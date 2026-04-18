【最大級】推し活で話題のMy fave「マイドールワッペン」名古屋パルコに4/24登場

株式会社CREA WORKS

トレンドの最先端・東京の新大久保で圧倒的な人気を誇る『My fave（マイフェイブ）』が、2026年4月24日（金）から8月16日（日）までの期間限定で、名古屋PARCO（西館B1F）にオープンいたします。

前回のPOPUPでの大反響を受け、今回は「マイドールワッペン」制作体験ショップとして国内最大規模のスケールで展開。5,000種類を超える膨大なパーツラインナップに加え、全国の店舗に先駆けて新商品「ワッペンステッカー」の先行販売も実施いたします。自分だけのイメージを形にする没入型のカスタマイズ体験を、名古屋PARCOから皆様にお届けします。

マイドールワッペンとは、「自分だけの“好き”を形に」をコンセプトにした、体験型カスタムワッペンサービスです。ベースとなるドールにお好みの髪型やお洋服、小物を組み合わせることで、世界にひとつだけのオリジナルドールをその場で完成させることができます。

パーツを手に取り、完成を想像しながら作り上げる体験そのものが、新しい推し活のカタチとして支持されています。

マイドールワッペンサービスの詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000100460.html)よりご覧いただけます。

■ ここがポイント！『My fave』名古屋PARCO店

1. 国内最大級の広さと豊富なラインナップ

国内最大級の広さを誇る店内には、5,000種類以上のカスタムパーツを完備。顔、髪型、洋服、小物の組み合わせは無限大です。さらに、無料で貸し出しているペンを使えば、髪色や衣装の細かなニュアンスまで徹底的に再現可能です。

2. 【全国最速】新商品「ワッペンステッカー」先行発売

他店舗に先駆け、名古屋PARCOにて待望の新商品「ワッペンステッカー」を先行販売いたします。

これまでのワッペンとは異なり、スマホケースやノート、PCなど、あらゆる持ち物をその場で自由にカスタマイズ可能。お気に入りのアイテムを自分だけの“推し仕様”にアップデートできる、自由度の高い新ラインナップをいち早くご体験いただけます。

3. スタッフによる丁寧なアイロン仕上げで、その場で完成！

店内にはキーホルダー、ポーチ、バッグなどのベースアイテムを豊富にラインナップ。選んだパーツは、その場でスタッフが丁寧にアイロン掛けをして仕上げるため、初めての方でも安心。こだわって作った“ウチの子”を、その日のうちに持ち帰ることができます。ライブ前の準備にもおすすめです！

■ オープン記念キャンペーン実施！

名古屋PARCO店のオープンを記念し、お得なスペシャルキャンペーンを開催いたします。推しカラーで複数作りたい方や、お友達とシェア購入したい方にぴったりのチャンスです。

【キャンペーン内容】 期間中、2,500円以上(税込)のお買い上げでお会計より5%OFF！

【応募方法】

Instagram（ @myfavecafe(https://www.instagram.com/myfavecafe/) ）をフォロー＆対象投稿にコメントすると、その場で使えるクーポンをプレゼント！



【利用条件】

2,500円以上(税込)のお買い上げでお会計より5%OFF（※一部対象外商品あり）

名古屋PARCO店でのみ利用可能

利用期限：2026年5月31日まで

■ ポップアップ情報

オープン期間： 2026年4月24日（金）～8月16日（日）

店名： My fave（マイフェイブ）名古屋PARCO店

住所： 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋PARCO 西館B1F

営業時間： 10:00～20:00（最終入店18:30）※館の営業時間に準ずる

来店方法： ご予約不要 ※混雑時は入場制限の可能性あり

■ 各地POPUP情報

大阪 POPUP（2027年1月末まで予定）

場所：あべのHoop 4階

仙台 POPUP（2026年5月末まで予定）

場所：イービーンズ 3階 エスカレーター前特設会場

広島 SHOP in POPUP（2026年6月21日まで）

場所：広島PARCO 本館9階 PNCA店内

権利表記について

「マイドールワッペン」は、株式会社クレアワークスの独自のアイデアと技術によって生まれた製品です。

・「マイドールワッペン」は株式会社クレアワークスの特許権・商標権となります。

・「マイドールワッペン」は特許第７７４７９３１号によって保護されています。

店舗情報

- My fave（マイフェイブ）新大久保店URL ： https://myfave-wappen.jp/Instagram：https://www.instagram.com/myfave.jp/住所 ：東京都新宿区新大久保1-7-18 レインボービル1F定休日 ：固定定休日なしアクセス：新大久保駅より徒歩7分 東新宿駅B3出口より徒歩4分事前予約：不要（混雑時整理券あり）

- My fave Cafe（マイフェイブ カフェ) 新大久保店Instagram： https://www.instagram.com/myfavecafe/住所 ：〒169-0072 東京都新宿区大久保2-18-10 新宿スカイプラザ 208定休日 ：固定定休日なしアクセス：JR新大久保駅より徒歩7分事前予約：不要（混雑時整理券あり）

- My fave（マイフェイブ）原宿竹下通り店Instagram： https://www.instagram.com/myfave.harajuku/住所 ： 〒150-0001東京都渋谷区神宮前１丁目７－５定休日 ： 固定定休日なしアクセス ： 明治神宮前駅5口より徒歩5分事前予約 ： 不要（混雑時入場制限あり）

運営会社

株式会社クレアワークス

代表取締役：国松 久益

所在地：東京都墨田区向島4-18-9

WEB：https://creaworks.jp/