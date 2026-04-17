『ドルフィンウェーブ』から立体マウスパッドとアクリルスタンドが登場！【2026年4月17日受注開始】
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、2026年4月17日より『ドルフィンウェーブ』立体マウスパッドとアクリルスタンドの受注を開始します。
ドルフィンウェーブ 立体マウスパッド OSR Edition
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346352/images/bodyimage1】
新規描き下ろしイラストが立体マウスパッドになりました！
実用としてはもちろん、コレクションしたりしてお楽しみください。
◆商品情報◆
●商品名／
・ドルフィンウェーブ 立体マウスパッド OSR Edition 咲宮入華
・ドルフィンウェーブ 立体マウスパッド OSR Edition 都条みちる
●価格／5,500円(税込)
●受注開始／2026年4月17日
●発売／2026年7月
●素材／布(ポリエステル・ポリウレタン)、PUジェル、PVC
●サイズ／約 縦263mm×横222mm
●JAN／
・咲宮入華 4981932528670
・都条みちる 4981932528687
●発売元 ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
ドルフィンウェーブ アクリルスタンド OSR Edition
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346352/images/bodyimage2】
新規描き下ろしイラストがアクリルスタンドになりました！
飾ったりコレクションしたりしてお楽しみください。
◆商品情報◆
●商品名／
・ドルフィンウェーブ アクリルスタンド OSR Edition 咲宮入華
・ドルフィンウェーブ アクリルスタンド OSR Edition 都条みちる
●価格／2,200円(税込)
●受注開始／2026年4月17日
●発売／2026年7月
●素材／アクリル
●サイズ／約 縦160mm横67mm 以内
●JAN／
・咲宮入華 4981932528694
・都条みちる 4981932528700
●発売元 ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
◆権利表記◆
(C)Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc.
◆関連リンク◆
●『ドルフィンウェーブ』公式サイト／https://hpgames.jp/dolphin-wave/
●あみあみ（https://www.amiami.jp/）
配信元企業：株式会社ホビージャパン
ドルフィンウェーブ 立体マウスパッド OSR Edition
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346352/images/bodyimage1】
新規描き下ろしイラストが立体マウスパッドになりました！
実用としてはもちろん、コレクションしたりしてお楽しみください。
◆商品情報◆
●商品名／
・ドルフィンウェーブ 立体マウスパッド OSR Edition 咲宮入華
・ドルフィンウェーブ 立体マウスパッド OSR Edition 都条みちる
●価格／5,500円(税込)
●受注開始／2026年4月17日
●発売／2026年7月
●素材／布(ポリエステル・ポリウレタン)、PUジェル、PVC
●サイズ／約 縦263mm×横222mm
●JAN／
・咲宮入華 4981932528670
・都条みちる 4981932528687
●発売元 ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346352/images/bodyimage2】
新規描き下ろしイラストがアクリルスタンドになりました！
飾ったりコレクションしたりしてお楽しみください。
◆商品情報◆
●商品名／
・ドルフィンウェーブ アクリルスタンド OSR Edition 咲宮入華
・ドルフィンウェーブ アクリルスタンド OSR Edition 都条みちる
●価格／2,200円(税込)
●受注開始／2026年4月17日
●発売／2026年7月
●素材／アクリル
●サイズ／約 縦160mm横67mm 以内
●JAN／
・咲宮入華 4981932528694
・都条みちる 4981932528700
●発売元 ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
◆権利表記◆
(C)Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc.
◆関連リンク◆
●『ドルフィンウェーブ』公式サイト／https://hpgames.jp/dolphin-wave/
●あみあみ（https://www.amiami.jp/）
配信元企業：株式会社ホビージャパン
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