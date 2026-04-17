電話代行サービス株式会社【導入実績10,000社突破】電話代行サービスで“電話に出られない”を解決｜応答率98％超で企業の機会損失を防止

東京・大阪を拠点に、電話対応のBPOサービスを全国展開している電話代行サービス株式会社（大阪市淀川区、代表取締役：玉川正義）は、企業にかかってくる電話を専門オペレーターが代わりに受電し、用件のヒアリングや一次対応、担当者への取次ぎまでを行う「電話代行サービス」を提供しています。

この度、当社の累計導入社数が10,000社を突破したことをお知らせいたします。

近年は、「電話に出られない」「業務中に電話対応で手が止まる」といった課題を抱える企業が増加しており、当社サービスの導入も継続的に拡大しています。

※引用・紹介に関する注意点

本記事内容を引用・紹介いただく場合は必ず、「電話代行サービス」の名称記載および以下のコーポレートサイトの記事URLをリンク元にするようお願いいたします。PR TIMESのリンクの引用設置は許諾しておりません。

調査本ページURL：https://denwadaikou.jp/news/20260417/

市場背景：電話対応の外注ニーズは拡大

人手不足や働き方の多様化が進む中で、企業における電話対応業務は大きな負担となっています。こうした背景から、電話対応を外部に委託するBPOサービスの活用が広がっており、特に中小企業や専門職において導入ニーズが高まっています。

当社においても、問い合わせ件数・契約件数ともに継続的に増加しており、電話対応の外部委託ニーズの高まりが顕著に表れています。

問い合わせ・契約件数の推移2022～2025年 問い合わせ・契約件数の推移

当社への問い合わせ件数・契約件数はいずれも年々増加しており、2022年と比較すると問い合わせ件数は増加しています。特に直近では増加傾向が加速しており、電話対応の外部委託ニーズの高まりが顕著に表れています。

10,000社に選ばれた理由

1. 応答率98％以上で機会損失を防止

受電応答率98％以上を維持し、新規問い合わせや重要な連絡を確実に受け止める体制を構築しています。電話に出られないことによる機会損失を防ぎ、安定した顧客対応を実現します。

2. 24時間365日対応で“出られない時間”をなくす

夜間・休日・早朝を含めた24時間365日の対応により、これまで対応できなかった時間帯の問い合わせにも対応可能です。取りこぼしていた案件の獲得にもつながっています。

3. 人による丁寧な応対品質

オペレーターの約46％が勤続4年以上のベテランで構成されており、独自の研修制度を通じて応対品質の維持・向上に取り組んでいます。単なる電話受付にとどまらず、状況に応じた柔軟な対応を行います。



4. 他社との差別化

自社運営による安定した体制と、長期在籍オペレーターによる応対品質の高さが特徴です。品質と継続性の両立により、多様な業種から支持を得ています。

業種別 契約企業数（2026年3月時点）

業種別 契約企業数（2026年3月時点）

1位：士業（弁護士・税理士など） 18.12％

2位：不動産・ビル管理会社 14.11％

3位：建築・リフォーム会社 9.21％

4位：施工・設備・メンテナンス会社 9.17％

5位：小売・卸売・商社 8.95％

電話対応の質が信頼や売上に直結する業種を中心に導入が進んでいます。

導入企業様の声

【水道設備修理業】

「電話に出られない時間がなくなり、取りこぼしが大幅に減少しました」

【社会保険労務士事務所】

「顧問先からの信頼が向上し、安心して業務に集中できています」

【家事代行会社】

「夜間や休日の受付が可能になり、新規依頼が増加しました」

【旅行代理店】

「受付業務を外注化したことで、社内の生産性が向上しました」

代表コメント

電話代行サービス株式会社

代表取締役 玉川 正義

「電話は今もなお、企業と顧客をつなぐ重要な接点です。近年は生成AIによる自動応答の活用も進んでいますが、当社では、『人と人をつなぐ信頼を、プロのオペレーターが心を込めて対応する』という姿勢を大切にしてきました。電話対応を単なる業務ではなく“機会を守る仕組み”として提供してきた結果、今回の10,000社突破につながったと考えています。今後も、より多くの企業の課題解決に貢献してまいります。」

今後の展望

今後は、業種特化型サービスのさらなる強化や応対品質の向上を図りながら、企業の受付業務を支えるインフラとしての役割を一層強化してまいります。

電話代行サービス株式会社について

電話代行サービス株式会社は、東京・大阪を拠点に、電話対応のBPOサービスを全国展開している企業です。1991年の創業以来、「人と人をつなぐ信頼を、プロのオペレーターが心を込めて対応する」という姿勢を大切にしながら、電話対応の品質向上に取り組んできました。

士業、不動産、建築業界など、電話対応の質が信頼や売上に直結する業種を中心に導入が進んでおり、累計10,000社以上の企業に利用されています。

主なサービス内容

・秘書代行（電話受付代行）(https://denwadaikou.jp/service/telephone/)

・夜間休日 電話代行(https://denwadaikou.jp/service/night/)

・コールセンター代行(https://denwadaikou.jp/service/callcenter/)

・不動産専門 電話代行(https://denwadaikou.jp/service/estate/)

・士業専門 電話代行(https://denwadaikou.jp/service/professional/)

・水道修理専門 電話代行(https://denwadaikou.jp/service/suidou/)

・ネットショップ専門 電話代行(https://denwadaikou.jp/service/netshop-tel/)

・求人受付専門 電話代行(https://denwadaikou.jp/service/job-offer/)

・クレーム対応専門 電話代行(https://denwadaikou.jp/service/complaint/)

・全国電話番号 貸出サービス(https://denwadaikou.jp/service/tensou/)

・バーチャルオフィス(https://denwadaikou.jp/service/virtualoffice/)

サービス詳細・お問い合わせ

電話対応の取りこぼしや業務効率に課題を感じている企業様は、ぜひ一度サービス詳細をご確認ください。

コーポレートサイト：

https://denwadaikou.jp/

電話代行サービス詳細：

https://denwadaikou.jp/service/

会社概要

会社名：電話代行サービス株式会社

代表者：代表取締役 玉川 正義

所在地：

大阪府大阪市淀川区西中島4-6-24 大拓ビル9号館 5F

東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアMBE303

事業内容：電話対応BPOサービス（電話代行・コールセンター代行等）

URL：https://denwadaikou.jp/

本リリースに関するお問い合わせ先

電話代行サービス株式会社

【広報部】

担当 ：水島