新日本製薬株式会社が展開するパーフェクトワンフォーカスシリーズより、「スムースクレンジングバーム カーミング」が新登場します。2026年5月1日(金)に先行発売、6月1日(月)に本発売します。





ニキビの第一歩は「毛穴が詰まること」。しかし市場には与えるニキビケアばかりで、落とすケアが見落とされていることに課題感を抱いていました。

そこで私たちは、落とすアプローチで「何度も何度も繰り返す頑固なニキビ」をケアするクレンジングバームを開発。

こだわりのクレンジングで“ニキビの原因となる皮脂・角栓詰まり”を芯から洗浄。

独自メカニズムで詰まりにくい毛穴環境へと整えていく。

ニキビができる前も適切に落とすアプローチをすることで、年代・肌質問わず『ニキビを繰り返さない』健やかな肌へと導きます。

毛穴ケアブランドだからこそ発想された、先端「ニキビケア」クレンジング。

ぜひご自身のお肌でご体感いただけますと幸いです。





スムースクレンジングバーム カーミング





■商品概要

スムースクレンジングバーム カーミング 特徴





商品名 ：スムースクレンジングバーム カーミング

発売日 ：2026年5月1日先行販売(EC先行)

2026年6月1日本販売

金額 ：2,970円(税込)

容量 ：75g(約1ヶ月分)

1回の使用量目安：直径2cm程度(さくらんぼ粒大)





*1：2026年4月時点

*2：一般的なグルー(シアノアクリレート系の成分)をご利用の場合はお使いいただけます









■ポイント1

何度も何度も繰り返す…手ごわい白黒ニキビの原因を芯から洗浄

毛穴深部に入り込んでニキビの原因＝角栓・悪玉皮脂スッキリ！





ニキビの原因、角栓・皮脂を芯から洗浄





皮脂が毛穴に落ち込み詰まると角栓化し、ニキビの原因に。

まずはニキビの種となる皮脂・角栓をオフして“ニキビができづらい健やかで毛穴レスな肌”に整えます。





★角栓除去！角栓・皮脂洗浄成分*1

角栓・皮脂洗浄成分*1が皮脂ケア・肌荒れを予防しながら頑固な角栓をごっそり除去します。





★皮脂吸着！皮脂セレクト吸着成分*2

酸化した古い皮脂など、潤いは奪わず不要なものを選択的に吸着。

また、毛穴深部の汚れをしっかり落としてキュッと肌を引き締める、3段階でのアプローチにこだわりました。





STEP1：古く蓄積したザラつく角質を柔らかくほぐす

STEP2：皮脂セレクト吸着成分*2が皮脂を吸着し、微粒子のグリーンクレイ*3や角栓・皮脂洗浄成分*1が毛穴深部に入り込み微細汚れ除去

STEP3：肌荒れ防止成分でトラブルを防ぎながら毛穴の気になる肌を引き締める





※グリーンクレイ：酸化鉄による緑色をした天然クレイ。皮脂吸着力が高く、ニキビ肌や油田肌におすすめ。

※角栓・皮脂洗浄成分：頑固な角栓や皮脂と馴染みやすく、角栓除去に効果的な成分。

頑固な汚れを芯から洗浄することで、白黒角栓をオフしてニキビを予防。顎や口回り、小鼻キワまでツルっとした肌に導きます。

ほか、微粒子のグリーンクレイ*3やBHA(サリチル酸)*4も配合。





*1：ラウリン酸ポリグリセリル-10(界面活性剤)

*2：ヒドロキシアパタイト(滑沢剤)

*3：イライト(吸着剤)

*4：製品の防腐剤









■ポイント2

繰り返す手ごわいニキビ肌に、攻めと守りのアプローチ！

「高配合アゼライン酸*1」×「高濃度CICA*2など14種の肌荒れ防止成分」配合





高配合アゼライン酸など選び抜かれた成分





★高配合！ピュアアゼライン酸*1

毛穴より小さい！微粒子の純アゼライン酸*1を高配合。肌になじみやすく、毛穴にスッと入り込みます。





★高濃度！CICA*2

濃度が高い、高純度のCICAを配合。ニキビを繰り返す肌に寄り添い、潤いバリア機能をサポートします。

さらにグリチルレチン酸ステアリル*3や根本から原因にアプローチするイオンアタック成分*4など14種の肌荒れ防止成分*5に加え、話題のアラントイン*3、5種のビタミン*6と盛りだくさんに配合。ニキビが発生する前も…攻めと守りのアプローチでトラブルからお肌を守ります。





*1：製品のPH調整剤

*2：ツボクサエキス(皮膚コンディショニング剤)

*3：皮膚コンディショニング剤

*4：ポリリシン(皮膚コンディショニング剤)

*5：*4、グリチルレチン酸ステアリル、パンテノール、ミリスチル3-グリセリルアスコルビン酸、(アスコルビル／トコフェリル)リン酸K、ジカプリル酸ピリドキシン、ナイアシンアミド、ドクダミエキス、ツボクサエキス、ヤナギラン花／葉／茎エキス(皮膚コンディショニング剤)、レモングラス葉／茎エキス、サピンヅストリホリアツス果実エキス、加水分解コラーゲン、カンゾウ根エキス(保湿成分)

*6：パンテノール、ミリスチル3-グリセリルアスコルビン酸、(アスコルビル／トコフェリル)リン酸K、ジカプリル酸ピリドキシン、ナイアシンアミド(皮膚コンディショニング剤)









■ポイント3

新日本製薬の独自メカニズム

乾燥毛穴・皮脂をケアして、繰り返すニキビのお悩みに多方面アプローチ





集中保湿コラーゲン





肌のイオンバランスが乱れ部位ごとに乾燥の差がでることで、皮脂過剰・ニキビの原因となり、負のスパイラルに陥ります。

そのため必要な角質細胞に潤いを届ける独自開発技術を採用。皮脂がでやすい水分不足肌に保水しながら、テカリにアプローチ。





★独自成分「カンゾウフラボノイド」*1

外部の刺激から肌を守る潤いバリア機能をサポートする独自成分。2008年より長年研究を重ね、品種の開発から国内生産まで一貫して行い、品質にこだわった独自技術です。





★まるでAI！独自成分「集中保湿コラーゲン」*2

見落としがちな部分乾燥による皮脂分泌。潤いが必要な部分だけに成分を与える、独自開発成分「集中保湿コラーゲン*2」を配合しました。

AIのように、乾燥部位を検知するとカプセルが弾けてうるおい成分であるアミノ酸を持続的に放出し続けます。

肌を潤しながら、毛穴目立ちをケアすることができる優秀な成分です。

そのほか、ヒト型セラミド3種*3・たっぷり18種の保湿成分配合。





洗いあがりはさっぱりなのに、たっぷりと潤うもちもち肌へ導きます。





*1：カンゾウ根エキス(保湿成分)

*2：水溶性コラーゲン、ヒドロキシプロリン、アセチルヒドロキシプロリン(保湿成分)

*3：皮膚コンディショニング剤









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