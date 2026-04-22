【楽天イーグルス】4/25（土）GENICのメンバーが来場！
株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、4月25日（土）埼玉西武ライオンズ戦において、辰己 涼介選手の登場曲「あきらめられないのさ」でお馴染みの「GENIC」から4人のメンバー（小池 竜暉さん、増子 敦貴さん、金谷 鞠杏さん、宇井 優良梨さん）が来場することとなりましたので、お知らせいたします。
メンバーの小池 竜暉さんに国歌独唱を行っていただくほか、EAGLE STAGEでのトークショーやラジオ出演など、様々なイベントにもご登場いただきます。
＜4/25（土）「GENIC」来場 概要＞
■開催日：4月25日（土）埼玉西武ライオンズ戦［14:00試合開始］
■場所：楽天モバイル 最強パーク宮城
■「GENIC（ジェニック）」プロフィール
2019年11月1日結成。2020年5月27日メジャーデビュー。
avexのDNAを継承する男女7人組ダンス&ボーカルグループ。
メンバーは、増子 敦貴、西澤 呈、雨宮 翔、西本 茉生、金谷 鞠杏、小池 竜暉、宇井 優良梨の7人。
メジャーデビュー5周年を迎えた2025年11月5日には初の日本武道館公演「GENIC 5th Anniversary Live at 日本武道館」を開催。2026年4月からは自身最大規模のホールツアー「GENIC LIVE TOUR 2026 -TIMES-」の実施も決定している。
≪ご来場メンバー≫
・小池 竜暉（こいけ りゅうき）さん
生年月日：2000年8月11日
出身地：群馬県
血液型：O型
メンバーカラー：オレンジ
・増子 敦貴（ましこ あつき）さん
生年月日：2000年1月5日
出身地：福島県
血液型：B型
メンバーカラー：赤
・金谷 鞠杏（かねや まりあ）さん
生年月日：2001年12月31日
出身地：秋田県
血液型：O型
メンバーカラー：ピンク
・宇井 優良梨（うい ゆらり）さん
生年月日：2004年12月26日
出身地：愛知県
血液型：AB型
メンバーカラー：紫
■ご出演イベント
≪試合前≫
・EAGLE STAGE（スタジアム正面広場）トークショー
出演時間：11:45～11:55頃
出演メンバー：小池 竜暉さん、増子 敦貴さん、金谷 鞠杏さん、宇井 優良梨さん
・Rakuten.FM TOHOKU ラジオ出演
出演時間：12:10～12:20頃
出演メンバー：金谷 鞠杏さん、宇井 優良梨さん
・国歌独唱
出演時間：13:55頃
出演メンバー：小池 竜暉さん
≪試合中≫
・スタジアムMC
出演時間：2回裏
出演メンバー：増子 敦貴さん
・まわせ！ぐるぐるタイム
出演時間：5回裏終わり
出演メンバー：増子 敦貴さん、宇井 優良梨さん、金谷 鞠杏さん
・グラウンド整備
出演時間：5回裏終わり
出演メンバー：小池 竜暉さん
詳細はこちら :
https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202601063851.html
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