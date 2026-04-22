【楽天イーグルス】4/25（土）GENICのメンバーが来場！

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、4月25日（土）埼玉西武ライオンズ戦において、辰己 涼介選手の登場曲「あきらめられないのさ」でお馴染みの「GENIC」から4人のメンバー（小池 竜暉さん、増子 敦貴さん、金谷 鞠杏さん、宇井 優良梨さん）が来場することとなりましたので、お知らせいたします。

メンバーの小池 竜暉さんに国歌独唱を行っていただくほか、EAGLE STAGEでのトークショーやラジオ出演など、様々なイベントにもご登場いただきます。

＜4/25（土）「GENIC」来場 概要＞

■開催日：4月25日（土）埼玉西武ライオンズ戦［14:00試合開始］

■場所：楽天モバイル 最強パーク宮城

■「GENIC（ジェニック）」プロフィール

2019年11月1日結成。2020年5月27日メジャーデビュー。

avexのDNAを継承する男女7人組ダンス&ボーカルグループ。

メンバーは、増子 敦貴、西澤 呈、雨宮 翔、西本 茉生、金谷 鞠杏、小池 竜暉、宇井 優良梨の7人。

メジャーデビュー5周年を迎えた2025年11月5日には初の日本武道館公演「GENIC 5th Anniversary Live at 日本武道館」を開催。2026年4月からは自身最大規模のホールツアー「GENIC LIVE TOUR 2026 -TIMES-」の実施も決定している。

≪ご来場メンバー≫

・小池 竜暉（こいけ りゅうき）さん

生年月日：2000年8月11日

出身地：群馬県

血液型：O型

メンバーカラー：オレンジ

・増子 敦貴（ましこ あつき）さん

生年月日：2000年1月5日

出身地：福島県

血液型：B型

メンバーカラー：赤

・金谷 鞠杏（かねや まりあ）さん

生年月日：2001年12月31日

出身地：秋田県

血液型：O型

メンバーカラー：ピンク

・宇井 優良梨（うい ゆらり）さん

生年月日：2004年12月26日

出身地：愛知県

血液型：AB型

メンバーカラー：紫

■ご出演イベント

≪試合前≫

・EAGLE STAGE（スタジアム正面広場）トークショー

出演時間：11:45～11:55頃

出演メンバー：小池 竜暉さん、増子 敦貴さん、金谷 鞠杏さん、宇井 優良梨さん

・Rakuten.FM TOHOKU ラジオ出演

出演時間：12:10～12:20頃

出演メンバー：金谷 鞠杏さん、宇井 優良梨さん

・国歌独唱

出演時間：13:55頃

出演メンバー：小池 竜暉さん

≪試合中≫

・スタジアムMC

出演時間：2回裏

出演メンバー：増子 敦貴さん

・まわせ！ぐるぐるタイム

出演時間：5回裏終わり

出演メンバー：増子 敦貴さん、宇井 優良梨さん、金谷 鞠杏さん

・グラウンド整備

出演時間：5回裏終わり

出演メンバー：小池 竜暉さん

詳細はこちら :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202601063851.html

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