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プラップジャパン、リエゾン社と資本業務提携を締結
―― 両社の知見を融合し「経営と社会をつなぐ広報」の支援体制を強化 ――
株式会社プラップジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木 勇夫、以下 プラップジャパン）と、リエゾン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：笠下 清二、以下 リエゾン）は、資本業務提携契約を締結いたしました。本提携を通じて、両社はコーポレートコミュニケーションや危機管理広報、IR分野の強化による企業価値向上を共同で推進します。
企業経営を取り巻く環境が急速に変化する中で、コーポレートコミュニケーションや危機管理広報、IRの高度な専門性や連携が、企業の持続的成長や社会的信頼の獲得に不可欠となっています。プラップジャパンは、長年にわたりPR発想による包括的なコミュニケーション支援を展開することで企業のブランド価値向上と、社会との信頼構築に貢献してきました。一方、リエゾン株式会社は、危機管理広報を含む経営領域における専門性と、経営層への戦略的コンサルティング力を強みとしています。今後、両社の知見とネットワークを融合することで、「経営と社会をつなぐ広報」の支援体制を強化し、企業のレピュテーション向上や経営課題の解決を支援してまいります。
なお、本件に伴う今期業績への影響は軽微であると見込んでおりますが、中長期的には当社グループの企業価値向上に資するものと考えております。
株式会社プラップジャパン 代表取締役社長 鈴木 勇夫からのコメント
リエゾン代表の笠下氏とは、同氏がクライアント企業に在籍されていた当時からのご縁があり、これまでにも複数の案件で協業を重ねてまいりました。その中で、コーポレートコミュニケーションや危機管理広報、IRといった分野における高い専門性と、経営視点に立った課題解決力に強い信頼を寄せております。こうした協業を通じて、両社の強みや価値観の親和性の高さを実感しており、本提携により、企業価値向上に直結するコミュニケーション支援をより一層強化できると確信しております。
当社は現中期経営計画において「広報PR・マーケティング・経営」の3領域の強化を掲げており、本提携はその中でも経営領域のさらなる拡大に資する重要な取り組みと位置付けています。今後も、ステークホルダーコミュニケーション支援を一層深化させ、顧客企業の持続的な成長と企業価値向上に貢献してまいります。
リエゾン株式会社 代表取締役社長 笠下 清二からのコメント
昨今、企業における広報IR活動の重要性はステークホルダーに対する企業価値、ブランド価値向上だけでなく、クライシスマネジメントの観点からも非常に高まっています。今回のプラップジャパンとの提携により、広報IR分野において両社が保有するノウハウを最大限活用することで多くのシナジーが得られます。とりわけ、両社が得意とする危機管理広報およびコーポレートコミュニケーション分野においては、強みを発揮できると考えています。今後は、半世紀以上の歴史を持つ大手総合PR会社の一員として、クライアントが抱える様々な課題解決に微力ながら貢献してまいります。
プラップジャパンとは
株式会社プラップジャパンは、PR発想で企業や団体のコミュニケーション活動を包括的にサポートする、コミュニケーションコンサルティング・グループです。1970年に総合PR会社として創業して以来、多様な価値観の世の中において「あらゆる関係性を良好にする」というミッションを軸にビジネスの領域を広げてきました。日本・中国・東南アジアに拠点を持ち、コミュニケーション分野に専門性を持った複数のグループ会社と連携しながら、これまでの「当たり前」にとらわれず、社会の視野を広げるコミュニケーションで課題を解決しています。
＜会社概要＞
会社名：株式会社プラップジャパン
代表取締役社長：鈴木 勇夫
所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト8階
事業内容：コミュニケーションコンサルティング・サービス提供
プラップジャパン HP：https://www.prap.co.jp/
プラップグループ HP：https://www.prapgroup.com/
リエゾンとは
リエゾン株式会社は、コーポレートコミュニケーション活動を通じて、クライアントの企業価値向上を支援しています。
また新聞記者や事業会社での広報経験を生かして、企業の広報活動のサポートおよびコンサルティングを展開しています。企業広報や商品・サービス広報にとどまらず、危機管理広報、さらにはクライシス時のメディア対応サポートも手掛けています。
＜会社概要＞
会社名：リエゾン株式会社
代表取締役社長：笠下 清二
所在地：東京都港区北青山3-4-3
