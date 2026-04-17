アニメーション呪術廻戦展「懐玉・玉折」「渋谷事変」札幌会場　 チケット先行抽選5月8日から！

北海道放送株式会社(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

大丸松坂屋百貨店とHBC北海道放送が主催する展覧会『アニメーション呪術廻戦展「懐玉・玉折」「渋谷事変」』の日時指定チケット先行抽選が、5月8日(金)午前10時からスタートします。日時指定日以外に入場できるフリー入場券は一般発売日の5月22日(金)午前10時から購入いただけます。

本展では、作中のシーンをイメージした展示とともに、貴重な原画や絵コンテ、設定資料などの制作資料も多数展示。ぜひお得な前売券で「呪術廻戦」の世界を体感してください。

◆開催概要

展覧会名 アニメーション呪術廻戦展「懐玉・玉折」「渋谷事変」

主催 大丸松坂屋百貨店、HBC北海道放送

会期 2026年7月22日(水)～2026年8月10日(月)

会場 大丸札幌店 7階ホール

開場時間 午前10時～午後7時まで（最終入場は午後６時まで）

※最終日は午後5時閉場（最終入場は午後4時まで）

※最終入場時間を過ぎるとチケットご持参の場合も入場できません。

前売券販売 イープラス

https://eplus.jp/animejujutsuten-s/(https://eplus.jp/animejujutsuten-s/)

◆入場料(税込)

一般・大学生 2,000円（1,800円）

高校生 900円（800円）

中学生 700円（600円）

小学生 500円（400円）

グッズ付き入場券 4,200円（4,000円）

音声ガイド 700円

( )内は前売り価格です。

※未就学児の方の入場は無料です。ただし入場券をお持ちの保護者（18歳以上）同伴でご入場ください。（保護者1名につき、未就学児2名まで。なお、物販会場でのグッズ購入はできません。）

※小学生以下のお客様は必ず保護者（18歳以上）同伴でご入場ください。ご同伴される保護者の方にも入場券が必要となります。

※本展覧会は、大丸・松坂屋のクレジットカード会員様、大丸・松坂屋アプリ会員様のサファイアランク以上、大丸松坂屋友の会カード、ブライダルサークル会員証をお持ちの方のご優待、及び、株主ご優待、大丸松坂屋お得意様ゴールドカードご利用のお客様、障がい者手帳、特定疾患医療受給者証、特定医療費（指定難病）受給者証、デジタル障がい者手帳『ミライロID』などをお待ちのお客様のご優待をすべて除外とさせていただきます。あらかじめご了承願います。

※障がい者手帳（身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳）、小児慢性疾患手帳、被爆者健康手帳、特定疾患医療受給者証、特定医療費（指定難病）受給者証、デジタル障がい者手帳『ミライロID』をお持ちの方にも入場券の購入が必要となります。ただし、その介添えのための同伴者1名様まで無料でご入場いただけます。

