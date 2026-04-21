日本の新規事業・イノベーション領域の活性化・発展を目指すカンファレンス 第7回目となる「NEXT Innovation Summit 2026 in Summer」を2026年6月26日(金)に開催

Spready株式会社

新規事業に出会えるプラットフォーム「Spready」を運営するSpready株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：佐古雅亮、以下「当社」）は、2026年6月26日(金)に事業会社が新規事業の取り組みや知見を発信することで、日本の「新規事業」「イノベーション」領域の活性化・発展を目指すカンファレンス「NEXT Innovation Summit 2026 in Summer 新規事業担当者のための『学び』と『出会い』があふれる1日」をオンラインで無料開催いたします。今回の開催が通算7回目の開催です。

URL：https://client.spready.jp/nis2026summer

近年、日本ではこれまでにないほど企業における「新規事業」や「イノベーション」の必要性が声高に叫ばれ、それに呼応するように各社の意欲・関心が高まっています。

VUCA時代と呼ばれ、非常に変化が激しく、未来を予測することが困難な状況にある現代では、イノベーション創出が経営としても重要な位置づけである一方、創出した事業を事業化し、軌道に乗せる難易度はますます高まっております。



Spready株式会社では「新規事業」「イノベーション」領域で事業を展開して約5年の間に、「新規事業」「イノベーション」を担当する皆様の様々な悩みや課題の声を聞いて参りました。各社の取り組む事業テーマは様々である一方、皆様の悩みや課題は共通している部分もあり、それぞれのノウハウや学びを持ち寄り、さらに高め合う場を創ることで、日本の「新規事業」「イノベーション」領域が活発化すると信じております。

今回のNEXT Innovation Summitについて

今回のNEXT Innovation Summitでは、こうした想いをもとに、従来よりも一つひとつのセッション時間を拡張し、表面的な事例紹介にとどまらない、より深く・実践的な議論をお届けします。また、急速に変化する時代に対応するため、これまでの延長線上にない新たな視点や切り口を取り入れ、参加者の皆様にとって"思考を更新する"機会となるコンテンツを設計しています。

NEXT Innovation Summitは、「新規事業」「イノベーション」領域に携わるすべての方が、明日から現場で活かせる実践知と、新たな視座を持ち帰ることができる場です。本イベントを通じて、挑戦する人同士の知見が循環し、日本の「新規事業」「イノベーション」領域のさらなる活性化・発展を目指します。

これまでの開催について

NEXT Innovation Summitは2023年2月に第1回を開催し、今回の開催は7回目の開催です。

2025年11月に開催いたしました第6回は3,423名の方にご参加頂き、そのうち80.5%の方が何らかの形で新規事業に従事している方のご参加でした。セッションに対する平均満足度は90.53%と高評価をいただき、「勇気をいただきました」「まさに今の状況を指摘されているようで身につまされた」「上長にも視聴してもらいたい」「書籍では得られない感動が得られ、明日から行動したい」等の声を頂きました。

開催概要

イベント名：NEXT Innovation Summit 2026 in Summer 新規事業担当者のための「学び」と「出会い」があふれる1日

日時：2026年6月26日(金)8:50～19:30

セッション数：全11セッション

対象者：企業の新規事業担当者、新規事業を教育の場として考える新規事業プログラムの事務局・人事研修担当者、オープンイノベーション・アクセラレータープログラムに関わる方々、その他新規事業に興味のあるすべての方々

会場：オンライン開催

参加費：無料

主催：Spready株式会社

URL：https://client.spready.jp/nis2026summer

提供セッション例

当日お届けするセッションの一部をご紹介いたします。

基調講演 “産業そのもの”をつくる金融機関の挑戦。新生Blue Lab、誕生の背景とこれからに迫る。

株式会社みずほフィナンシャルグループ/株式会社みずほ銀行 中馬 和彦氏



オープンイノベーションやCVCといった手法が定着する一方で、今、多くの大手企業は「いかにしてスケールを見込める事業を創出するか」という至上命題を突きつけられています。ゼロからイチを生む段階に留まらず、その芽を1から100、1000へと拡大し、確かな社会実装へと繋げるための、より実行力のあるアプローチを行うためには、何をすべきでしょうか。本セッションでは、みずほ銀行執行役員/Blue Lab代表取締役の中馬和彦氏を迎え、新体制へとアップデートを遂げたBlue Labの戦略を、金融業界における事業創出の進化事例として取り上げます。なぜ今、イノベーション創出活動を再定義し、組織を刷新したのか。金融というプラットフォームを活かし、いかにして大規模なスケールを見据えた挑戦を形にしていくのか。その背景と今後の展望に迫ります。

「技術者」から「起業家」へ。覚醒の瞬間に迫る。―Honda発スタートアップ「PathAhead」誕生の全記録。

新規事業家 守屋 実氏

PathAhead株式会社 CEO 伊賀 将之氏



本セッションでは、Hondaの社内公募プログラム「IGNITION」からカーブアウトしたPathAhead社の事例を題材に、大企業発の新事業が「独立したスタートアップ」として成立するまでの実務的なプロセスを紐解きます。

