【広島／世羅】ふじのライトアップ「ふじとルピナスまつり」園内をライトアップします　4月29日から5月5日まで《せらふじ園》

株式会社 世羅高原農場柔らかな色彩のふじとルピナスが咲き広がる花園

せらふじ園では2026年4月25日（土）から「ふじとルピナスまつり」を開園します。30,000平方メートル の花園に約1,000本のふじと「昇り藤」の別名をもつルピナス13,000株が咲き広がります。期間限定で園内をライトアップします。昼間の柔らかな印象から一転、夜に映える艶やかなふじとルピナスの花園をお楽しみください。

ライトアップ概要

【期間】2026年4月29日（水祝）～5月5日（火祝）

【時間】18:00～20:30（最終入園20：00)

【入園料】大人1,200円／小人（4歳～小学生）600円

【会場】せらふじ園（広島県世羅郡世羅町安田478-82）

2025年のライトアップの様子2025年のライトアップの様子2025年のライトアップの様子2025年のライトアップの様子

開花状況は公式サイトやインスタグラムに掲載しています。おでかけのご参考にご覧いただき、お越しください。

ふじとルピナスまつり公式サイト(https://sera.ne.jp/sf/)

せらふじ園インスタグラム(https://www.instagram.com/serafujipark/)

ふじとルピナスまつり

「ふじとルピナスまつり」2025年の様子イベント概要

【期間】2026年4月25日（土）～5月31日（日）

【開園時間】9:00～17:00（最終入園16:30)

【休園日】期間中なし

【入園料】大人700～1,200円／小人（4歳～小学生）300～600円 ※開花状況により変動します。

【会場】せらふじ園（広島県世羅郡世羅町安田478-82）