大好評につき第二弾！TIGET主催お笑いライブ「#チゲコメ vol.2」開催決定
イベントプラットフォーム「TIGET」主催のお笑いライブ『#チゲコメ vol.2』が2026年6月19日(金)に日本橋公会堂にて開催されます。チケットは2026年4月17日(金)19:00より、TIGETにてチケット販売開始です。
◼️「#チゲコメ vol.2」
TIGET主催のお笑いライブ「#チゲコメ」、待望の第二弾！前回公演は大盛況のうちに幕を閉じました。
そして今回、「#チゲコメ」が、さらにパワーアップして帰ってきます！
メディア、SNS、賞レース、ライブなどあらゆるお笑いシーンで注目を集める話題の芸人たちが集結し、ネタはもちろん、この日限りのオリジナルコーナーにも挑戦。
さらに、第2弾出演者も近日発表予定。
ここでしか味わえない、TIGET発のお笑い体験をぜひ会場でお楽しみください！
公式HP：https://event.tiget.net/tigecome
公式Xアカウント：https://x.com/tiget_owarai
◼️イベント概要●開催概要
開催日：2026年6月19日(金)
会場：日本橋公会堂
時間：開場 18:00/開演 18:30
●会場アクセス
日本橋公会堂
東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目31番1号 日本橋区民センター内
●チケット情報
▼【先着】1階前方3列確定
料金：6,000円
販売期間：2026年4月17日(金) 19:00～5月31日(日)23:59
▼【先着】1階4～7列目確定
料金：5,000円
販売期間：2026年4月17日(金) 19:15～5月31日(日)23:59
▼【先着】一般席
料金：4,000円
販売期間：2026年4月17日(金) 19:30～5月31日(日)23:59
チケット販売ページ：https://tiget.net/events/481911
●出演者 (五十音順)
青色１号
足腰げんき教室
カナメストーン
転転飯店
ぱーてぃーちゃん
ぺこぱ
街裏ぴんく
and more...！
■TIGET (チゲット)
TIGETは、大手芸能プロダクション、プロモーター、制作会社、会場・施設からインディーズまで20,000組を超える主催者と50万件以上のイベントに導入されるイベントプラットフォームです。電子チケット発券に加えて、ファンマーケティング機能、顔認証チケット機能、定価リセール機能など豊富な機能を利用できるチケット販売、イベントに最適化されたマーチャンダイズ販売、世界に発信できるライブ配信といった各種サービスをご利用いただけます。ファンが増える次世代プレイガイドとしてイベント業界のDXと収益拡大に貢献しています。
サービス紹介資料：https://bit.ly/3ZQx9SU
【サービス概要】
名称 ： TIGET (チゲット)
開始日 ： 2013年11月10日
URL ： https://tiget.net
■株式会社grabss（グラブス）
所在地 ： 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー 15階
代表者 ： 代表取締役会長兼社長CEO 下平 誠一郎
設立 ： 2012年10月1日
URL ： https://www.grabss.co.jp