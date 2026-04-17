「BLアワード2026」にルビーコレクション作品から「背中を預けるには」シリーズからランクイン！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、「BLアワード2026 小説部門」に、ルビー文庫発の本格ファンタジーBL小説レーベル「Ruby collection」より発売中の『背中を預けるには 外伝 この恋の涯てには ２』が7位にランクインしたことをお知らせいたします。

「Ruby collection」作品が今年も「BLアワード2026 小説部門」にランクイン！

2025年の1年間で発売された商業BL作品を対象として、BLの最高峰をファンの手で決するBL総選挙「BLアワード2026」。

そんな年に一度の祭典「BLアワード2026」の「小説部門」に、ルビー文庫発の本格ファンタジーBL小説レーベル「Ruby collection」より『背中を預けるには 外伝 この恋の涯てには ２』が7位にランクインいたしました！

多くのご投票、温かい応援ありがとうございました！！

受賞作品紹介

7位ランクイン『背中を預けるには 外伝 この恋の涯てには ２』

＜「背中を預けるには」シリーズ外伝『この恋の涯てには』の続編が登場！＞

王族の専任護衛役ヨセフは、暫定統治団の副長官という大役を終えて帰還した元将軍副官ディルクとようやく再会を果たした。しかし過酷な任務によって、かつての剽軽さは鳴りを潜め、ディルクは刃のような硬質さを持つ成熟した男になっていた。一方、田舎者丸出しだったヨセフは王都の水に磨かれ、洗練された青年へと成長していた。互いの知らない二年の月日を超えて、再びヨセフとディルクの恋が動き出すが――！？

『背中を預けるには 外伝 この恋の涯てには ２』

著：小綱実波 イラスト：一夜人見

発売日：2025年09月01日

価格：1595円（本体1450円＋税）

ISBN：9784048116190

試し読み・購入はこちら：https://ruby.kadokawa.co.jp/product/senaka/322505000091.html

「この恋の涯てには」とは

大河BLファンタジーの傑作「背中を預けるには」のその後が語られる外伝作品となります。

天才的な剣の腕を持つヨセフをめぐり、副将軍ルーカス、将軍副官ディルクとの三角関係が描かれ、

さらに王宮に蔓延る血統主義がヨセフの前に立ちはだかります。

■「背中を預けるには」シリーズ既刊大好評発売中！イラスト/一夜人見



背中を預けるには 全3巻

背中を預けるには 番外編集 運命の男達

背中を預けるには 外伝 この恋の涯てには 全3巻

■「背中を預けるには」シリーズ特設ページ：https://ruby.kadokawa.co.jp/product/senaka/

「この恋の涯てには」の待望の完結巻は大好評発売中！

二年越しの再会を果たしたヨセフとディルクだが、ヨセフはレオリーノの筆頭護衛役として、ディルクは軍人から文官へと転身して宰相府に出仕するようになり、すれ違いの日々を送っていた。

そんな中、二人は街歩きへと赴き、未来の約束をする。

幸せな時間を享受するヨセフとディルクだが、血統主義の蔓延る王宮で平民であるディルクへの風当たりは強く、いまや大貴族の養子であるヨセフとは身分の隔たりがある。

愛する者を名実共に己がものとする――ディルクは壮大な野心を抱き…？

『背中を預けるには 外伝 この恋の涯てには ３』

著：小綱実波 イラスト：一夜人見

発売日：2026年01月30日

価格：1705円（本体1550円＋税）

ISBN：9784048116503

試し読み・購入はこちら：https://ruby.kadokawa.co.jp/product/senaka/322506000121.html

角川ルビー文庫とは

角川ルビー文庫（毎月1日頃発売）は、2025年に創刊33周年を迎えたボーイズラブ小説を刊行するレーベルです。『タクミくんシリーズ』『極道さんはパパで愛妻家』『富士見二丁目交響楽団』などの人気小説シリーズで親しまれています。

関連情報

■角川ルビー文庫公式サイト：https://ruby.kadokawa.co.jp/

■角川ルビー文庫公式X：https://x.com/rubybunko

■「背中を預けるには」シリーズ特設ページ：https://ruby.kadokawa.co.jp/product/senaka/