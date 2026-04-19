新時代の女子校から元受刑者ばかりの建設会社まで…『気になりすぎて、滞在中。』を放送！

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テレ東では、4月25日（土）昼12時15分から、特別番組『気になりすぎて、滞在中。』を放送します。この番組は、巷で話題の“気になりすぎる人や現場”にリポーターが長期滞在し、その現場のリアルを観測する、全く新しい社会派（!?）ドキュメント調査バラエティーです。

本番組の最大の見どころは、「光と影」あるいは「最先端と泥臭さ」と、全く毛色の異なるテーマで描く幅広い取材内容です。10万人以上のフォロワーを抱えるインフルエンサーも通う最先端の女子校から、パンダを15年間撮影し続ける伝説のパンダ愛好家に、前科を持つ元受刑者たちの社会復帰を支える建設会社など、温度差の激しいVTRが交錯し、令和という時代が抱える多様な価値観と、そこに通底する人の本質に迫っていきます。

番組のMCを務めるのは、アンタッチャブルと優香。MCという立場では初共演というこの3人がバラエティー番組ならではの笑い溢れる掛け合いを見せる一方で、社会の深部に切り込む重いテーマのVTRには思わず言葉を失い、「同じ番組なの？」と、深く考え込む場面も。MC陣が、明暗が交錯するVTR群に対して見せるリアルな感情の揺れ動きも本番組の大きな魅力です。

≪番組内容≫

(C)テレビ東京■15年通い続ける「伝説のパンダ愛好家」のパンダ愛と哀愁

上野動物園に15年間通い、パンダを撮影し続ける伝説のパンダ愛好家・高氏（たかうじ）さんに、お笑い芸人・ノッチ（デンジャラス）が滞在密着。パンダの写真を1日5000枚も撮り続け、自宅には2000万枚以上のデータを保管するその情熱の源とは何なのか。そして、愛するパンダが中国へ返還される運命の日にも密着し、15年間の集大成となる“最後の1枚”に迫ります。

(C)テレビ東京■45歳の演歌歌手が「令和のインフルエンサー女子校」に潜入

3年前に渋谷に新設された最先端のサポート校「渋谷女子インターナショナルスクール」。第一線で活躍するプロの講師から、AIの活用法やSNSでバズる動画の制作、さらには英会話にメイク術などを学ぶという、既存の教育概念を覆すスクール。ここに生徒として滞在密着するのは、演歌歌手・川野夏美。このスクールに通う、米澤りあ、佐藤芹菜といった大人気インフルエンサーたちに混ざり、親子ほどの年の差を感じながらも、規格外の卒業式や涙のサプライズまで、新時代の青春の形を追います。

(C)テレビ東京■街で見かける「謎の大行列」の先に何がある？

日常の風景に突如現れる大行列…その先に何があるのかを徹底調査。新宿・歌舞伎町のとある雑居ビルでは外国人観光客たちの行列が。はたして彼らの目当ては何なのか…外国人観光客たちが熱狂する真相を、オーストラリア生まれドバイ育ちのタレント・ケイナが滞在密着します。一方、東京・日本橋のオフィス街では、550人超えの大行列が。聞けば、集まった人々は2026年で一番の開運日に合わせて“銭洗い”に来ているという。番組では、銭洗いに訪れる人々が一体どの位の金額を洗っているのかに滞在密着。この行列が出来ていた「小網神社」や、鎌倉屈指の開運スポットとして名高い「銭洗弁財天宇賀福神社」で、俳優・白鳥紗良、吉本興業一デカい芸人・肉限界（エナジー生活）、シンガーソングライター・寿理の三人が、三者三様の取材で“銭洗い”に訪れる人々のリアルに迫ります。

(C)テレビ東京■本気で更生させる…「元受刑者ばかりを雇う愛されオカン」

番組では、重い過去を背負う人々が集う職場にも密着。従業員のほとんどが「薬物」や「傷害」などで前科・前歴を持つという、女性社長が営む建設会社。なぜ元受刑者たちを受け入れ、寝食を共にして更生へと導いているのか…芸人・りょうちゃん（素晴らしき人生）がその姿に滞在密着。実際の仕事風景だけでなく、出所当日に元暴力団の男性を新たに会社に迎え入れる場面にも密着し、時に厳しく、時に「第二の母」として深い愛情を注ぐ彼女の覚悟と、社会復帰を目指し葛藤する元受刑者たちのリアルに迫ります。

≪リポーター≫

(C)テレビ東京

上段左から・・・川野夏美、ノッチ(デンジャラス)、りょうちゃん(素晴らしき人生)

下段左から・・・ケイナ、白鳥紗良、肉限界(エナジー生活)、寿理

≪アンタッチャブル＆優香 収録後コメント≫

優香：楽しかったですね、本当に。ジェットコースターみたいで。私はパンダ（が印象的）かな、やっぱり。ノッチさんのあの感動の顔が…まさかのノッチさんにウルウルさせられるとは（笑）。

アンタッチャブル柴田：そんなに気になってなかったんですけど、気にさせられちゃったっていう箇所も結構ありました。こんなところにはこんなものがあったんだっていうのもありましたし、改めて「あ、そういう人たちが来るんだな」っていうところもありましたし。非常に面白かったです。

アンタッチャブル山崎：振り幅の広さがね…（笑）。涙があったのはノッチさんとりょうちゃんかな？リポーターの皆さんも個性的なメンバーが多くて楽しかったです。見どころがありすぎますね（笑）。

≪概要≫

(C)テレビ東京

【タイトル】

気になりすぎて、滞在中。

【放送日時】

4月25日（土）昼12時15分～14時15分

【放送局】

テレビ東京

【配信】

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※見逃し配信は、4月27日（月）夜9時から順次配信開始（変更の場合あり）

【MC】

アンタッチャブル、優香

【リポーター】

ノッチ（デンジャラス）、川野夏美、ケイナ、白鳥紗良、肉限界（エナジー生活）、寿理、りょうちゃん（素晴らしき人生） ※順不同