽(イギリス製造)、ホップ／炭酸ガス

Hop：East Kent Goldings,NZ Cascade

Malt：Maris Otter

ビール詳細：ALTERING（仮面ライダーアギト）

"記憶喪失ながら明るく家庭的な青年・津上翔一が変身する仮面ライダーアギト。未知の敵アンノウンから人々を守るため戦う。大地の力を象徴する戦士。

家庭菜園を愛する彼の優しさを花やはちみつのようなホップ香で表現。パンやビスケットのような麦の風味が大地の力を感じさせる。人類の進化を象徴する仮面ライダーアギトの物語を、フルーティな酵母由来の香りが優しく調和するクラシックなスタイルで表現しました。

目覚めろ、その魂。"

GENERATION-3（仮面ライダーG3）商品名：「GENERATION-3」

品目：ビール

ビアスタイル：HAZY IPA

アルコール度数：6.5%

IBU：10

原材料：麦芽(ドイツ製造)、オーツ麦、糖類、小麦、ホップ／炭酸ガス

Hop： Cashmere, Sabro, Motueka, Mosaic

Malt：Pilsen,Wheat,Flaked Oats,Unmalted wheat

ビール詳細：GENERATION-3（仮面ライダーG3）

"警視庁未確認生命体対策班で開発した対アンノウン用強化スーツを纏い、銃火器を駆使して戦う仮面ライダーG3。装着員・氷川誠が「ただの人間」として、技術と勇気で未知の怪人に立ち向かう。

グラスから立ち上がるライム、ココナッツ、パパイヤ、ベリーのような華やかなホップ香は、科学の粋を集めたG3システムの多彩な装備を彷彿とさせます。超常の力を持たずとも雄々しく戦う彼の誠実な内面をフルーティーでジューシーな味わいで、仲間との絆や優しさをクリーミーで少し甘い口当たりで表現しました。

目覚めろ、その魂。"

META FACTOR（仮面ライダーギルス）商品名：「META FACTOR」

品目：ビール

ビアスタイル：WC IPA

アルコール度数：7.0%

IBU：50

原材料：麦芽(ドイツ製造)、糖類、ホップ／炭酸ガス

Hop：Ekuanot,NZ Cascade,Mosaic, Nelson Saivin

Malt：Pilsen

ビール詳細：META FACTOR（仮面ライダーギルス）

"不意の事故により「アギトに近い力」へ覚醒した葦原涼が変身する仮面ライダーギルス。

グラスから立ち上がる白ぶどう、グレープフルーツ、ブルーベリーのような力強いホップのアロマは、鋭い爪で野性的に戦う彼の強靭な生命力を表現。不完全な力ゆえに肉体が蝕まれる過酷な運命を後味のシャープな苦みで表現しつつ、人々を守るために泥臭く戦い続ける彼の芯の強さをビスケットのような麦の風味が支えます。

目覚めろ、その魂。"

オリジナルグッズ情報

１.Tシャツ 価格:\6,000(税込)

２.アクリルマグネット 価格\900(税込)

AGITOG3GIRUSU

３.アクリルキーチェーン 価格\880(税込)

AGITOG3GIRUSU

・発売日：4月29日

・販売場所：DD4D BREWING公式オンラインストア、DD4D BREWING & CLOTHING STORE

仮面ライダーアギトについて





『仮面ライダーアギト』はテレビ朝日系にて2001年1月～2002年1月まで1年間放送され、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高平均視聴率(11.7％)を記録。その人気から平成仮面ライダーでは初めてとなる映画『劇場版 仮面ライダーアギト PROJECT G4』が制作されるなど、仮面ライダーシリーズの未来を切り開いた作品。





TVシリーズ『仮面ライダーアギト』は、記憶喪失の主人公・津上翔一(演・賀集利樹)が「仮面ライダーアギト」に変身して「アンノウン」と呼ばれる未知の怪人と戦う物語。既に仮面ライダーである男・津上翔一/仮面ライダーアギト、仮面ライダーになろうとする男・氷川誠/仮面ライダーG3(演・要潤)、仮面ライダーになってしまった男・葦原涼/仮面ライダーギルス(演・友井雄亮)、3人の男たちを軸にそれぞれの背景や思いを描きながら、人類の進化にまつわる「謎」が少しずつ解き明かされていく壮大なストーリーが展開された。

映画『アギトー超能力戦争ー』

詳細

力を持つ者の“暴走”と、力なき者の“覚悟”。

人間の進化と信念がぶつかり合う、究極のドラマと超能力アクションがここに誕生する。



人々が次々と“超能力”に目覚め始めた世界。その力を好き勝手にふるい、街を混乱へと陥れる者たちが現れる。そんな混沌の中、立ち向かうのはひとりの警察官──氷川誠(要潤)。特殊な力は持たないが、誰よりも真っ直ぐに正義を信じる実直で不器用な男。

仮面ライダー生誕 55周年──。平成仮面ライダー史上、最高視聴率を叩き出した伝説──「仮面ライダーアギト」が新たな物語を紡ぐ。

半凍死、半焼死-。相反する死が、一つの遺体に刻まれていた。誰も見たことのない、理解を超えた“不可能犯罪”。警視庁未確認生命体対策特殊武装班＝通称Gユニットが事件解決に動き出す。だか、その最前線に立つべき男、氷川誠の姿はなかった。「一番必要なのは……氷川誠。」運命は動き始める。そして、静かに“新たな進化”が始まろうとしていた。

映画『アギト-超能力戦争-』2026年4月29日(水・祝)全国公開





SNS：

仮面ライダー公式X: @HKR20_official

映画『アギト-超能力戦争-』公式X：@agito_movie

映画『アギト-超能力戦争-』公式HP：https://www.kamen-rider-official.com/agito/(https://www.kamen-rider-official.com/agito/)

(C)2026「劇場版アギト」制作委員会

(C)石森プロ・東映



前回のコラボレーション

・DD4D BREWING × 東映「秘密戦隊ゴレンジャー」コラボビール全5種同時発売！各ヒーローをイメージしたオリジナルクラフトビール

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000052324.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000052324.html)

会社概要

DD4D BREWINGは、2019年に設立され、愛媛県松山市に拠点を置くクラフトビールメーカーです。私たちは、『「誰もが自分の道を進める世界」をつくる』というビジョンを掲げ、高品質なビールを提供し続けています。詳細については、当社ウェブサイト（https://japandemic.co.jp/）をご覧ください。





Label design

@shigenori__nakamura



メディア連絡先

DD4D BREWING

会社名: 株式会社JAPANDEMIC COMPANY

広報担当: 藤

メール: info@japandemic.co.jp