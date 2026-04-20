株式会社オフィス清家 BOOKS（所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー18階、代表：清家聖仁）は、空き家再生プロデューサー・國井知美による書籍『空き家再生 副業で稼ぐ方法 月10万円【2026年版】』を2026年4月17日に発売いたしました。 本書は、不動産経験ゼロの主婦が空き家再生に挑戦し、収益と生き方の両方を変えていった実体験をもとに、空き家問題の新たな可能性と、これからの時代に広がる新しい選択肢を提示する一冊です。

◾️増え続ける空き家、その裏にある“可能性”

全国で空き家の増加が社会問題となる中、その多くは活用されないまま放置されています。 一方で、それらを再生・活用することで、新たな価値を生み出す動きも広がり始めています。 空き家は単なる問題ではなく、“活かし方次第で新たな機会に変わる資源”として注目されています。

◾️“普通の主婦”が踏み出した一歩

著者・國井知美は、特別なスキルや不動産の知識を持たない一人の主婦でした。 電球すら替えられなかった彼女が空き家再生と出会い、小さな一歩を踏み出したことから、人生は大きく動き始めます。 ・最初の物件との出会い・思い通りにいかない現実・少しずつ形になっていく手応え 本書では、その過程がリアルな体験として描かれています。

◾️広がり始めている“新しい選択肢”

空き家再生は、一部の専門家だけのものではなく、少しずつ身近な取り組みとして広がり始めています。 本書では ✔ 初めての人でも理解できる考え方 ✔ 小さく始めるための視点 ✔ 実体験に基づく具体的なプロセス が整理されており、これからの時代における一つの選択肢として提示されています。

◾️人生の選択肢を広げる一冊

本書が伝えているのは、単なるノウハウではありません。行動することで、・見える景色が変わる・関わる人が変わる・人生の選択肢が広がる。 その変化のプロセスこそが、多くの読者にとっての価値となります。

◾️書籍購入はこちら

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX32NPNK

◾️なぜこの一冊が世に出たのか

本書を手がけた株式会社オフィス清家 BOOKSは、「眠っている才能を世に出す」という理念のもと、人物のストーリーと社会性を掛け合わせた出版を行っています。 特徴的なのは ・単なる情報ではなく“人の物語”を重視する編集方針 ・社会性や時代性を踏まえた企画設計 ・出版と同時に認知拡大まで見据えたプロデュース 実際に、書籍出版をきっかけに知名度を高め、ビジネスのステージを引き上げるケースも少なくありません。 “本を出すこと”そのものではなく、“その後の展開までを設計する”という点において、同社の出版は大きな特徴を持っています。

◾️出版という選択がもたらすもの

今回の國井知美の事例は、特別な人だけのものではありません。 何かを始めるか迷っている人にとって、「行動が現実を変える」 その一つの形を示しています。 本書は、これからの時代において新たな可能性に気づくきっかけとなる一冊です。

◾️編集部コメント

株式会社オフィス清家 BOOKS 編集部「本書は、“特別な人の成功例”ではなく、“どこにでもいる一人の主婦が現実を変えていく過程”がそのまま詰まっている点に価値があると感じました。 空き家という社会課題に対して、“どう活かすか”という視点は、これから確実に広がっていく流れの一つです。 また本書は、単なるノウハウではなく、行動によって人生の選択肢が変わっていくプロセスそのものが描かれています。本書が、これから何かに挑戦したいと考えている方にとって、一歩踏み出すきっかけになる一冊になればと考えています。」

◾️書籍情報

書名：空き家再生 副業で稼ぐ方法 月10万円【2026年版】 著者：國井知美 発売日：2026年4月17日 発行：株式会社オフィス清家 BOOKS 販売：Amazonほか主要オンライン書店