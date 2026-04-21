「デュラララ!!×２ 折原臨也生誕祭2026くじ -Illustrator Collaboration-」が登場！ 著名イラストレーター起用のトリビュートイラストで、臨也のお誕生日を盛り上げます！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ『デュラララ!!×２』の豪華賞品が手に入る＜デュラララ!!×２ 折原臨也生誕祭2026くじ - Illustrator Collaboration -＞を、2026年4月28日(火)12時より販売します。

毎年開催してきた本企画ですが、本年はイラストレーター・藤 未都也氏（Xアカウント：@fuji_mitsuya）の手によるクールで美麗な臨也とイラストレーター・くるみつ氏（Xアカウント：@krkrkr32）によるキュートで可愛い臨也のトリビュートイラストで、臨也の誕生日を盛り上げます。商品ラインナップは美麗なイラストを高品位美術印刷で出力したバースデーポートレートやたくさん飾りたくなるアクリルスタンドフィギュア等、ファン必携のアイテムが盛りだくさんです。

また、誕生日期間のおまけキャンペーンではスペシャルな「箔押しミニ色紙」を配布いたしますので、お楽しみに！

＜デュラララ!!×２ 折原臨也生誕祭2026くじ - Illustrator Collaboration - 概要＞

販売期間：2026年4月28日(火)12:00～2026年5月26日(火)11:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/durarara-i2026/

■賞品ラインナップ

S賞：選べるバースデーポートレート（全3種）

A賞：タペストリー（全3種）

B賞：アクリルスタンドフィギュア（全3種）

C賞：ミニキャラアクリルスタンドフィギュア（全7種）

D賞：アクリルカード（全10種）

E賞：缶バッジ（全10種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「B賞 アクリルスタンドフィギュアセット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン-1

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ハート型缶バッジ」をもれなく1個プレゼント!!

※期間により絵柄は異なります。

※ランダムでの配布となります。

【対象期間】

■ナイフ or ペイント（ミニ） or ドクター（ミニ） or ヘッドホン（ミニ） or 和装（ミニ）

2026年4月28日(火)12:00～5月5日(火)11:59

■和装 or タキシード or 立ちポーズ（ミニ） or ナイフ（ミニ） or 鬼ごっこ（ミニ）

2026年5月5日(火)12:00～5月12日(火)11:59

■おまけキャンペーン-2

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!

※全3種、ランダムでの配布となります。

【対象期間】

2026年5月12日(火)12:00～5月26日(火)11:59

■おまけキャンペーン-3

5月4日は折原臨也のお誕生日！

対象期間中に【10連セット】をご購入いただいたお客様には「誕生日特典 箔押しミニ色紙」ももれなく1枚プレゼント!!

イラストレーター・藤 未都也氏による特別なイラストを使用しております。

【対象期間】

■誕生日特典 箔押しミニ色紙

2026年5月3日(日)12:00～5月5日(火)11:59

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/