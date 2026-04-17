CORSAIR社製ケースを採用した、OZgamingブランド限定モデルのゲーミングデスクトップPCを発売

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、2026年4月17日（金）より、CORSAIR社製の限定PCケース「FRAME 4000D Vault Series」を採用したゲーミングデスクトップPCを、株式会社オズテック様限定モデルとして発売いたします。

本製品は、全世界で各色1,337台のみ限定生産されるCORSAIR社製ケースを採用した、特別仕様のゲーミングデスクトップPCです。国内では、株式会社オズテックが展開する「OZgaming」ブランドにおいて独占販売され、AMD Ryzen(TM) プロセッサーを搭載した4つのラインアップをご用意しております。全国のソフマップ対象店舗、インターネット通販サイト ソフマップ・ドットコム、およびOZgaming公式サイトにて販売いたします。

全世界各色1,337台の限定生産モデル

「1337（リート）」は、インターネット黎明期からゲーマーの間で「Elite」を意味する象徴的な数字として親しまれてきました。本製品は、各モデルにシリアルナンバープレートを備えた限定生産モデルとなっており、予定数量に達し次第、販売終了となります。

鮮やかなカラーシフト塗装と対照的なパウダーコーティング内装を採用した2色展開

紫を基調に、緑色の虹色光沢を生み出す「Galaxy（ギャラクシー）」、虹色に輝き、見る角度によって紫色に変化する「Nova（ノヴァ）」の2モデルを展開します。また、通常のFRAME 4000Dと比較して、フロントI/Oポートの仕様をはじめ、複数のアップデートが施されています。

※ カラーシフト塗装の特性上、画像と実際の製品では見え方が異なる場合があります。

AMD Ryzen(TM) プロセッサー採用、GeForce RTX 5070搭載モデルを含む全4構成

ラインアップは、最新のAMD Ryzen(TM) プロセッサーを採用し、GeForce RTX 5070搭載モデルを含む全4構成を用意しました。ゲーミングはもちろん、配信やクリエイティブ用途まで幅広く対応します。

※ モデル構成は、予告なく変更または追加となる場合があります。

取り扱い店舗のご紹介（順不同）

- ソフマップAKIBA パソコン・デジタル館（展示あり）- ソフマップ なんば店（展示あり）- インターネット通販サイト ソフマップ・ドットコム(https://www.sofmap.com/)- OZgaming公式サイト(https://www.ozgaming-pcshop.com/)ニュースリリースはこちら :https://www.ask-corp.jp/news/2026/04/corsair-ozgaming.html

株式会社オズテック 概要

株式会社オズテックは、「いいものを、もっと身近に。」をコンセプトに、ゲーミングPCの企画・販売を手がける企業です。自社ブランド「OZgaming」を通じて、最新のCPU・GPUを搭載した高性能なゲーミングPCを中心に、コストパフォーマンスに優れたモデルからハイエンド構成、デザイン性を重視したモデルを幅広く展開しています。

URL：https://www.ozgaming-pcshop.com/

CORSAIR社 概要

米国CORSAIR Inc.は、PCゲーム市場に革新的で高性能なコンポーネントをもたらすグローバル企業です。同社の製品はオーバークロッカーやPC DIY愛好家、ゲーマーには欠かせないオーバークロッカー向けの非常に高性能なメモリや超高効率電源、その他PCにとって重要なシステムコンポーネントに特化しています。1994年に設立され、当初はメモリをキャッシュメモリモジュールの生産に従事。2002年以降には、オーバークロッカー向けDRAMの出荷を開始し、それ以降、高性能メモリを始めとして、超高効率電源、システムビルダー向けCPUクーラー、SSD製品などを多く生産してきました。

CORSAIR Inc.の製品は非常に広範囲なマーケティングと流通チャネルにより、世界60か国以上のエンドユーザーに販売されています。

URL：https://www.corsair.com/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

本ニュースリリースに関するお問い合せ先

株式会社アスク 担当：山浦 貴久

TEL：03-5215-5663、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階

Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/

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