ガイドの数だけ、発見がある。アニマルエデュテイナーが“今”を紡ぐ、新ツアー「LIVE！サファリ」GWデビュー！

株式会社アワーズ

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）は、サファリワールドを巡るケニア号の新たな体験として、アニマルエデュテイナー（ガイドスタッフ）が車両に同乗し、動物たちのリアルタイムな姿を実況・解説する新ツアー「LIVE！サファリ」を、今年のゴールデンウィーク２０２６年４月２９日（水）より運行開始いたします。

広大なサファリワールドをゆったりと巡り、草食動物から肉食動物まで多彩な動物たちのありのままの姿を観察できることで人気の「ケニア号」。今回、そのサファリ体験をより深く、さらに没入できるものへと進化させた新感覚のツアーが誕生します。動物たちは常に動き回り、その日、その時間によって全く異なる表情を見せてくれます。「LIVE！サファリ」では、全車両にアニマルエデュテイナーが乗り込み、今まさに目の前で起こっている動物たちのリアルな行動やドラマを実況解説いたします。妊娠中の動物、群れの個体同士の関係性、ただ歩いているだけに見える行動の意味など、日々動物たちを観察しているスタッフだからこそお伝えできる、その瞬間の「生きた解説」をお届けします。録音ガイドでは味わえない、二度と同じシーンのない一期一会のサファリの世界へご案内いたします。

「LIVE！サファリ」について

■本ツアーのポイント

- 完全リアルタイムの実況解説。今目の前で起きているドラマに合わせた生解説で「なぜ？」がその場で解ける- アニマルエデュテイナーと驚きを共有する「一期一会」のサファリ。動物の行動や解説など、得られる体験が乗るたびにが変わる

■ツアー概要

運行日 ：２０２６年４月２９日（水）～５月３１日（日）※休園日を除く

料 金 ：１列３，０００円（１列：５人掛けシート）

※５名参加の場合、お一人様当たり６００円となります。

便 数 ：４月２９日（水）～５月１日（金） ５便／日

５月 ２日（土）～５月５日（火） ８便／日

※各出発時刻は予約サイトTerravieをご確認ください。

５月６日（水）以降の運行情報については決まり次第お知らせします。

予約方法：Terravie(https://terravie-app.com/find/tickets/result?park_ids=03fa2f6b-b1f2-9687-d647-3cbaa7aa157f&modal=ticket) ４月１８日（土）正午より販売いたします。

乗車特典：どうぶつ “発見”カード（トレーディングカード）５枚セットを利用人数分お渡し（最大５パック）

同期間中は従来の録音音声による「通常ケニア号（無料）」も並行して運行いたします。

なお、立体音響を用いた音声ガイドツアー「ディスカバリーケニア号」は、４月２８日（火）の運行をもって終了し、今後は生解説の「LIVE！サファリ」へと進化いたします。