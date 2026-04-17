株式会社クリエイティブヨーコ

NEWS RELEASE

2026年4月17日

株式会社クリエイティブヨーコ

「ペットパラダイス」のプレステージライン『cherircouture（シェリールクチュール）』

バレエコアをテーマに、2026年夏の新作コレクション を発売

～ブランド初のカート用クッションやお散歩バッグを展開～

株式会社クリエイティブヨーコ（本社：長野県長野市 代表取締役社長：北原 武幸）は、ペット用品専門ブランド「ペットパラダイス」のプレステージライン『cherircouture（シェリールクチュール）』より、2026年夏の新作コレクションを発売しました。



『cherircouture（シェリールクチュール）』

ペットパラダイス公式オンラインストア

https://shop.creativeyoko.co.jp/news/multi_news120260127103811

『cherircouture（シェリールクチュール）』は、“愛しい大切な子に特別な一着を届けたい”という思いを込め、当社が手掛けるペットファッションのプレステージラインとして誕生しました。ブランド名は、フランス語の「深く愛する（Cherir）」と「仕立て（Couture）」を組み合わせた造語です。ファッションの洗練さとペットへの深い愛情を両立させ、愛犬とオーナー様に特別な体験を提供しています。

夏の新作コレクションでは、バレリーナの衣装やレッスン着から着想を得た、優雅で繊細なファッションスタイル「バレエコア」のテイストをデザインに落とし込んだ夏用ワンピースのほか、総レースで仕立てたキャミソール、ブランドとして初めての展開となるカート用クッションやお散歩バッグをラインナップに加えました。機能性とデザイン性を両立させたアイテムで、愛犬とオーナー様の特別な夏のひとときを演出します。

当社は、今後も『cherircouture（シェリールクチュール）』の洗練されたデザイン性を追求するとともに、夏を快適に過ごすための機能的なウェアや、お出かけを豊かに彩るお散歩アイテムの拡充に注力し、愛犬とオーナー様が心ときめく上質なライフスタイルを提案します。

■『cherircouture（シェリールクチュール）』

2026年夏の新作コレクション接触冷感リボンワンピース

背中のギャザークロスデザインやスカラップレースのリボンをポイントにしたデザインです。スカート部分に、軽やかさと適度なハリを兼ね備えたオーガンジー素材を使用することにより、ボリューム感があるシルエットを実現しました。また、愛犬の肌に触れる部分には接触冷感機能のある生地を採用しているため、夏場でも涼しく快適に着用できます。

価格：11,000円（税込）

サイズ：6サイズ展開

カラー ピンク/ブラック

URL：ピンク：https://shop.creativeyoko.co.jp/items/275-43296?cc=11&mc=CBD_503014(https://shop.creativeyoko.co.jp/items/275-43296?cc=11&mc=CBD_503014)

URL：ブラック：https://shop.creativeyoko.co.jp/items/275-43290?cc=101&mc=CBD_503014(https://shop.creativeyoko.co.jp/items/275-43290?cc=101&mc=CBD_503014)

総レースキャミソール

ローズレースを使用した総レースのキャミソール。通気性抜群で伸縮性も十分にあり、暑い時期でも快適に着用できます。

価格：12,100円（税込）

カラー：ホワイト

サイズ：6サイズ展開

URL：https://shop.creativeyoko.co.jp/items/275-43240?cc=102&mc=CBD_503014(https://shop.creativeyoko.co.jp/items/275-43240?cc=102&mc=CBD_503014)

レースフリルカート用クッション

お散歩の時間をより快適にするアイテムとして、カート用クッションを初めて発売します。ギャザーやフリル、リボンをふんだんにあしらった贅沢なデザインです。リバーシブル仕様で、フリルが際立つ「フェミニンスタイル」と、小さなリボンをちりばめた「キュートスタイル」の双方をお楽しみいただけます。当社で展開しているペットカート「スムーカ」とも非常に相性の良いアイテムです。

価格：11,000円（税込）

カラー：ホワイト※リバーシブル仕様

URL：https://shop.creativeyoko.co.jp/items/633-43134?cc=0&mc=CBD_503014(https://shop.creativeyoko.co.jp/items/633-43134?cc=0&mc=CBD_503014)

お散歩バッグ

ラグジュアリーなブランドの世界観を崩さずに、オーナー様が日常で使いやすいシンプルなデザインを追求しました。柔らかくもっちりとした質感の素材を使用し、ギャザーやタックの量を微調整することで、特別感のある佇まいに仕上げております。一見するとファッションバッグのような見た目ですが、内側にはボトルホルダーやポケットを備えており、十分な収納スペースを確保しました。付属のテープを使用することでカートのハンドルに固定することが可能になります。

価格：9,900円（税込）

カラー：ホワイト

※4月下旬発売予定





■ペットパラダイス公式オンラインストア

https://shop.creativeyoko.co.jp/news/multi_news120260127103811

■お取り扱い店舗一覧

https://petparadisejapan.com/area/category/cherircouture/





■『ペットパラダイス』について

『ペットパラダイス』は「ペットと人間の、新しいカンケイ」をブランドパーパスに掲げ、ペットの視点から考えた着心地のよいペット服をはじめ、ペットが毎日の生活を快適に送るためのグッズを多数取り揃えています。ペットがこれからも幸せな一生を送っていける社会を目指し、私たちに何ができるのか。人間の目線ではなく、ペットの目線で常に考え、今後も様々な取り組みを展開してまいります。

ペットパラダイス公式サイト

https://petparadisejapan.com



ペットパラダイス公式インスタグラム

https://www.instagram.com/petparadise_official





■会社概要

社名：株式会社クリエイティブヨーコ

代表者：代表取締役社長 北原 武幸

所在地：〒381-8545 長野県長野市高田667-16

設立：1981年3月

資本金：1億円

事業内容：ペットファッション・木製玩具、学童向け雑貨の企画・販売、および『しろたん』のキャラクターライセンス展開

展開ブランド：PET PARADISE（ペットパラダイス）、Mother garden（マザーガーデン）、しろたん

店舗数：国内直営店 88店舗、オンラインショップ 12店舗（2026年3月現在）

企業サイト：https://www.creativeyoko.co.jp/