メディア等で語られる華やかな側面だけでなく、事業化の過程で直面した壁や、一人の技術者が経営判断を下す「起業家」へと変貌を遂げた具体的な転換点にフォーカスします。登壇者には、当事者であるPathAhead社CEO伊賀氏と、メンターとしてカーブアウトまでを一貫して伴走された新規事業家守屋氏を迎え、組織の制約を乗り越えて事業を完遂させる「個の執念」がいかにして醸成され、それが周囲や組織を動かす力へと変わっていったのか、その実戦的なプロセスを紐解きます。

社内起業家が直面する現実的なハードルをいかに乗り越え、社会実装まで辿り着かせるか。外部市場で勝負できる「スケールの大きな事業」をいかにして形にするか、その実践的な要諦を明らかにします。

メーカー発新規事業のリリースの壁とスケール戦略

コニカミノルタ株式会社 事業開発部 事業開発推進グループ グループリーダー 宮木 俊明氏

コニカミノルタ株式会社 プロフェッショナルプリント事業本部 販売統括部 マネージャー 山口 真広氏

大手企業の社内新規事業は生み出すまでの課題も多々ありますが、生み出した後の課題も山積みです。事業リリース後、想定より売上に結びつかず撤退している事業も少なくありません。本テーマでは、コニカミノルタで新規事業を創業・推進しているお二人から事業リリースとスケール戦略について語っていただき、生み出す前と生み出した後それぞれの課題をどう突破したのか、社内新規事業を推進するためのTipsをお届けします。

人口減少社会で生まれる新産業はどこか？

-投資の最前線から読み解く「次なる成長の種」と、大企業が注目すべき「勝機ある領域」を徹底考察！

ファーストライト・キャピタル株式会社 代表取締役 マネージング・パートナー 岩澤 脩氏

ファーストライト・キャピタル株式会社 プリンシパル 真島 里帆氏



人口減少は日本にとって「衰退」の要因か、それとも「新産業」の起爆剤か。多くの企業が人手不足や市場縮小という課題に直面する今、スタートアップ投資の最前線では、構造変化を逆手に取った非連続な成長のチャンスが次々と生まれています。

本セッションでは、人口減少社会におけるイノベーション創出を掲げるファーストライト・キャピタルの岩澤氏・真島氏をゲストに招き、投資の最前線で格闘する中で見えてきた、日本独自の構造変化から生まれる産業の兆しを共有。大企業がリソースを投下すべき「勝機ある領域」とはどこかを議論します。正解のない時代、VCもまた「次なる成長の種」を求めて、起業家と共に試行錯誤を繰り返す探索の渦中にあります。本セッションでは、確かな答えを模索し続ける投資家の視点から、共に新産業の輪郭を浮き彫りにします。

あなたの新規事業をどう伝える？社内起業家に知って欲しい、テレビのプロが教える、共感を生み出すストーリーの「方程式」

東海テレビ放送株式会社 経営戦略局 統括 戸松 準氏



「まだサービスは未完成、実績もこれから」--そんな不確実なフェーズにある新規事業こそ、事業詳細やスペック、機能の説明ではなく、相手を動かす「ストーリー」が成否を分かちます。限られたリソースでいかにして市場の信頼を獲得し、最初の熱狂を生み出すか。その鍵は、情報の「伝え方」にあります。

本セッションでは、東海テレビ放送で新規事業「Edge」を牽引する戸松氏をゲストに招聘。単なる告知・説明に留まらず、顧客の心を動かし、確かな行動へと繋げるための戦略的なストーリー設計とは。テレビ局という「伝え方のプロ」が持つ独自の思考プロセスを学び、あなたの事業を社会実装へと導くヒントを探ります。

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Goldスポンサー

日本電気株式会社

株式会社Relic

Silverスポンサー

エンSX株式会社

ジャフコ グループ株式会社

ストックマーク株式会社

ソーシング・ブラザーズ株式会社

Bronze スポンサー

東海テレビ放送株式会社

株式会社NEWh

株式会社ベルテクス・パートナーズ

株式会社マクロミル

▼Spready株式会社について

Spready株式会社は多くの事業会社が暗中模索で進める新規事業プロセスを、テクノロジーの力で、再定義することに挑戦するスタートアップです。

新規事業特化AIサービス「HASSAN」、新規事業検証のためのインタビュープラットフォーム「Spready」、新規事業の伴走支援事業、及び、業界最大規模の新規事業カンファレンス「NEXT Innovation Summit」の運営を行っています。

SpreadyサービスサイトURL：https://client.spready.jp/

会社名：Spready株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

代表取締役：佐古雅亮

設立：2018年5月1日

コーポレートサイト：https://spready.co.jp/