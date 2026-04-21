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【KARRIMOR】春秋の山歩きを軽やかにする万能ソフトシェル「arete LT parka」新登場
アウターにもインナーにも使える軽量設計、マルチユースな新作ウエア＆パンツを発売
英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」は、春秋のハイキングや低山登山に適した万能なソフトシェル「arete LT parka（アリートLTパーカー）」を発売いたします。
arete LT parkaは、軽量ナイロンストレッチ素材に、はっ水加工を施したソフトシェルジャケットです。表面にはきめ細かなシボ感を持たせ、ドライな肌触りを実現。さらに凹凸のある面を裏面に配置することで、肌への張り付きを抑え、行動中も快適な着心地を保ちます。
気温差のあるシーズンに対応できる汎用性の高さも特長で、暖かい時期はアウターシェルとして、肌寒い時期にはミドルレイヤーとして着用可能。1着で幅広いシーンに対応します。
2026年春夏は“LIGHTNESS〜山も街も、もっと自由に、もっと軽やかに〜”をシーズンテーマに、商品開発を行い、ラインアップしています。
機能の特徴
・行動中でも使いやすい位置に配置したウエストポケット
・小物収納に便利なチェストポケット
・ポケット袋布にメッシュ素材を採用し、ベンチレーション効果をプラス
・短時間の霧雨にも対応できるフーディー仕様
本製品は各3色展開、、メンズ・ウィメンズ別展開です。
また、軽量性・ストレッチ性・はっ水性を備えた「Micro Ripstop Stretch（マイクロリップストップストレッチ）」素材を使用した、「multi field pant（マルチフィールドパンツ）」も発売いたします。
中肉厚のはっ水素材を採用することで、春から秋までの3シーズンに対応。軽さと耐久性のバランスに優れ、トレッキングから日常使いまで幅広く活躍するマルチユースパンツです。
こちらも各3色展開、メンズ・ウィメンズ別展開です。
本製品は、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取扱店舗にて発売中です。
製品の詳細は、下記をご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
カリマーインターナショナルプレスチーム
TEL：03-3221-6883
▼取材・お問い合わせフォームはこちら
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=agxZNgmcVHFKMPbEfaSx-g%3D%3D
関連リンク
arete LT parka
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/101619.html
arete LT parka W's
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/101620.html
multi field pants
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/101632.html
multi field pants W's
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/101633.html
英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」は、春秋のハイキングや低山登山に適した万能なソフトシェル「arete LT parka（アリートLTパーカー）」を発売いたします。
arete LT parkaは、軽量ナイロンストレッチ素材に、はっ水加工を施したソフトシェルジャケットです。表面にはきめ細かなシボ感を持たせ、ドライな肌触りを実現。さらに凹凸のある面を裏面に配置することで、肌への張り付きを抑え、行動中も快適な着心地を保ちます。
2026年春夏は“LIGHTNESS〜山も街も、もっと自由に、もっと軽やかに〜”をシーズンテーマに、商品開発を行い、ラインアップしています。
機能の特徴
・行動中でも使いやすい位置に配置したウエストポケット
・小物収納に便利なチェストポケット
・ポケット袋布にメッシュ素材を採用し、ベンチレーション効果をプラス
・短時間の霧雨にも対応できるフーディー仕様
本製品は各3色展開、、メンズ・ウィメンズ別展開です。
また、軽量性・ストレッチ性・はっ水性を備えた「Micro Ripstop Stretch（マイクロリップストップストレッチ）」素材を使用した、「multi field pant（マルチフィールドパンツ）」も発売いたします。
中肉厚のはっ水素材を採用することで、春から秋までの3シーズンに対応。軽さと耐久性のバランスに優れ、トレッキングから日常使いまで幅広く活躍するマルチユースパンツです。
こちらも各3色展開、メンズ・ウィメンズ別展開です。
本製品は、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取扱店舗にて発売中です。
製品の詳細は、下記をご覧ください。
KARRIMOR (カリマー)とは
カリマーの歴史は、1946 年に英国の北西部・ランカシャー カウンティでサイクルバッグメーカーとして創業したことに遡ります。タフで機能的な製品に対する評判は、ほどなくして登山家にも届くこととなり、クライマー向けのリュックサックを手がけるようになりました。ブランドの語源は「carry more」。対象となるフィールドで求められる装備一式を過不足なく運ぶことのできる堅牢性や優れた背負い心地、かつクライミングに対応する機能を盛り込んだカリマーのリュックサックは、クライマー自身の能力はもちろん、新たに対象となるフィールドの可能性を広げました。そして今もなお、新たなフィールドへの挑戦を続けています。
【Official SNS】
Instagram / @karrimor_japan (https://www.instagram.com/karrimor_japan/)
X / @karrimor_jp (https://x.com/karrimor_jp)
Facebook / @karrimor.jp(https://www.facebook.com/karrimor.jp/)
【クレジット表記】
欧文 / KARRIMOR 和文 / カリマー
カリマーの歴史は、1946 年に英国の北西部・ランカシャー カウンティでサイクルバッグメーカーとして創業したことに遡ります。タフで機能的な製品に対する評判は、ほどなくして登山家にも届くこととなり、クライマー向けのリュックサックを手がけるようになりました。ブランドの語源は「carry more」。対象となるフィールドで求められる装備一式を過不足なく運ぶことのできる堅牢性や優れた背負い心地、かつクライミングに対応する機能を盛り込んだカリマーのリュックサックは、クライマー自身の能力はもちろん、新たに対象となるフィールドの可能性を広げました。そして今もなお、新たなフィールドへの挑戦を続けています。
【Official SNS】
Instagram / @karrimor_japan (https://www.instagram.com/karrimor_japan/)
X / @karrimor_jp (https://x.com/karrimor_jp)
Facebook / @karrimor.jp(https://www.facebook.com/karrimor.jp/)
【クレジット表記】
欧文 / KARRIMOR 和文 / カリマー
本件に関するお問合わせ先
カリマーインターナショナルプレスチーム
TEL：03-3221-6883
▼取材・お問い合わせフォームはこちら
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関連リンク
arete LT parka
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/101619.html
arete LT parka W's
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/101620.html
multi field pants
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/101632.html
multi field pants W's
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/101633.html