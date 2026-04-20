シリコーン封止材 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月20に「シリコーン封止材市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。シリコーン封止材に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
シリコーン封止材市場の概要
シリコーン封止材 市場に関する当社の調査レポートによると、シリコーン封止材 市場規模は 2035 年に約 61 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の シリコーン封止材 市場規模は約 32 億米ドルとなっています。シリコーン封止材 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、シリコーン封止材市場のシェア拡大は、電子機器の小型化に対する需要の高まりに起因するものです。スマートフォン、ウェアラブルデバイス、およびIoT機器の普及が加速するにつれ、小型回路に対して優れた絶縁性や保護機能を提供する高度な封止技術への需要が、急速に拡大しています。
こうした背景のもと、経済複雑性観測所（OEC）のデータでは、2023―2024年にかけて、集積回路および電子プリント回路の世界貿易において、それぞれ16.9%および4.81%という、爆発的かつ著しい増加が記録されています。
シリコーン封止材に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/silicone-encapsulant-market/590642210
シリコーン封止材に関する市場調査によると、小型かつ高性能なチップに不可欠な優れた熱安定性および耐湿性を提供できる能力により、同製品の市場シェアは拡大していくと予測されています。こうした特性により、同製品は車両の電動化に関連する部品への適用にも適しています。したがって、国際エネルギー機関（IEA）の報告にある通り、2024年に世界全体で電気自動車（EV）の販売台数が前年比25%増加することは、この分野の成長を直接的に牽引する要因となります。
しかし、特殊な製造設備の必要性や生産コストの上昇が全体的な費用負担を増大させることから、今後数年間は市場の成長が抑制される可能性があると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347433/images/bodyimage1】
シリコーン封止材市場セグメンテーションの傾向分析
シリコーン封止材 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、シリコーン封止材 の市場調査は、製品種別、硬化方法別、アプリケーション別、最終用途産業別と地域に分割されています。
シリコーン封止材市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590642210
製品タイプ別に見ると、シリコーン封止材市場は1液型と2液型に区分されています。このうち、2液型が、評価対象期間を通じて最大の収益シェアを獲得し、同市場を牽引していくと予測されています。特に電子機器分野において、用途に応じた性能を最大限に引き出すという、このタイプの科学的に実証された有効性が、その優位性を確固たるものにしています。
シリコーン封止材市場の概要
シリコーン封止材 市場に関する当社の調査レポートによると、シリコーン封止材 市場規模は 2035 年に約 61 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の シリコーン封止材 市場規模は約 32 億米ドルとなっています。シリコーン封止材 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、シリコーン封止材市場のシェア拡大は、電子機器の小型化に対する需要の高まりに起因するものです。スマートフォン、ウェアラブルデバイス、およびIoT機器の普及が加速するにつれ、小型回路に対して優れた絶縁性や保護機能を提供する高度な封止技術への需要が、急速に拡大しています。
こうした背景のもと、経済複雑性観測所（OEC）のデータでは、2023―2024年にかけて、集積回路および電子プリント回路の世界貿易において、それぞれ16.9%および4.81%という、爆発的かつ著しい増加が記録されています。
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シリコーン封止材に関する市場調査によると、小型かつ高性能なチップに不可欠な優れた熱安定性および耐湿性を提供できる能力により、同製品の市場シェアは拡大していくと予測されています。こうした特性により、同製品は車両の電動化に関連する部品への適用にも適しています。したがって、国際エネルギー機関（IEA）の報告にある通り、2024年に世界全体で電気自動車（EV）の販売台数が前年比25%増加することは、この分野の成長を直接的に牽引する要因となります。
しかし、特殊な製造設備の必要性や生産コストの上昇が全体的な費用負担を増大させることから、今後数年間は市場の成長が抑制される可能性があると見込まれています。
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シリコーン封止材市場セグメンテーションの傾向分析
シリコーン封止材 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、シリコーン封止材 の市場調査は、製品種別、硬化方法別、アプリケーション別、最終用途産業別と地域に分割されています。
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製品タイプ別に見ると、シリコーン封止材市場は1液型と2液型に区分されています。このうち、2液型が、評価対象期間を通じて最大の収益シェアを獲得し、同市場を牽引していくと予測されています。特に電子機器分野において、用途に応じた性能を最大限に引き出すという、このタイプの科学的に実証された有効性が、その優位性を確固たるものにしています。