※グッズコーナーのみのご入場は不可とさせていただきます。

◆来場者特典

本展に来場いただきましたお客様に特典としてクリアカード（全2種ランダム）を差し上げます。

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が異なる場合がございます。

※入場チケットをお持ちのお客様が対象となります。

※ご入場時に1枚のチケットにつき、1枚配布いたします。

◆グッズ付き入場チケット

グッズ：万年カレンダー

※入場券とグッズがセットになった特別入場券です。

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

※グッズ付入場券1枚につき1点交換となります。

※組立式の商品のため、お客様自身での組み立てが必要となります。

※グッズ付き入場チケットは数量限定のため、無くなり次第終了となります。

※グッズ付き入場チケットのグッズは、会場では販売しておりません。

※グッズのお引替えは、会期中、展覧会場のみとなります。引換券紛失の場合はグッズの引換はいたしかねます。

※不良品以外の理由による交換はいたしません。

◆アニメーション 呪術廻戦展 「懐玉・玉折」「渋谷事変」 展特別音声ガイド

価格700円（税込）

榎木淳弥さん（虎杖悠仁 役）、内田雄馬さん（伏黒 恵 役）、中村悠一さん（五条 悟 役）、櫻井孝宏さん（夏油 傑 役）による豪華な音声ガイド！

※本ガイドはスマートフォンを利用してお楽しみ頂く音声コンテンツです。

※イープラスにてお求めいただけます。

※音声ガイドはご自身のスマートフォンから二次元コードにアクセスして、インターネット通信でお楽しみいただけます。ご来場の際はスマートフォンをお持ちください。

※会場には充電環境、またWi-Fi環境はございません。

※スマートフォンのバッテリー残量・データ通信残量にご注意ください。

※二次元コードを読み取ったスマートフォンのみご利用可能です。

※音声ガイドをご利用中の通信費はお客様のご負担となります。

※このサービスは利用時間の制限がございます。二次元コードを読み取ってから有効時間内にご利用ください。

※本サービスは必ずイヤホンまたはヘッドホンをご持参してご利用ください。周りのお客様に配慮した音量でご利用ください。

※スマートフォンの通信状況等で聴きづらい場合は、会場の係員にお声がけください。

※本サービスはお客様のスマートフォンの世代や契約状況、通信、バッテリー残量によってはご利用いただけない場合がございます。（動作環境：iOS及びAndroid OSの最新版推奨）

◆チケットについて

本展覧会はお客様の混雑緩和・安全対策等のため、下記の日程で数量限定の「日時指定制」とさせていただきます。 日時指定枠のご入場は整理番号順の入場となります。

詳しくはチケットに記載された整理番号と集合時間をご確認ください。

日時指定枠以外のフリー入場券は、日時指定枠以外の日程でいつでもご入場いただけます。

日時指定対象日 7月22日(水)、25日(土)、26日(日)、

8月1日(土)、2日(日)、8日(土)、９日(日)の各日午前中

【入場区分】

A区分 10：10入場

B区分 10：20入場

C区分 10：40入場

D区分 11：00入場

E区分 11：20入場

F区分 11：40入場

※各日時の枠が予定枚数に達し次第販売を終了させていただきます。日時指定枠のチケット販売は前売券、当日券全てイープラスのみのお取り扱いとなります。 会場窓口で日時指定枠のチケット販売はございませんので、予めご了承ください。

【チケット販売スケジュール】

先行抽選受付 5月8日(金)10：00～5月13日(水)23:59まで

結果確認 5月16日(土)13：00～5月18日(月)18：00

入金期間 5月16日(土)13：00～5月19日(火)21：00

一般販売 5月22日(金)10：00～

※先行抽選は日時指定チケットのみ取り扱います。

※フリー入場券は一般販売日以降、ご購入いただけます。

※日時指定券の一般販売は、先行販売後に残枠があった場合、販売します。

※会期中のフリー入場券はイープラスのほか、会場窓口でも販売します。

【先行抽選、前売券受付方法】

インターネット予約 https://eplus.jp/animejujutsuten-s/

※購入後の券種変更、払い戻しや再発行等、一切の変更はできません。

※営利目的のチケット転売はご遠慮ください（転売目的のチケット購入は法令に抵触し、罰せられる場合があります）。また、譲渡、転売のトラブルについて、主催者は一切の責任を負いません。

※悪天候及び公共交通機関の運行状況、その他やむを得ず本展覧会を中止とさせていただいた場合は払い戻しとし、日時の振替はいたしません。あらかじめご了承ください。

※チケットの詳細及び注意事項は展覧会サイトを必ずご確認ください。予告なく変更になる場合がありますので、チケットご購入前とご来場の直前にも、お客様ご自身で必ず展覧会公式サイトをご確認ください。

ご入場・ご鑑賞にあたっての注意事項、物販会場・グッズ全般の注意事項等の詳細は、大丸札幌店特設ページをご覧ください。

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

【取材対応・お問い合わせ】

北海道放送 事業部

電話：011-232-1373（※平日10：00～17：00）