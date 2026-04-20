早稲田大学競走部･駅伝部門 ユニフォームスポンサーを新規募集

－大学三大駅伝を制覇し黄金時代を築く「共創パートナー」企業を公募－

早稲田大学競技スポーツセンター（東京都新宿区、所長：石井昌幸）は、競走部・駅伝部門のユニフォームにロゴなどを掲出することができるスポンサーを、以下のとおり募集いたします。

早稲田大学競走部（以下、競走部）は1914年の創部以来、数多くのオリンピアンを輩出するなど、早稲田スポーツの一員として44の体育各部と共に学生スポーツ界をリードし、日本の競技スポーツの発展とスポーツ文化の創造に貢献してきた歴史あるチームです。

今回ユニフォームスポンサーを新規募集する競走部・駅伝部門では、学生三大駅伝と呼ばれる「出雲全日本大学選抜駅伝競走」、「秩父宮賜杯 全日本大学駅伝対校選手権大会」、「東京箱根間往復大学駅伝競走」において「三冠」を果たすべく、新たな強化体制の構築を進めております。

学生駅伝三冠を目指す歩みにご共感いただき、その先にある社会的価値をともに創造するパートナーとして、競走部の挑戦を支えてくださる仲間としてご参画いただけましたら幸いです。



写真左から：小平敦之（駅伝主将）、工藤慎作

公募の目的：110年の歴史を背負う「臙脂の襷」を再び学生駅伝界の頂点へ。





花田勝彦 早稲田大学競走部駅伝監督

早稲田大学競走部駅伝監督を務めております花田勝彦です。

私たちは、企業とのパートナーシップにおいて単なる支援の枠を超え、学生駅伝日本一の座を共に勝ち取ることにとどまらず、その先の社会価値を共に創造する「共創パートナー」を広く募集したいと考えております。

駅伝シーズンの開幕を告げる「出雲駅伝」、真の大学日本一を決める「全日本大学駅伝」、そして正月、日本中の視線が注がれる「箱根駅伝」。箱根駅伝においてはテレビ視聴率約30％、沿道観衆数十万人という日本最大級のスポーツイベントです。早稲田大学の「臙脂の襷」がトップでゴールテープを切るその瞬間、卒業生のみならず、日本中の人々に与える感動と勇気は計り知れません。

私たちは、大学が掲げる「進取の精神」に基づき、学生の主体性を尊重し、最新のスポーツ科学を導入し、名実ともに「学生駅伝界の頂点」への返り咲きを目指しています。

しかしながら、到底、私たちだけで成し遂げることができません。未来を見据えたチャレンジを支えてくださる企業と思いを共にして、この目標を達成したいと考えております。

早稲田大学競走部・駅伝部門 ユニフォームスポンサー募集要項

１．募集内容：駅伝チームをサポートしてくださる企業（２社まで）

１）主なスポンサーメリット

大学三大駅伝に出場する部員が各大会で着用するユニフォーム（上衣および下衣）とアウターウェア（上衣のみ）に企業名、ブランド名もしくは商品名が入ったロゴを掲出いたします。

２）ユニフォーム等のロゴ掲出位置

①ユニフォーム（上下それぞれ２カ所）

上衣：３種（ランニングシャツ・半袖シャツ・長袖シャツ）

下衣：２種（ショートパンツ白・ハーフタイツ黒）

※ユニフォームについては上衣（3種）と下衣（2種）で必ず同じスポンサーロゴを表示（異なるロゴは不可）。

ロゴ掲出場所：上衣胸部分および下衣前面（上下同一ロゴ）×2カ所

②アウターウェア（上衣２カ所）※大会式典時など着用

上衣：１種 ※上下セットアップのうち、上衣のみが対象

ロゴ掲出場所：胸部分×2カ所

３）掲出・着用対象となる大会・イベント

①契約対象期間中に行われる大学三大駅伝

・出雲全日本大学選抜駅伝競走（10月開催）

・秩父宮賜杯 全日本大学駅伝対校選手権大会（11月開催）

・東京箱根間往復大学駅伝競走（1月開催）

➁上記駅伝の主催者が管理するテレビ・新聞・雑誌等のメディア取材時

練習内容や取材状況により着用ができない場合があります。

③広告撮影および契約期間中に行われる共同事業やイベント時

スポンサー企業の広告協力を前提とした撮影（年1回）のほか、ロゴ掲出ウェアを着用した上で大会結果報告を兼ねた企業訪問（年1回）も想定しております。それらにかかる費用についてはスポンサー企業のご負担となります。

