【広島／世羅】ふじのライトアップ「ふじとルピナスまつり」園内をライトアップします 4月29日から5月5日まで《せらふじ園》
株式会社 世羅高原農場
柔らかな色彩のふじとルピナスが咲き広がる花園
ライトアップ概要
【入園料】大人1,200円／小人（4歳～小学生）600円
2025年のライトアップの様子
2025年のライトアップの様子
2025年のライトアップの様子
2025年のライトアップの様子
「ふじとルピナスまつり」2025年の様子
イベント概要
【休園日】期間中なし
柔らかな色彩のふじとルピナスが咲き広がる花園
せらふじ園では2026年4月25日（土）から「ふじとルピナスまつり」を開園します。30,000平方メートル の花園に約1,000本のふじと「昇り藤」の別名をもつルピナス13,000株が咲き広がります。期間限定で園内をライトアップします。昼間の柔らかな印象から一転、夜に映える艶やかなふじとルピナスの花園をお楽しみください。
ライトアップ概要
【期間】2026年4月29日（水祝）～5月5日（火祝）
【時間】18:00～20:30（最終入園20：00)
【入園料】大人1,200円／小人（4歳～小学生）600円
【会場】せらふじ園（広島県世羅郡世羅町安田478-82）
2025年のライトアップの様子
2025年のライトアップの様子
2025年のライトアップの様子
2025年のライトアップの様子
開花状況は公式サイトやインスタグラムに掲載しています。おでかけのご参考にご覧いただき、お越しください。
ふじとルピナスまつり公式サイト(https://sera.ne.jp/sf/)
せらふじ園インスタグラム(https://www.instagram.com/serafujipark/)
ふじとルピナスまつり
「ふじとルピナスまつり」2025年の様子
イベント概要
【期間】2026年4月25日（土）～5月31日（日）
【開園時間】9:00～17:00（最終入園16:30)
【休園日】期間中なし
【入園料】大人700～1,200円／小人（4歳～小学生）300～600円 ※開花状況により変動します。
【会場】せらふじ園（広島県世羅郡世羅町安田478-82）