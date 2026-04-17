AI Overview出現を左右しているのは「YMYL属性」よりも「トピック領域（カテゴリ）」か ― 日本語2,609キーワード実測で観察された多軸分析の結果
～ 同一カテゴリ内ではYMYL差は有意でない。検索ボリューム階層ではロング64.6%／ビッグ30.7%と大差、意図別ではKnow 70.9% / Do 66.0% / Buy 46.9% ～
営業資料の受注率やLP成約率向上を支援するアンケート調査・分析、法人向けリード獲得支援、LLMO（Large Language Model Optimization：生成AI・AI検索に自社コンテンツが引用・推奨されるよう最適化する取り組みを指す業界用語）・ブランディング記事作成・オウンドメディア運営を手がける株式会社はちのす制作（本社：東京都品川区、代表取締役：小林和司、以下「はちのす制作」）は、日本語Google検索における「AI Overview（AIによる概要）」の出現率を左右する要因を調べるため、2026年4月13日～4月15日にかけて、2,609キーワードを対象に「YMYL属性」「トピックカテゴリ」「検索意図」「検索ボリューム階層」の4軸で横断的な実態調査を実施しました。
詳細内容は以下の通りです。
AI Overview出現を左右しているのは「YMYL属性」よりも「トピック領域（カテゴリ）」か ― 日本語2,609キーワード実測で観察された多軸分析の結果（https://hachinosu-seisaku.co.jp/column/aio-appearance-rate-ymyl-category-survey-2609kw/）
なお本調査は有意抽出による2,609キーワードプール上の観測であり、日本語検索市場全体の母集団推計ではありません。より大規模・無作為抽出による追加調査では、観測される傾向が変化する可能性があります。
本調査の2,609KWプール上で観察された主要な傾向は以下の通りです。
・同一カテゴリ内ではYMYL属性による有意差は観察されない（育児カテゴリ内でYMYL 67.2% vs 非YMYL 68.9%、z=－0.19, p=0.85、ただし本検定は小標本のため低検出力）
・全体比較で観察される+20.3pt差は、YMYL KWが特定カテゴリ（医療・金融・法律）に集中する構造を反映した見かけ上の効果と解釈される可能性（詳細 Topic 1-2）
・検索ボリューム階層でAI Overview出現率が大きく変動：ロング64.6% ／ ミドル63.7% ／ ビッグ30.7%（ロング vs ビッグで z=13.07, p<0.001）
・検索意図別（Know/Do/Buy）では Buy が明確に低い：Know 70.9% / Do 66.0% / Buy 46.9%（Know vs Buy で z=8.45, p<0.001, Bonferroni補正後も有意）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347245/images/bodyimage1】
【調査の背景】
AI Overviewは2024年8月に日本で導入され、2025年3月のコアアップデート以降、表示頻度が急増しています。一方、日本語Google検索においてAI Overviewの出現率がどのような属性で左右されるのかを、個別キーワードレベルで多軸的に検証した公開調査は、当社が確認した範囲では存在しませんでした。
本調査は、LLMO対策を検討する企業・SEO担当者にとって、一次データに基づく対策優先度設計のための基礎資料を提供することを目的としています。
【調査概要】
調査実施主体：株式会社はちのす制作
調査期間：2026年4月13日～4月15日
調査対象：日本語Google検索のキーワード 2,609件（基礎KW 2,044件＋意図バランス補完KW 280件＋純ナビゲーション型Go KW 285件）
サンプリング手法：有意抽出（非無作為抽出）
測定頻度：各キーワード1時点・1回のSERP取得
検索結果取得：DataForSEO SERP Advanced APIで日本語Google（Desktop版）のSERPを取得
YMYL判定：基礎2,043件について個別キーワード単位で判定
営業資料の受注率やLP成約率向上を支援するアンケート調査・分析、法人向けリード獲得支援、LLMO（Large Language Model Optimization：生成AI・AI検索に自社コンテンツが引用・推奨されるよう最適化する取り組みを指す業界用語）・ブランディング記事作成・オウンドメディア運営を手がける株式会社はちのす制作（本社：東京都品川区、代表取締役：小林和司、以下「はちのす制作」）は、日本語Google検索における「AI Overview（AIによる概要）」の出現率を左右する要因を調べるため、2026年4月13日～4月15日にかけて、2,609キーワードを対象に「YMYL属性」「トピックカテゴリ」「検索意図」「検索ボリューム階層」の4軸で横断的な実態調査を実施しました。
詳細内容は以下の通りです。
AI Overview出現を左右しているのは「YMYL属性」よりも「トピック領域（カテゴリ）」か ― 日本語2,609キーワード実測で観察された多軸分析の結果（https://hachinosu-seisaku.co.jp/column/aio-appearance-rate-ymyl-category-survey-2609kw/）
なお本調査は有意抽出による2,609キーワードプール上の観測であり、日本語検索市場全体の母集団推計ではありません。より大規模・無作為抽出による追加調査では、観測される傾向が変化する可能性があります。
本調査の2,609KWプール上で観察された主要な傾向は以下の通りです。
・同一カテゴリ内ではYMYL属性による有意差は観察されない（育児カテゴリ内でYMYL 67.2% vs 非YMYL 68.9%、z=－0.19, p=0.85、ただし本検定は小標本のため低検出力）
・全体比較で観察される+20.3pt差は、YMYL KWが特定カテゴリ（医療・金融・法律）に集中する構造を反映した見かけ上の効果と解釈される可能性（詳細 Topic 1-2）
・検索ボリューム階層でAI Overview出現率が大きく変動：ロング64.6% ／ ミドル63.7% ／ ビッグ30.7%（ロング vs ビッグで z=13.07, p<0.001）
・検索意図別（Know/Do/Buy）では Buy が明確に低い：Know 70.9% / Do 66.0% / Buy 46.9%（Know vs Buy で z=8.45, p<0.001, Bonferroni補正後も有意）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347245/images/bodyimage1】
【調査の背景】
AI Overviewは2024年8月に日本で導入され、2025年3月のコアアップデート以降、表示頻度が急増しています。一方、日本語Google検索においてAI Overviewの出現率がどのような属性で左右されるのかを、個別キーワードレベルで多軸的に検証した公開調査は、当社が確認した範囲では存在しませんでした。
本調査は、LLMO対策を検討する企業・SEO担当者にとって、一次データに基づく対策優先度設計のための基礎資料を提供することを目的としています。
【調査概要】
調査実施主体：株式会社はちのす制作
調査期間：2026年4月13日～4月15日
調査対象：日本語Google検索のキーワード 2,609件（基礎KW 2,044件＋意図バランス補完KW 280件＋純ナビゲーション型Go KW 285件）
サンプリング手法：有意抽出（非無作為抽出）
測定頻度：各キーワード1時点・1回のSERP取得
検索結果取得：DataForSEO SERP Advanced APIで日本語Google（Desktop版）のSERPを取得
YMYL判定：基礎2,043件について個別キーワード単位で判定