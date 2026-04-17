大好評につき第二弾！TIGET主催お笑いライブ「#チゲコメ vol.2」開催決定

株式会社grabss

イベントプラットフォーム「TIGET」主催のお笑いライブ『#チゲコメ vol.2』が2026年6月19日(金)に日本橋公会堂にて開催されます。チケットは2026年4月17日(金)19:00より、TIGETにてチケット販売開始です。

◼️「#チゲコメ vol.2」

TIGET主催のお笑いライブ「#チゲコメ」、待望の第二弾！前回公演は大盛況のうちに幕を閉じました。

そして今回、「#チゲコメ」が、さらにパワーアップして帰ってきます！

メディア、SNS、賞レース、ライブなどあらゆるお笑いシーンで注目を集める話題の芸人たちが集結し、ネタはもちろん、この日限りのオリジナルコーナーにも挑戦。

さらに、第2弾出演者も近日発表予定。

ここでしか味わえない、TIGET発のお笑い体験をぜひ会場でお楽しみください！

公式HP：https://event.tiget.net/tigecome

公式Xアカウント：https://x.com/tiget_owarai

◼️イベント概要

●開催概要

開催日：2026年6月19日(金)

会場：日本橋公会堂

時間：開場 18:00/開演 18:30

●会場アクセス

日本橋公会堂

東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目31番1号 日本橋区民センター内

●チケット情報

▼【先着】1階前方3列確定

料金：6,000円

販売期間：2026年4月17日(金) 19:00～5月31日(日)23:59

▼【先着】1階4～7列目確定

料金：5,000円

販売期間：2026年4月17日(金) 19:15～5月31日(日)23:59

▼【先着】一般席

料金：4,000円

販売期間：2026年4月17日(金) 19:30～5月31日(日)23:59

チケット販売ページ：https://tiget.net/events/481911

●出演者 (五十音順)

青色１号

足腰げんき教室

カナメストーン

転転飯店

ぱーてぃーちゃん

ぺこぱ

街裏ぴんく

and more...！

■TIGET (チゲット)

TIGETは、大手芸能プロダクション、プロモーター、制作会社、会場・施設からインディーズまで20,000組を超える主催者と50万件以上のイベントに導入されるイベントプラットフォームです。電子チケット発券に加えて、ファンマーケティング機能、顔認証チケット機能、定価リセール機能など豊富な機能を利用できるチケット販売、イベントに最適化されたマーチャンダイズ販売、世界に発信できるライブ配信といった各種サービスをご利用いただけます。ファンが増える次世代プレイガイドとしてイベント業界のDXと収益拡大に貢献しています。



サービス紹介資料：https://bit.ly/3ZQx9SU



【サービス概要】

名称 ： TIGET (チゲット)

開始日 ： 2013年11月10日

URL ： https://tiget.net

■株式会社grabss（グラブス）

所在地 ： 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー 15階

代表者 ： 代表取締役会長兼社長CEO 下平 誠一郎

設立 ： 2012年10月1日

URL ： https://www.grabss.co.jp