事業内容：広報コンサルティングサービス
HP：https://www.liaison-corp.com
本件に関するお問合わせ先
https://www.prap.co.jp/contact/etc/
関連リンク
リエゾン株式会社HP
https://www.liaison-corp.com
プラップグループHP
https://www.prapgroup.com/
株式会社プラップジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木 勇夫、以下 プラップジャパン）と、リエゾン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：笠下 清二、以下 リエゾン）は、資本業務提携契約を締結いたしました。本提携を通じて、両社はコーポレートコミュニケーションや危機管理広報、IR分野の強化による企業価値向上を共同で推進します。
なお、本件に伴う今期業績への影響は軽微であると見込んでおりますが、中長期的には当社グループの企業価値向上に資するものと考えております。
株式会社プラップジャパン 代表取締役社長 鈴木 勇夫からのコメント
リエゾン代表の笠下氏とは、同氏がクライアント企業に在籍されていた当時からのご縁があり、これまでにも複数の案件で協業を重ねてまいりました。その中で、コーポレートコミュニケーションや危機管理広報、IRといった分野における高い専門性と、経営視点に立った課題解決力に強い信頼を寄せております。こうした協業を通じて、両社の強みや価値観の親和性の高さを実感しており、本提携により、企業価値向上に直結するコミュニケーション支援をより一層強化できると確信しております。
当社は現中期経営計画において「広報PR・マーケティング・経営」の3領域の強化を掲げており、本提携はその中でも経営領域のさらなる拡大に資する重要な取り組みと位置付けています。今後も、ステークホルダーコミュニケーション支援を一層深化させ、顧客企業の持続的な成長と企業価値向上に貢献してまいります。
リエゾン株式会社 代表取締役社長 笠下 清二からのコメント
昨今、企業における広報IR活動の重要性はステークホルダーに対する企業価値、ブランド価値向上だけでなく、クライシスマネジメントの観点からも非常に高まっています。今回のプラップジャパンとの提携により、広報IR分野において両社が保有するノウハウを最大限活用することで多くのシナジーが得られます。とりわけ、両社が得意とする危機管理広報およびコーポレートコミュニケーション分野においては、強みを発揮できると考えています。今後は、半世紀以上の歴史を持つ大手総合PR会社の一員として、クライアントが抱える様々な課題解決に微力ながら貢献してまいります。
プラップジャパンとは
株式会社プラップジャパンは、PR発想で企業や団体のコミュニケーション活動を包括的にサポートする、コミュニケーションコンサルティング・グループです。1970年に総合PR会社として創業して以来、多様な価値観の世の中において「あらゆる関係性を良好にする」というミッションを軸にビジネスの領域を広げてきました。日本・中国・東南アジアに拠点を持ち、コミュニケーション分野に専門性を持った複数のグループ会社と連携しながら、これまでの「当たり前」にとらわれず、社会の視野を広げるコミュニケーションで課題を解決しています。
＜会社概要＞
会社名：株式会社プラップジャパン
代表取締役社長：鈴木 勇夫
所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト8階
事業内容：コミュニケーションコンサルティング・サービス提供
プラップジャパン HP：https://www.prap.co.jp/
プラップグループ HP：https://www.prapgroup.com/
リエゾンとは
リエゾン株式会社は、コーポレートコミュニケーション活動を通じて、クライアントの企業価値向上を支援しています。
また新聞記者や事業会社での広報経験を生かして、企業の広報活動のサポートおよびコンサルティングを展開しています。企業広報や商品・サービス広報にとどまらず、危機管理広報、さらにはクライシス時のメディア対応サポートも手掛けています。
＜会社概要＞
会社名：リエゾン株式会社
代表取締役社長：笠下 清二
所在地：東京都港区北青山3-4-3
事業内容：広報コンサルティングサービス
HP：https://www.liaison-corp.com
本件に関するお問合わせ先
https://www.prap.co.jp/contact/etc/
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リエゾン株式会社HP
https://www.liaison-corp.com
プラップグループHP
https://www.prapgroup.com/