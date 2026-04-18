「AI×アミューズメント」で地域のウェルビーイングを実現！千葉県内初出店！FIT-EASY アクロスプラザ北柏店 プレオープンしました！

フィットイージー株式会社 全国にアミューズメントフィットネスクラブを展開する、フィットイージー株式会社 (本社：岐阜市、以下：当社)は、FIT-EASY アクロスプラザ北柏店（千葉県柏市根戸1854番地11 北柏26街区2 B棟）を2026年4月18日（土）にプレオープンいたしました。

当社は「アミューズメントフィットネスクラブとAIヘルスケアオートメーションの確立により、地域のウェルビーイングを実現すること」を目指しています。

FIT-EASY アクロスプラザ北柏店では、最新のマシンやサウナに加え、AIを活用した「FIT-EASYアプリ」を提供し、皆様の生活の一部として「心身ともに健やかな状態（ウェルビーイング）」をサポートいたします。

プレオープン期間（営業時間：10:00～21:00）の4月27日（月）までは、予約なしで店内のマシンやアミューズメントサービスを見学することができます。

※グランドオープン：2026年4月28日（火）

※シャワーについては、プレオープン期間中はご利用いただけません。

FIT-EASY アクロスプラザ北柏店は、トレーニングマシンはもちろん、シミュレーションゴルフやサウナ、骨盤底筋トレーニングマシン（女性専用）、ビートスリマー（女性専用）、H2ルーム、コワーキングスペースなど、月会費のみでご利用いただけるサービスも提供する新しい形のフィットネスクラブです。

オープニングキャンペーンとして、早期にご入会いただくと、入会金、事務手数料、月会費などが無料になります。また、4月27日（月）までに入会された方は、「永久割」となり、月会費が永久に550円(税込)割引となります。

FIT-EASYでは入会から 31日経過で全国の FIT-EASY店舗をどこでも利用できるため、通勤途中や出張・ 旅行先でも気軽にご利用ください。

■春のFIT-EASY FESTIVAL 実施中

「FIT-EASYアプリと、新しい自分に出会う春。」をキャンペーンテーマに「春のFIT-EASY FESTIVAL」を実施しております。

◆春のFIT-EASY FESTIVAL キャンペーン期間

キャンペーン期間：2026年4月1日（水）～5月31日（日）

対象者：既存会員様、2026年5月31日までに入会された新規会員様

対象店舗：2026年5月31日までにグランドオープンした店舗

FIT-EASYアプリのダウンロードなど、一定の条件を満たした会員様を対象に、「Amazonギフトカード」や「Apple Watch SE3」、さらに2026年5月発売予定の「フィットイージーオリジナル ホエイプロテイン」「フィットイージーオリジナル デニムトートバッグ」などが当たる豪華キャンペーンを実施しております。（※画像はイメージです）

Amazonギフトカード（５万円分）Apple Watch SE3

Wチャンスで当たる！

F.E オリジナルホエイプロテイン（※味はお選びいただけません）F.E オリジナルデニムトートバッグ

また、キャンペーン期間中にご入会いただいた方を対象に、ギフトカードをプレゼントする「紹介キャンペーン」「ペア入会キャンペーン」も同時開催しております。

◆春のFIT-EASY FESTIVAL キャンペーン詳細

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000825.000099487.html

◆「AIヘルスケアオートメーション」が実現する、次世代の健康管理

当社は、単なる運動の場の提供にとどまらず、AIテクノロジーで個々の健康を最適化する「AIヘルスケアオートメーション」の確立を推進しています。健康に不可欠な「運動・食事・睡眠」について、会員様一人ひとりのライフスタイルに合わせた形でサポートします。

- データに基づいた自動パーソナライズ：独自の「F.Eアプリ」が日々の運動・食事・睡眠データをAIで分析し、最適なトレーニングプランやカロリー計算などを提示します。- 「FIT-EASYにいない時間」も輝くサポート：アプリを通じて、店舗にいない時間でも「自分で身体を整える力」を身につけることができ、真のウェルビーイング（心身の充実）を日常化させます。

FIT-EASYアプリは下記よりダウンロードいただけます。

▼App Store：https://apps.apple.com/jp/app/fit-easy/id6745802977

▼Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fiteasy.healthcare_automation_mobile&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fiteasy.healthcare_automation_mobile&hl=ja)

◆「AIヘルスケアオートメーション×プロの指導」で“最短ルート”の自分磨き

FIT-EASY アクロスプラザ北柏店では、当社が推進する最新の「パーソナルトレーニング」を提供いたします。

最大の特徴は、独自の「FIT-EASYアプリ」による健康に必要不可欠な運動・食事・睡眠におけるAI管理と、経験豊富なトレーナーによる対面指導の融合です。

- 成果までのスピードと精度を最大化：AIが日々の活動を緻密にデータ分析し、会員様一人ひとりに最適なトレーニングなどを提案。当社のトレーナーがトレーニング方法や姿勢などをしっかりレクチャーすることで、成果までのスピードを一段と高めます。- パーソナライズされた体験：「なりたい自分」への最短ルートを、最新テクノロジーと人の手の温もりでバックアップします。

当社は、AIヘルスケアオートメーションによる精密なデータ管理と、トレーナーの知見を活かしたパーソナルトレーニングの融合により、誰もが最短ルートで「なりたい自分」を実現できる環境を整えます。

FIT-EASYでの運動に留まらず、日常生活のすべてを輝かせる力を提供することで、地域の皆様の心身を豊かにし、持続可能なウェルビーイングの実現に貢献してまいります。

◆FIT-EASYアクロスプラザ北柏店 概要

住所：千葉県柏市根戸1854番地11 北柏26街区2 B棟

開業日：2026年4月28日（火）

（4月18日（土）～4月27日（月）はプレオープン期間）

※プレオープン期間中は予約なしで施設を無料でお使いいただけます

定休日：なし（年中無休、24時間利用可能） ※プレオープン期間中は10:00～21:00

利用料金：月会費: 7,678円（税込）

※初期費用：顔認証ID発行料3,300円（税込）事務手数料2,200円（税込）

店舗詳細ページ：https://lp.fiteasy.jp/lp-chiba-acrossplazakitakashiwa/

店舗SNS：https://www.instagram.com/fiteasy_acrossplazakitakashiwa/

◆FIT-EASY アクロスプラザ北柏店 プレオープンキャンペーン

期間：4月18日（土）～4月27日（月）までの10:00～21:00

※予約なしで店内の設備やサービスを無料でお試しいただけます（一部設備をのぞく）

オープニングキャンペーンとして、早期に入会いただくと、以下の料金が無料となります。

入会金：3,300円 事務手数料：2,200円

月会費：4月分会費（日割）、5月分会費、6月分会費

水素水サーバー：2ヶ月分

※4月27日までのご入会で「永久割」として月会費が永久に550円(税込)割引となります

◆フィットイージー株式会社 概要

社名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事業内容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資本金：1,357,449,180円

従業員数：238名 2025年10月31日現在

店舗数：266店舗 2026年4月18日現在

URL：https://fiteasy.jp/ （サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）

※「FIT-EASY」のすべての店舗において、一般社団法人日本フィットネス産業協会(FIA)の「FIA 加盟企業施設認証制度」の認証を取得しております。