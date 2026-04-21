サロン向け美容総合商社である株式会社ビーウェイブ(所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：奥山 雅子)は、高濃度炭酸12,000ppmと先進の美容成分を融合させた全身用スカルプ＆ボディセラム「ミシレルト スパークラッシュ セラム」を2026年6月8日に発売に伴い、お試しで4月21日より先行販売を開始いたします。頭皮から足先まで、これ1本で血行を促進し、現代人の滞りがちな「全身の巡り」をサポート。サロンクオリティの本格ケアを、ご自宅や施術のフィニッシュワークで提供します。

同日4月21日にサロン向けオンライン説明会も実施。Beauty World Japan Tokyoでお披露目と特別価格での販売も予定しております。





MISIRELTO スパークラッシュ セラム





【開発背景】

「現代の巡り不足」に着目。ただ塗るだけではない、根本へのアプローチを。

多忙な毎日やストレス、運動不足により、現代人の多くは血行不良や代謝の低下といった「巡りの停滞」を抱えています。エステティックの現場でも、どんなに良い成分を導入しても、ベースとなる血行が整っていなければ結果が出にくいという課題がありました。

そこで私たちは、圧倒的な「炭酸濃度」による血管へのアプローチと、酸化に負けない「抗酸化成分」の浸透力に着目。プロが納得する結果と、毎日使いたくなる心地よさを両立させた、全身に使えるスパークリングセラムを開発しました。









【商品特徴】

1. 圧倒的な体感。高濃度炭酸12,000ppmのパワー

一般的な炭酸入浴剤や炭酸コスメを遥かに凌ぐ12,000ppmの高濃度炭酸を凝縮。パチパチと弾ける刺激が心地よく肌に伝わり、瞬時に血行を促進します。滞った部位の巡りを整え、重い肩や脚、頭皮をスッキリと解き放ちます。





2. Wの「高浸透ビタミンC」×「抗酸化成分」

2種類の高浸透型ビタミンCを贅沢に配合。炭酸の力で肌の奥(角質層)まで成分を届け、紫外線ダメージや酸化ストレスに晒される肌を内側からケア。透明感のある健やかな肌へと導きます。





3. 「ヒト×植物」のダブル幹細胞＆保湿成分の黄金比

再生医療の知見から生まれたヒト由来幹細胞エキスと、生命力溢れる植物由来幹細胞エキスをダブルで配合。さらに、以下の成分も配合しています。

◇3種のセラミド：バリア機能をサポートし、乾燥から肌を守る

◇3種のヒアルロン酸：深いうるおいを与え、もっちりとした弾力をキープ

◇グリチルリチル2k：抗炎症成分で頭皮などの赤み・かゆみ・炎症などを穏やかにケア





4. 頭皮から足先まで。これ1本で「全身」メンテナンス

頭皮のエイジングケアやリフトアップ、デコルテ、脚のむくみケア、さらには運動後のボディメンテナンスまで。ベタつかず、さらりとした使用感でありながら、内側から温まるような巡りをご体感いただけます。さらにグレープフルーツとメンソールのスッとした香りと清涼感が一日の疲れをリフレッシュします。









【商品概要】

商品名 ：MISIRELTO スパークラッシュ セラム

容量 ：150g

価格 ：5,500円(税込)

販売チャネル：全国の取り扱いエステサロン、公式オンラインショップ等





＜主な配合成分＞

高濃度炭酸(12,000ppm)、高浸透ビタミンC、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、リンゴ果実培養細胞エキス、3種のセラミド、3種のヒアルロン酸、グリチルリチル2k、オタネニンジン根エキス









■ビューティーワールド ジャパン 東京(第28回)でお披露目

東京ビッグサイトで開催される美容業向けの展示会ビューティーワールド ジャパン 東京(第28回)ビーウェイブブースにて商品を展示・即売いたします。

いち早く商品をお試しになりたいサロン様は会場へお越しください。





開催日時 ： 2026年5月18日(月)-20日(水)

10:00～18:00(最終日16:30迄)

会場 ： 東京ビッグサイト 西1-4ホール+アトリウム、南1-4ホール

出展社名 ： 株式会社ビーウェイブ

出展ブース番号 ： 美容機器ゾーン 西1ホール W1-D012

詳細・招待状請求： https://beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja/planning-preparation/visitor/online-visitor-registration.html









■商品概要

商品名 ： MISIRELTO スパークラッシュ セラム

発売日 ： 2026年6月8日(月)※お試しで4月21日(火)より先行販売開始

価格 ： 5,500円(税込)

内容 ： 150g

販売場所： 日本全国のエステティック等サロンにて

※取り扱いをご希望のサロン様は

株式会社ビーウェイブまでご相談ください。

URL ： https://www.be-wavestyle.jp/products/detail.php?product_id=210007





＜全成分＞

LPG、水、エタノール、二酸化炭素、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、グリチルリチン酸2K、リンゴ果実培養細胞エキス、リン酸アスコルビルMg、セラミドNP、セラミドAP、セラミドNG、加水分解ヒアルロン酸 、アセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na、アルガニアスピノサカルス培養エキス、プラセンタエキス、加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、レシチン、アラントイン、オリーブ果実油、オタネニンジン根エキス、ポリメタクリル酸メチル、PPG-8セテスー20、ヒドロキシエチルセルロース、グレープフルーツ果皮油、ベヘニルアルコール、イソマルト、ペンタステアリン酸ポリグリセリルー10、ステアロイルラクチレートNa、フィトスフィンゴシン、ペンチレングリコール、キサンタンガム、BG、グリセリン、メントール、(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、ポリソルベート60、トロポロン、フェノキシエタノール









■会社概要

商号 ： 株式会社ビーウェイブ

代表者 ： 代表取締役 奥山 雅子

所在地 ： 〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町15-2 BE-WAVE BLDG,4F

設立 ： 平成2年12月11日

事業内容： 美容機器・美容用品・化粧品の製造並び卸販売・

中古美容機器及び備品の販売

美容室・エステティックサロン・鍼灸院の経営・メディカルサービス・

各種イベント企画・立案

URL ： https://www.be-wavestyle.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ビーウェイブ お客様相談窓口

TEL ： 0120-360-145

お問い合せ： info@be-wave.co.jp