【調査】糖尿病の合併症「網膜症・腎症・神経障害」、進行に気づかず不安を抱える患者が多数
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糖尿病患者とその家族のためのコミュニティサイト『Dライフ( https://diabeteslife.jp )』を運営する合同会社MYASIA Entertainmentは、このたび糖尿病の合併症や症状の進行に関する相談傾向と検索動向をもとに、ユーザーの声を整理した調査結果をまとめました。「糖尿病と診断されたあと、症状が進行するとどうなるのか」という不安を抱えたまま情報を探している方が多く、合併症リスクへの理解不足が当事者の心理的負担につながっている実態が見えてきました。
■調査背景
「糖尿病 合併症 いつから」「網膜症 失明 リスク」「人工透析 糖尿病 年齢」といった検索ニーズが継続的に高まっています。診断後に治療を続けながらも、将来への不安から合併症に関する情報を繰り返し調べる方が弊社コミュニティでも増えており、「先生には聞きにくい」「ネットの情報が怖すぎてかえって不安になる」という声も少なくありません。糖尿病の三大合併症とされる網膜症・腎症・神経障害は、いずれも自覚症状が出にくいまま進行するケースがあることから、患者自身が進行の目安を把握しにくいという構造的な課題があります。こうした背景から、当事者がどのような疑問や不安を抱えているのかを整理する必要があると考え、今回の調査をおこないました。
■調査結果
まず、合併症の進行タイミングについて「いつから起きるのか分からない」という声が多く寄せられています。血糖コントロールを続けていても、どの時点で合併症リスクが高まるのか、自覚症状のないまま進んでいるのではないかという不安を抱える方が多い傾向が見られました。特に網膜症については「気づいたときには視力が落ちていた」という体験談が複数共有されており、定期的な眼科受診の重要性を後から実感したというケースが目立っています。
また、腎症と人工透析の関係について調べる方も増えており、「透析になると生活がどう変わるのか」「足を切断するというのは本当なのか」といった、やや極端な情報に触れて混乱しているという声も見られました。医療機関で詳しく説明を受ける機会が少ないと感じている方が多く、正確な情報よりも断片的な情報が先行して不安を増幅させている側面があるようです。
さらに、年齢や罹患年数との関係を気にする方も多い傾向があります。「50代で診断されたが、寿命にどう影響するのか」「10年患っているが合併症は出ていない、このまま大丈夫なのか」という疑問は、主治医に直接聞きにくいテーマとして挙げられることが多く、同じ立場の患者同士で情報交換したいという需要につながっているようです。
■考察
こうした傾向の背景には、合併症に関する情報が「怖い事例」として流通しやすい一方で、日常的な経過管理や予防的な視点からの情報が届きにくいという情報環境の偏りがあると考えられます。失明や足切断、人工透析といったキーワードはインパクトが強く、検索上位に表示されやすい性質がありますが、それらがどのような経緯で起こりうるのか、また防ぐためにできることは何かという文脈が伴わなければ、患者の不安を高めるだけになりかねません。診断後の継続的なサポートと、患者同士が経験を共有できる場の必要性が改めて浮かび上がっています。
■今後の展望
糖尿病の合併症は、早期発見と継続的な管理によってリスクを抑えられる可能性があるとされています。しかし、医療機関での診察時間は限られており、患者が抱えるすべての疑問や不安に答えることは難しいのが現状です。同じ疾患を持つ仲間の体験談や、長年向き合ってきた方々のリアルな声に触れることが、正確な情報理解と精神的な安定につながるケースも多く見られます。弊社では今後も、患者が孤立せず必要な情報にアクセスできる環境の整備を続けてまいります。
■ ディーライフについて
Dライフ（https://diabeteslife.jp ）は、糖尿病や生活習慣病など、慢性疾患と向き合う方々が情報交換や交流を行えるコミュニティプラットフォームです。
同じ疾患を持つ仲間との体験談の共有、治療法や日々の生活管理に関する情報収集、専門的な知見へのアクセスなど、病気と付き合いながら前向きに生きていくための基盤を提供しています。
孤立しがちな慢性疾患患者が、安心して本音を語り合える場を目指しています。
【会社概要】
・会社名：合同会社MYASIA Entertainment
・所在地：東京都
・事業内容：健康・慢性疾患コミュニティプラットフォーム「ディーライフ」の運営
・公式サイト：https://diabeteslife.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
