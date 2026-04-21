東京・汐留の立ち食いそば「そば さやか」(カレッタ汐留B2F)は、2026年4月21日(火曜日)より、SNSフォロワー7.5万人超のグルメ漫画家・なぐも氏( https://x.com/nagumon )による新作店頭ポスターを掲示します。アニメや漫画とのコラボプロモーションは大手チェーンでは珍しくありませんが、個人経営の1店舗が、人気漫画家に実際に料理を食べてもらい、その場の驚きをそのまま描き下ろしてもらい、A0判の巨大ポスターとして店頭に掲げ、プレスリリースまで配信する――この一連のプロセスを本気でやりきっている個人店は、おそらく他にありません。





昨年同手法で展開した前作ポスターはプレスリリース配信後に84媒体に掲載。今年はさらに強烈な"食べた瞬間の驚き"を描いた新作が完成しました。





今回の新作メンチ丼ポスター





■ 「何でこれが立ち食いそば屋のメニューなの！？」

「そば さやか」は2023年4月17日の開業から今年で3周年。開業時から現在で客数は約6倍に成長し、汐留・新橋エリアを代表すると言っても良いグルメスポットとなっています。





新メニュー「メンチ丼」は、肉厚のメンチカツに、スパイスや隠し味が溶け合った本格カレーソースをかけた迫力の一品です。立ち食いそば屋のサイドメニューという先入観を完全に裏切るクオリティで、実際に食べた人が驚愕するのがこのメニューの本質です。





なぐも氏が実際に来店して食べた第一声は「えぇーー！なんだこれ！？！？！」。「このカレーが美味いのなんのって！」「欧風カレーのような」「スパイスが本格的」「良いトコのカレーを食べてる感じ！」と驚きが連鎖し、最後には「何でこれが立ち食いそば屋のメニューなの！？」という言葉が飛び出しました。その驚愕のリアクションがそのままA0判のポスターになって店頭に掲示されます。









■ 写真でも説明文でもなく、"読ませるマンガ"で食欲を刺激する

飲食店のポスターといえば「美味しそうな料理写真」が定番です。しかし今回のポスターは料理の説明がほとんどありません。コマ割りと吹き出し付きの本格的なマンガ原稿がそのままA0判ポスターになっており、「見るポスター」ではなく「読むポスター」です。

各地で人気を集める名作マンガの原画展のように、店頭で立ち止まり、コマを追い、セリフを読む――その体験そのものが来店前の「食べたい」という気持ちを高めます。

昨年の前作はカラーイラストで冷し肉そばの食べ方をわかりやすく紹介するポスターでした。今回はそこからさらに踏み込み、なぐもさんが実際に来店してメンチ丼を食べ、その瞬間感じた衝撃と驚愕のリアクションを、コマ割りと吹き出しのマンガそのままに描いた作品です。作り込まれたコピーや演出ではなく、リアルな初見反応が読者の「自分も食べてみたい」という気持ちを直撃します。

昨年の前作「冷し肉そばの食べ方マンガ」ポスターは「写真より食べたくなる」と口コミが広がり、長期にわたって新規来店のきっかけとなりました。掲示から1年が経った今も、ポスターをスマートフォンで撮影してから入店されるお客様がいらっしゃいます。









■ 個人店がここまでやる理由

自信のある料理を出している。気に入ってくれたお客様のおかげでありがたいことに店は賑わっている。ただ当店はチェーン店でも大手でもなく、ブランド力も認知力もゼロからのスタートです。しかもオフィスビルの地下街の奥という立地で通行量は非常に少なく、近くにいる方にさえなかなか知ってもらえない日々が続きました。

「知ってもらえなければ存在しないのと同じ。食べてもらえれば分かってもらえる、は通用しない。」

当店の代表と店長は、長年飲食店の販促メディア事業に携わってきた人間です。SNSやWEBで情報が溢れる今、少しでも親和性の高いお客様に届けるため様々な施策を試みてきました。そんな中でなぐもさんと出会い、昨年生まれたコラボが予想を超える反響を呼びました。今年もその続きを届けます。





■ なぐも氏プロフィール

漫画家のなぐもさんは、食に関する作品を中心に活躍されている日本の漫画家です。代表作には、コンビニコミック『俺流！絶品めし』(ぶんか社)での連載や、X(旧Twitter)で投稿されていた企画「ごはん図鑑」をまとめた食レポ漫画『ぽに子の食レポごはん図鑑』(現在2巻まで発行)などがあります。

なぐも氏の作品は、美味しそうなイラストと確かなグルメ情報が特徴で、多くのファンから支持を得ています。

https://x.com/nagumon









■ ポスター掲示・SNS発信

2026年4月21日(火)11時30分より、カレッタ汐留B2F「そば さやか」店頭にて掲示開始。

同日、店舗公式X(@soba_sayaka)にて公開予定。

〈公式X〉

https://x.com/soba_sayaka

〈公式Instagram〉

https://www.instagram.com/soba_sayaka/









■ 立ち食いそば専門店「そば さやか」について

「そば さやか」は、東京都港区・汐留のビジネス街に店を構える立ち食いそば専門店です。座席を設けず、立ち食いに特化することで、スピーディかつ高品質な食体験を追求。ビジネスパーソンを中心に、幅広い層のお客様にご支持をいただいています。

看板メニューの「冷し肉そば」は、コシの強い硬めのそばに、香り高い特製ラー油をきかせた冷たいつゆが絡む一杯。一度食べたら忘れられない味として、多くのリピーターを生み出しています。

また、黒舞茸天、自分好みにカスタマイズできる豊富なトッピングなど、素材へのこだわりも特長です。あえてテイクアウトや温かいそばの提供は行わず、「冷し肉そばをその場で味わう体験を提供」というスタイルを貫いています。

SNSや口コミでも話題を集めており、来店客数は日々最多記録を塗り替える勢いで増加中。都心の立ち食いそばの新たな形として注目されています。









■ 店舗概要

店名 ： そば さやか

所在地 ： 東京都港区東新橋1-8-2 カレッタ汐留B2F

アクセス ： 都営大江戸線 汐留駅 徒歩3分／JR新橋駅 徒歩5分(地下道直結)

営業時間 ： 11:30～17:00 17:30～20:00 各10分前ラストオーダー

定休日 ： 土日祝

開業 ： 2023年4月17日

主なメニュー： 冷し肉そば 1,150円(税込)／メンチ丼 390円(税込)／黒舞茸の天皿 300円(税込)

〈公式X〉

https://x.com/soba_sayaka

〈公式Instagram〉

https://www.instagram.com/soba_sayaka/