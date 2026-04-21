B2Cサイトの会員登録UXを最適化。フロッグウェル、Salesforce Experience Cloud向け「複数規約への同時同意コンポーネント」を提供開始

フロッグウェル株式会社

フロッグウェル株式会社（（本社：東京都港区、代表取締役：小谷直也）、以下フロッグウェル）は、Salesforce Experience Cloudでのセルフ登録時に、複数の規約同意をスムーズに実現する「同意管理カスタムコンポーネント」の提供を開始いたしました。

B2Cサービスを展開する企業において法的・コンプライアンス上の必須要件となる「利用規約」や「個人情報保護方針」への同意プロセスを、開発工数を最小化しながら優れたUIで実装することが可能になります。

■背景

Salesforce Experience Cloudを活用したB2Cサイトにおいて、ユーザー登録時の「規約への同意」は避けては通れないステップです。しかし、標準機能のみでは以下のような課題が生じており、多くの現場でカスタム開発の必要性が指摘されていました。

- 複数の規約を並記し、それぞれに個別のチェックを求める画面を標準機能だけで実現できない- リンク先URLや表示ラベルの変更のたびに開発者への依頼が発生し、工数とコストがかかる- 規約同意画面のUIが簡素になりがちで、ユーザーの離脱・登録率低下につながっている- 法務・コンプライアンス要件の変化への対応スピードが遅くなりがち

フロッグウェルは、100件超のSalesforce導入支援実績から得た現場の声をもとに、設定が完了するまで"わずか数分"の即戦力コンポーネントを開発。開発工数を最小化しながら、顧客体験（UX）を損なわない理想の登録導線を実現します。

■同意管理カスタムコンポーネントの概要

本コンポーネントは、Salesforce Experience Cloudのセルフ登録画面に追加するだけで、複数規約への同意プロセスを一画面で完結させることができるカスタムUIコンポーネントです。Salesforce管理者がプロパティ設定を行うだけで導入できるため、エンジニアを必要とせずに運用・変更が可能です。

■本コンポーネントの3つの強み- 「2つの規約」に同時対応。B2Cの必須要件を網羅1つだけでなく、B2Cサイトで一般的な「利用規約」と「個人情報保護方針（プライバシーポリシー）」など、2つの規約に対する同意チェックを1画面で完結させることができます。- プロパティ設定で完結する「ノンコード」なカスタマイズ性リンク先URL、表示ラベル名、同意文言はすべてプロパティから簡単に変更可能です。法務上の文言変更やリンク先の更新時にも、プログラムの修正なしで即座に対応できます。- 離脱を防ぐ、クリーンなUI/UXExperience Cloudのデザインに自然に馴染むUIを採用。モバイルユーザーでも操作しやすい設計により、登録プロセスでの離脱を防ぎ、会員獲得率の向上を支援します。

■ 活用イメージ- B2Cサービス： 新規会員登録時に「利用規約」と「プライバシーポリシー」の両方にチェックを入れさせたい場合。- キャンペーンサイト： 特定の「応募規約」と「メルマガ購読」への同意を同時に取得したい場合。- 既存サイトの改善： 標準機能の簡素な同意画面を、よりリッチで分かりやすいUIへアップデートしたい場合。

■今後の展開

フロッグウェル株式会社は、今後もSalesforce Experience Cloudを活用するB2C企業の課題解決に向けて、現場の声に基づいたコンポーネントの拡充を進めてまいります。同意管理に留まらず、会員登録UX全体を最適化するソリューションの提供も予定しております。

Experience CloudやSalesforceを活用した会員登録・顧客管理の改善をご検討の企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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https://frogwell.co.jp/contact/

【フロッグウェル株式会社 会社概要】

会社名：フロッグウェル株式会社

代表者：小谷 直也

設立：2010年5月

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階

会社HP：https://frogwell.co.jp/

◆事業内容

・メーカー、販売会社向けシステム構築

・Salesforceソリューション開発、導入支援

・データ分析及びコンサルティング

・医療関連データ収集、加工

◆所属団体

・MD-Net賛助会員

・ジャパン・クラウド・コンソーシアム