糖尿病患者とその家族のためのコミュニティサイト『Dライフ( https://diabeteslife.jp )』を運営する合同会社MYASIA Entertainmentは、このたび糖尿病の合併症や症状の進行に関する相談傾向と検索動向をもとに、ユーザーの声を整理した調査結果をまとめました。「糖尿病と診断されたあと、症状が進行するとどうなるのか」という不安を抱えたまま情報を探している方が多く、合併症リスクへの理解不足が当事者の心理的負担につながっている実態が見えてきました。
■調査背景
「糖尿病 合併症 いつから」「網膜症 失明 リスク」「人工透析 糖尿病 年齢」といった検索ニーズが継続的に高まっています。診断後に治療を続けながらも、将来への不安から合併症に関する情報を繰り返し調べる方が弊社コミュニティでも増えており、「先生には聞きにくい」「ネットの情報が怖すぎてかえって不安になる」という声も少なくありません。糖尿病の三大合併症とされる網膜症・腎症・神経障害は、いずれも自覚症状が出にくいまま進行するケースがあることから、患者自身が進行の目安を把握しにくいという構造的な課題があります。こうした背景から、当事者がどのような疑問や不安を抱えているのかを整理する必要があると考え、今回の調査をおこないました。
■調査結果
まず、合併症の進行タイミングについて「いつから起きるのか分からない」という声が多く寄せられています。血糖コントロールを続けていても、どの時点で合併症リスクが高まるのか、自覚症状のないまま進んでいるのではないかという不安を抱える方が多い傾向が見られました。特に網膜症については「気づいたときには視力が落ちていた」という体験談が複数共有されており、定期的な眼科受診の重要性を後から実感したというケースが目立っています。
また、腎症と人工透析の関係について調べる方も増えており、「透析になると生活がどう変わるのか」「足を切断するというのは本当なのか」といった、やや極端な情報に触れて混乱しているという声も見られました。医療機関で詳しく説明を受ける機会が少ないと感じている方が多く、正確な情報よりも断片的な情報が先行して不安を増幅させている側面があるようです。
さらに、年齢や罹患年数との関係を気にする方も多い傾向があります。「50代で診断されたが、寿命にどう影響するのか」「10年患っているが合併症は出ていない、このまま大丈夫なのか」という疑問は、主治医に直接聞きにくいテーマとして挙げられることが多く、同じ立場の患者同士で情報交換したいという需要につながっているようです。
■考察
こうした傾向の背景には、合併症に関する情報が「怖い事例」として流通しやすい一方で、日常的な経過管理や予防的な視点からの情報が届きにくいという情報環境の偏りがあると考えられます。失明や足切断、人工透析といったキーワードはインパクトが強く、検索上位に表示されやすい性質がありますが、それらがどのような経緯で起こりうるのか、また防ぐためにできることは何かという文脈が伴わなければ、患者の不安を高めるだけになりかねません。診断後の継続的なサポートと、患者同士が経験を共有できる場の必要性が改めて浮かび上がっています。
■今後の展望
糖尿病の合併症は、早期発見と継続的な管理によってリスクを抑えられる可能性があるとされています。しかし、医療機関での診察時間は限られており、患者が抱えるすべての疑問や不安に答えることは難しいのが現状です。同じ疾患を持つ仲間の体験談や、長年向き合ってきた方々のリアルな声に触れることが、正確な情報理解と精神的な安定につながるケースも多く見られます。弊社では今後も、患者が孤立せず必要な情報にアクセスできる環境の整備を続けてまいります。
■ ディーライフについて
Dライフ（https://diabeteslife.jp ）は、糖尿病や生活習慣病など、慢性疾患と向き合う方々が情報交換や交流を行えるコミュニティプラットフォームです。
同じ疾患を持つ仲間との体験談の共有、治療法や日々の生活管理に関する情報収集、専門的な知見へのアクセスなど、病気と付き合いながら前向きに生きていくための基盤を提供しています。
孤立しがちな慢性疾患患者が、安心して本音を語り合える場を目指しています。
【会社概要】
・会社名：合同会社MYASIA Entertainment
・所在地：東京都
・事業内容：健康・慢性疾患コミュニティプラットフォーム「ディーライフ」の運営
・公式サイト：https://diabeteslife.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
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