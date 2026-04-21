『カグラバチ』より「六平千鉱」「漣伯理」が、見上げ＆おすわりポーズのフィギュアシリーズ「るかっぷ」に登場。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『るかっぷ カグラバチ 完成品フィギュア』の「六平千鉱」「漣伯理」を、現在それぞれご案内中です。

製品ページはこちら：

●るかっぷ カグラバチ 六平千鉱 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200263&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

●るかっぷ カグラバチ 漣伯理 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200264&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■るかっぷ カグラバチ 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：各4,620円(税込)

□発売日：2026年10月下旬予定

□ブランド：メガハウス

【サイズ】全高約110mm



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●るかっぷ カグラバチ 六平千鉱 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200263&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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●るかっぷ カグラバチ 漣伯理 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200264&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■シリーズのフィギュアを並べた展示例:

大人気フィギュアシリーズ「るかっぷ」より「六平千鉱」「漣伯理」が登場です。「見上げ＆おすわりポーズ」が特長の「るかっぷ」は「look up」を元にした造語で、デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっています。首は可動で表情をつけて楽しむことができます。一緒に並べるとより世界観が広がります。



※画像は監修中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。



(C)外薗健／集英社

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)