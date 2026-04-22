肉ハジケテ、音シタタル。ニクオン2026 新設ステージ『GG Stage』登場！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347580/images/bodyimage1】
(株)トーキョーアート主催、肉祭り×音楽ライブ、「ニクオン」。
４月２２日（水）、GG Stageを新設することを発表しました！
物販、ワークショップ、地域団体によるダンスパフォーマンス等を楽しめるGreen Garden エリアに、新たな楽しみの拠点『GG Stage』が登場。
メインステージとの大きな違いは『距離感』。
生演奏の魅力がダイレクトに伝わるミニマルでコンパクトなセンターステージです。
出演はジャズ・インストゥルメンタルシーンを牽引するPlaywrightレーベル（diskunion DIW PRODUCTS GROUP）の
協力により魅力的なラインナップが実現しました。
ステージを盛り上げるのは、Solitary Circus、木村イオリ×元澤ヒロヨシ×辻本美博、MASSAN×BASHIRY、辻本美博（solo）、山崎想太＆近藤凛太朗（Liquid Stella）、Soundtypeの面々。
ニクオンの新たな試み『GG Stage』produced by Playwright をお楽しみに！
【2026年概要】
イベント名：肉ハジケテ、音シタタル。ニクオン2026
日 時：2026年5月23日（土）、24日（日）11時～19時予定
会 場：錦糸公園
入 場 料：入場無料
主 催：ニクオン実行委員会（株式会社トーキョーアート内）
後 援：墨田区、墨田区商店街連合会、東京商工会議所墨田支部、一般社団法人てんてん
ゲ ス ト：THESE THREE WORDS、ジャンク フジヤマ、the Tiger、island etc.、BOΦGY、Ally CARAVAN、松室政哉、馬場俊英、勝手にしやがれ、フラワーカンパニーズほか
連絡先／ニクオン実行委員会事務局
TEL03-5608-2581（(株)トーキョーアート） http://www.nikuon.com/ info@nikuon.com
配信元企業：株式会社トーキョーアート
(株)トーキョーアート主催、肉祭り×音楽ライブ、「ニクオン」。
４月２２日（水）、GG Stageを新設することを発表しました！
物販、ワークショップ、地域団体によるダンスパフォーマンス等を楽しめるGreen Garden エリアに、新たな楽しみの拠点『GG Stage』が登場。
メインステージとの大きな違いは『距離感』。
生演奏の魅力がダイレクトに伝わるミニマルでコンパクトなセンターステージです。
出演はジャズ・インストゥルメンタルシーンを牽引するPlaywrightレーベル（diskunion DIW PRODUCTS GROUP）の
協力により魅力的なラインナップが実現しました。
ステージを盛り上げるのは、Solitary Circus、木村イオリ×元澤ヒロヨシ×辻本美博、MASSAN×BASHIRY、辻本美博（solo）、山崎想太＆近藤凛太朗（Liquid Stella）、Soundtypeの面々。
ニクオンの新たな試み『GG Stage』produced by Playwright をお楽しみに！
【2026年概要】
イベント名：肉ハジケテ、音シタタル。ニクオン2026
日 時：2026年5月23日（土）、24日（日）11時～19時予定
会 場：錦糸公園
入 場 料：入場無料
主 催：ニクオン実行委員会（株式会社トーキョーアート内）
後 援：墨田区、墨田区商店街連合会、東京商工会議所墨田支部、一般社団法人てんてん
ゲ ス ト：THESE THREE WORDS、ジャンク フジヤマ、the Tiger、island etc.、BOΦGY、Ally CARAVAN、松室政哉、馬場俊英、勝手にしやがれ、フラワーカンパニーズほか
連絡先／ニクオン実行委員会事務局
TEL03-5608-2581（(株)トーキョーアート） http://www.nikuon.com/ info@nikuon.com
配信元企業：株式会社トーキョーアート
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