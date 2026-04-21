ダイヤモンド業界の国際団体「Natural Diamond Council（NDC）」は、4月8日を世界初の記念日「World Diamond Day（世界ダイヤモンドの日）」に制定し、初開催を迎えました。ラボグロウンダイヤモンドの普及により、天然石との市場分離が加速する中、買取専門店「おもいお」（運営：株式会社Tieel、東京都中央区）は、天然ダイヤモンドの希少性の再評価を受け、査定体制の強化を進めています。

■ 「World Diamond Day」制定の背景：市場の二極化が鮮明に

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ダイヤモンド業界の国際団体であるNDCは、2026年4月8日を世界初の記念日「World Diamond Day」に制定いたしました。この背景には、ラボグロウンダイヤモンド（人工製造石）の急速な市場拡大に伴う、天然ダイヤモンドとの「価値の分離」という構造的変化があります。 現在、ジュエリー市場では、装飾性を重視したラボグロウンダイヤモンドと、資産性を有する天然ダイヤモンドの二極化が進んでおります。天然ダイヤモンドは数十億年の歳月を経て形成された有限の資源であり、鉱山の枯渇により新規供給が減少している現状から、その希少性が国際的に再定義されています。

■ 天然ダイヤモンドの現在地：供給構造の違いが長期的な価値の分岐点に

近年の天然ダイヤモンド取引価格は、ラボグロウンの流通拡大により小粒石を中心に下押し圧力を受けてきました。 しかし、生産コストの低下により供給が飽和しつつあるラボグロウンに対し、限定された供給量しか持たない天然ダイヤモンドは、中長期的に希少価値が際立つ「構造転換」の局面を迎えていると分析されています。 特にGIA（米国宝石学会）等の国際機関による鑑定書が付随する高品質な天然石は、その客観的な証明により、資産としての信頼性が改めて評価される対象となっています。

■ 買取専門店「おもいお」の取り組み：国際基準に基づく査定体制の強化

市場環境の変容を受け、買取専門店「おもいお」では、天然ダイヤモンドの適正な価値を見極めるための査定体制を強化しております。 同店にはGIA資格を保持する鑑定士が在籍しており、品質グレードや国際相場の変動を精緻に分析した査定を実施。アジアや欧米などグローバルな販売ルートを保有することで、国内相場に留まらない世界水準の需要動向を反映させた価格提示を行っております。鑑定書がない個体についても、高度な専門知識により天然性の確認と品質評価が可能です。

■ おもいお銀座本店 鑑定士のコメント

「『World Diamond Day』の制定は、天然ダイヤモンドとラボグロウンの市場が明確に分かれる転換点を象徴しています。現在は混在による過渡期にありますが、今後は『有限であること』そのものが価値として再認識される局面が想定されます。 また、鑑定書の有無や品質の客観的な裏付けが、評価において重要な要素になるとみられます。天然ダイヤモンドについては、こうした条件の違いにより、評価の差がより明確になる傾向が続くと考えられます。」

■ 買取専門店「おもいお」について

「おもいお」は、ダイヤモンド・貴金属・ブランド品等の買取を行う専門店です。国際的な資格を持つ鑑定士による高精度な査定と、世界規模のネットワークを強みとしています。 ・店頭買取（銀座／築地／心斎橋） ・宅配買取（全国対応） ・出張買取（全国対応） ・LINE査定：https://lin.ee/FJYmS4C ・公式サイト：https://omoio.co.jp

■店舗・会社情報

＜おもいお＞ 営業時間 ：10:00～20:00（年中無休） 電話番号 ：03-6263-0835 公式サイト：https://omoio.co.jp 公式LINE ：https://lin.ee/FJYmS4C ＜おもいお 東京銀座本店＞ 所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F ＜おもいお 築地店＞ 所在地：〒104-0045 東京都中央区築地2丁目1－4 銀座 PREX East 7F ＜おもいお 大阪心斎橋店＞ 所在地：〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-3-8

■会社概要

社名 ：株式会社Tieel（ティール） 所在地：東京都中央区築地2丁目1－4 銀座 PREX East 7F 設立 ：2016年1月8日 代表者：代表取締役社長 高源 雅洋 事業 ：リユース事業・EC事業 URL ：https://tieel.jp