４）掲載予定ロゴサイズ

サイズ：25～30㎠程度（高さ3cm程度を想定）

※デザインおよびサイズは、ユニフォーム・アウターウェア共通となります。

※ユニフォームデザインとのバランスも見て、ウェアメーカーとも協議した上で決定いたします。

５）費用負担

ユニフォーム・アウターウェアへのロゴ掲出に必要な費用（プリント、シール・ワッペンの製作費、接着費等）はスポンサー企業のご負担となります。ウェアメーカーとも協議の上で、最適な形で進めさせていただきます。

２．応募方法等

１）応募方法

次の書類を郵送またはe-mailによりご提出ください。

①スポンサーシップ契約申込書（様式1）

②スポンサーロゴのデザイン（様式自由）

◆上記のほか、以下の書類を提出いただく場合があります。

③法人登記事項証明書（履歴事項全部証明書）

④定款、寄付行為、規約またはこれらに類する書類

⑤会社・事業の概要が分かるもの（会社概要、企業案内パンフレット等）

⑥過去3年分の決算報告書

２）スポンサー料

原則として、年額（消費税等別）でご提案ください。

３）契約期間

原則として1年間。契約の開始時期および期間については相談させていただきます。

４）募集期間

2026年5月１９日まで。

※ただし、期間を延長する場合もあります。また募集枠に空きがあるときは、随時受け付けます。

５）提出先

早稲田大学競技スポーツセンター

住所：162-8644 東京都新宿区戸山1-24-1 ／ e-mail：sponsorship@list.waseda.jp

６）選考方法

提出いただいた書類をもとに、本学の選定委員会において提案内容について審査の上、優先交渉者を選定いたします。ただし、審査の結果、優先交渉権者を選定しない場合があります。優先交渉権者の決定には、応募から一定の期間を要しますのでご了承ください。

７）契約締結

優先交渉権者と協議の上、契約書を締結いただきます。優先交渉権者と契約条件について合意に至らなかった場合は、次点候補者と契約締結に向けた協議を行います。

８）申込書

以下よりダウンロードいただけます。

⇒スポンサーシップ契約申込書（様式1）

９）お問い合わせ先

早稲田大学競技スポーツセンター 担当：木綿・堀杉

Tel：03-5286-3757 e-mail：sponsorship@list.waseda.jp

早稲田大学 競走部について

創部：1914年

監督：大前祐介（人間科学部卒） 駅伝監督：花田勝彦（人間科学部卒）

主将：関口裕太（スポーツ科学部4年） 駅伝主将：小平敦之（政治経済学部4年）

部員：約130名

【過去のオリンピック出場者（中長距離種目に限る）】

三浦弥平（1920アントワープ・1924パリ／マラソン）、中村清（1936ベルリン／1500m）、鈴木重晴（1956メルボルン／800m）、船井照夫（1964東京／10000m）、瀬古利彦（1984ロス・1988ソウル／マラソン）、金井豊（1984ロス／10000m）、遠藤司（1988ソウル／10000m）、花田勝彦（1996アトランタ／10000m、2000シドニー／5000m・10000m）、渡辺康幸（1996アトランタ／10000m）、竹澤健介（2008北京／5000m・10000m）、佐藤敦之（2008北京／マラソン）、大迫傑（2016リオ／5000m・10000m、2020東京・2024パリ／マラソン）、太田智樹（2024パリ／10000m）